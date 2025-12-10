Már a legelfogultabb tiszások is látják: eltűnőben Magyar Péter varázsa (VIDEÓ)

Toplista készült Magyar Péter ballépéseiről – Lomnici Válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)
Ezúttal egy szubjektív(ebb) toplistával is szolgál podcast-sorozatában ifj. Lomnici Zoltán.
Egyre többen ábrándulnak ki a Tisza Párt vezéréből.
Sorra ábrándulnak ki a Tisza Pártot támogató újságírók és elemzők Magyar Péterből – osztotta meg Bohár Dániel a Facebook-oldalán. Az újságíró videójában arról beszélt, hogy az ellenzéki oldalon egyre nyíltabban kérdőjelezik meg Magyar Péter alkalmasságát.
„Felvetődik bennem, hogy Magyar Péter mentálisan vajon alkalmas-e vezetőnek?” – mondta Nagy Attila Tibor a Spirit FM egyik műsorában.
Boros Tamás, a Spirit FM műsorvezetője szerint a Tisza Párt elérte azt a fázist, hogy a leleplezés, a rombolás és a „kívülről való beszéd” már kevésnek bizonyul.
Kellene valami újdonság”
– fogalmazott.
Arról, hogy a Tisza Párt valóban bajban van, árulkodik az is, hogy az eddigi egyik legnagyobb támogatójuk, Dévényi István is látja:
ebben már nincs több.
Az ellenzéki újságíró szintén a Spirit FM-en beszélt arról, hogy szerinte Magyar Péter országjárása elfáradt, a Tisza Pártnak pedig nincs „második vonala”, akiket ki lehetne tenni a „kirakatba”.
Nyitókép forrása: Krizsán Csaba / MTI