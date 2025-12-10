Ft
Már a legelfogultabb tiszások is látják: eltűnőben Magyar Péter varázsa (VIDEÓ)

2025. december 10. 11:51

Egyre többen ábrándulnak ki a Tisza Párt vezéréből.

2025. december 10. 11:51
null

Sorra ábrándulnak ki a Tisza Pártot támogató újságírók és elemzők Magyar Péterből – osztotta meg Bohár Dániel a Facebook-oldalán. Az újságíró videójában arról beszélt, hogy az ellenzéki oldalon egyre nyíltabban kérdőjelezik meg Magyar Péter alkalmasságát.

„Felvetődik bennem, hogy Magyar Péter mentálisan vajon alkalmas-e vezetőnek?” – mondta Nagy Attila Tibor a Spirit FM egyik műsorában.

Boros Tamás, a Spirit FM műsorvezetője szerint a Tisza Párt elérte azt a fázist, hogy a leleplezés, a rombolás és a „kívülről való beszéd” már kevésnek bizonyul.

Kellene valami újdonság”

– fogalmazott.

Arról, hogy a Tisza Párt valóban bajban van, árulkodik az is, hogy az eddigi egyik legnagyobb támogatójuk, Dévényi István is látja:

ebben már nincs több.

Az ellenzéki újságíró szintén a Spirit FM-en beszélt arról, hogy szerinte Magyar Péter országjárása elfáradt, a Tisza Pártnak pedig nincs „második vonala”, akiket ki lehetne tenni a „kirakatba”. 

Nyitókép forrása: Krizsán Csaba / MTI

 

cutcopy
•••
2025. december 10. 14:28 Szerkesztve
Várható volt, minél többet beszél annál inkább kiderül hogy egy alkalmatlan arrogáns pojáca aki csak saját szájára nem képes lakatot tenni..
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. december 10. 14:17
Nincs könnyű élete annak, akinek Péter jelentette a "varázst"! Az már Kádár megsiratásától kezdve többnyire csak furcsa ballib utódokra voksolhatott....
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. december 10. 14:04
Milyen ember az, akit M. PÉter el tudott varázsolni? Hiszen felbukkanásának első pillanatától kezdve végtelenül ellenszenves , kellemetlen hangon, agresszíven ordítozó, fenyegetőző, hazudozó , nárcisztikus alak.
Válasz erre
2
0
egonsamu-2
2025. december 10. 13:59
Eltünöben a varázs? Elfogyott a fehér por?
Válasz erre
1
0
