„Azt állította Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (kormányinfóján), hogy egyre több ukrán kém bukik le az országban, »közülük az első Panyi Szabolcs, akiről az derült ki, hogy saját hazája ellen idegen állammal együttműködve kémkedett«.

Ezzel szemben a tény az, hogy ilyesmi nem derült ki, ellenben az kiderült, hogy az újságírót megfigyelték, lehallgatták, és egyik beszélgetését nyilvánosságra is hozták. Maga Panyi azonban nem kémkedik, hanem többek között olyan információkat gyűjt, amelyekből kiderül, hogy a magyar kormány titokban mennyire elköteleződik a háborús bűnös, és az Európai Uniót fenyegető orosz kormányzat mellett. Ha a nyilvánosság tájékoztatása kémkedés, akkor mindenki bezárhatja a boltot. Orbán és Gulyás pedig kívülről ránk lakatolhatja.

Azt állította Orbán Viktor (Mezőfalván tartott gyűlésén), hogy »mi egy vidéki kormány vagyunk. A városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá«.