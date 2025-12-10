Már a legelfogultabb tiszások is látják: eltűnőben Magyar Péter varázsa (VIDEÓ)

Sorra ábrándulnak ki a Tisza Pártot támogató újságírók és elemzők Magyar Péterből – osztotta meg Bohár Dániel a Facebook-oldalán. Az újságíró videójában arról beszélt, hogy az ellenzéki oldalon egyre nyíltabban kérdőjelezik meg Magyar Péter alkalmasságát.

„Felvetődik bennem, hogy Magyar Péter mentálisan vajon alkalmas-e vezetőnek?” – mondta Nagy Attila Tibor a Spirit FM egyik műsorában.