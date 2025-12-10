Ft
Lengyel László Ez bizony fájni fog Orbán Viktor

Lengyel László kimutatta a foga fehérjét – és ezzel nagy szívességet tett Orbánnak

2025. december 10. 14:26

Gyurcsányt kétharmaddal zavarták el Lengyel tanácsai miatt.

2025. december 10. 14:26
Horváth K. József
Horváth K. József

Képzeljék el, Lengyel László, anno Gyurcsány egyik legstabilabb tanácsadója, az „ez bizony fájni fog” program szellemi részvényese, miután kétharmaddal zavarták el a Gyurcsány–Bajnai-kormányt, most Orbán Viktor miatt aggódik. Azt mondogatja, hogy ne vezessék be a 14. havi nyugdíjat, mert azt a tiszások „öt percen belül el fogják venni”.

Ugye milyen rendes ember? 

Előre szól Orbánnak, hogy ne tegyen jót az emberekkel, mert ha jön a Tisza, úgyis egy pillanat visszavonja az egészet. 

Mi jön – tessék mondani? Ne nevettessen már, Lengyel úr! Vegyük egymást komolyan!

Nyilvánvalóan azért mondja ezt, mert az emberek tudják, a Fidesz a nyugdíjasoknak jót, a Tisza pedig rosszat akar. Szó szerint: 

Én azt gondolom, hogy folyamatosan Magyar Péternek azt kéne hangsúlyozni, hogy ez az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt... például a 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. És a nyugdíjasoknak be kéne látni, hogy ezzel egyébként csak az inflációt hozza. Ezt öt percen belül el fogják venni.”

No, kedves olvasó! Ilyen egy baloldali tanácsadó. Lengyel arról győzködi a nyugdíjasokat, hogy be kéne látniuk, jobb, ha nem akarnak több nyugdíjat, mint ha akarnak. Normááális? – kérdezné Besenyő Pista bácsi. 

A nyugdíjasok ugyanis nem abban a jövedelmi kategóriában vannak, mint mondjuk Lengyel László. Legtöbbjük kevés pénzből él. 

A nyugdíjasok zöme Orbán Viktorra hallgat, és tudja, hogy akkor is megkapják a pénzük kiegészítését, ha nő az infláció. 

(Az Országgyűlés egyébként ma kora délután megszavazta a 14. havi nyugdíjat, hiába ellenkezett Pojáca Peti, tanácsadóival együtt.)

Amikor Dobrev Klára például lelkesen érvel a svájci indexálás mellett, mint valami csodaszert emlegetve, akkor nem teszi hozzá, hogy 2010. előtt az átlagnyugdíj 100 ezer forint alatt volt. Ez mostanra 242 ezer forintra emelkedett. A svájci indexálás esetén a nyugdíjemelés mértékét a bérek és az árak növekedéséhez kötik. Felerészben a nettó bérnövekedés, felerészben pedig az infláció határozza meg a következő évi emelés mértékét. Csakhogy mi történik gazdasági visszaesés esetén, amikor csökken a GDP, csökkennek a bérek? Mint Gyurcsányék idején. Ebben az esetben a nyugdíjemelés alacsonyabb lehet, mint ha csak az inflációt követné. Volt erre példa az elmúlt harminc évben bőven.

Ugyanez a dobrevi érvelés köszön vissza a Tiszánál, illetve a balos, a DK-val egyivású tanácsadóiknál. Surányi György például a Partizánnak kifejtette, hogy szerinte 

„semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.” A volt jegybankelnök aztán azt is elmondta, hogy ő „földhözragadt és mindig 12 havi járulékot fizetett" mint MNB-elnök.

Azt is mondhatnánk, ki nem tesz arra, hogy Surányi földhözragadt vagy sem. Surányi a brüsszeli elvárásokat követi. Hogy minél kevesebb szociális juttatás mehessen a magyaroknak, minél magasabb legyen az adó, minél nagyobb legyen az állam bevétele, amit aztán az Unión keresztül Ukrajnába küldhetnek a háborúba. Ahova persze vagy megérkezik, vagy nem. Vagy fegyver lesz belőle, vagy aranybudi.

Egy a lényeg, a magyarok érdekeinek nincs hozzá köze. 

A Hírklikk Miért? című podcastjában Lengyel és Bolgár György azon értetlenkedtek, miért erőlteti Orbán az orosz vonalat. Bolgár gyalázza Orbánt, ahogy a csövön kifér, a miniszterelnök nyakába varrva, hogy csak a saját hiúsága vezérli. „Ebben a helyzetben ő szívesen mozog, kiéli magát, fontoskodik, hogy itt voltam, ott voltam, ezt intéztem, azt intéztem. Lehet ebből politikai hasznot kovácsolni? Akár választást is lehet nyerni.” Lengyel hozzáteszi: 

„Feltehetően azt gondolja Orbán Viktor, hogy igen, mert a magyar gazdaság szempontjából a Putyinnál tett látogatásnak semmi értelme nem volt.” Ott ül két rosszindulatú ember az asztalnál, és még véletlenül sem említik meg, hogy Magyarország az orosz olaj és gáz nélkül megbénul. 

Nem szólnak róla. Részint, mert Brüsszel is el akar bennünket vágni az orosz „naftától”, részint meg ha kihagyják ezt az alapvető fontosságú információt, akkor szerintük egy beképzelt, a saját céljait a nemzet sorsa elé helyező Orbánt nevetségessé lehet tenni és a magyarokat elgondolkodtatni. Lengyel ki is mondja: „Orbán Viktor nemzetellenes bűneiről” beszél. Miért?

Mert nincs a globalista Európa, vagyis Brüsszel oldalán, ahogy Pojáca Peti, hanem a magyarokén, a nemzetén. Isten mentse meg a magyarokat Magyar Péter hatalomra kerülésétől!

***

