Ez fájhatott: Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül Török Gábor legutóbbi megjegyzését (VIDEÓ)

Elszabadult a brit vezérkari főnök: „Fiainknak és lányainknak készen kell állniuk a harcra”
Sir Richard Knighton szerint az orosz támadás esélye kicsi, de nem zéró.
A Fidesz frakcióvezetője szerint „tele a padlás idiótábbnál idiótább nyilatkozatokkal, ebből pedig nagyon nagy baj lehet”.
Az európai politikai és katonai vezetők fejében tomboló háborús őrület láttán talán még sosem volt ennyire fontos békés újévet kívánni – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Igazság órája című online műsorban csütörtökön.
Kocsis Máté a műsor idei utolsó adásában 2026-ra azt kívánta:
ne legyen igazuk a nyugat-európai politikusoknak, s ne igazolódjanak be félelmeik, miszerint háború lehetséges a kontinensen”.
Kijelentette: ha jobboldali szuverenista kormánya marad Magyarországnak, akkor nagy eséllyel maradunk ki a háborúból, de ha „egy mentelmi joggal fogott brüsszeli báb kerül ide”, akkor senki se csodálkozzon, ha Magyarország belesodródik a háborúba.
Nyugat-európai politikusok, vezérkari főnökök nyilatkozataira reagálva hozzáfűzte: nem szeretné, ha gyermekei kapcsán bárki is háborús fantáziálásba esne. Sem ő, sem a többi család nem azért vállalt gyerekeket, hogy mások elküldjék őket az orosz-ukrán háborúba meghalni – jelentette ki.
A frakcióvezető békés 2026-ot kívánt az egész kontinensnek, mert „tele a padlás idiótábbnál idiótább nyilatkozatokkal, ebből pedig nagyon nagy baj lehet” – mondta, utalva nyugat-európai politikusok azon nyilatkozataira, miszerint akár újabb világháború is kitörhet.
A brüsszeli EU-csúcs kapcsán elmondta: a józan ész Brüsszelben „már ritkán jön szembe, s bár Ursula von der Leyen visszakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, továbbra is terítéken van Ukrajna és a háború finanszírozása. A több mint kétszázmilliárd dollárnyi orosz vagyon „einstandolása nem maradna következmények nélkül” – fogalmazott.
Közölte: szerencsére Orbán Viktor miniszterelnök nincs egyedül álláspontjával, hiszen egyre többen vannak a béke pártján Európában, ami azért is fontos, mert a németek, a franciák és a britek 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak.
Az Európai Parlament azon döntésére, hogy a tagországokat rá akarják kényszeríteni az orosz olaj és gáz vásárlásának tilalmára, Kocsis Máté közölte: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője már a háború kezdetén kimondta, hogy a gáztartalékkal rendelkező országoknak kötelességük lenne átadniuk készleteik egy részét. Akkor érdekes módon nem érdekelte, hogy például Magyarországon akkor is orosz gáz volt a tározókban - hívta fel a figyelmet.
Az európai gazdaságok letérdeltek, beletették a fejüket a hurkokba, azokat pedig az Európai Unió elkezdte szorítani - közölte, hozzátéve, hogy Európa egyszerűen nem fogja tudni olcsó energia nélkül fenntartani a korábbi gazdasági teljesítményét.
A csütörtöki csata előtt válaszolt az újságírók kérdésére a magyar miniszterelnök.
Kocsis Máté szerint az EPP-ben ülő Tisza-párti képviselők, főként Magyar Péter hallgatása is beszédes e tekintetben. A Tisza elnöke azért nem szólal fel, mert ő „csak egy beosztott” a néppártban, végre kell hajtania, amit kérnek tőle, illetve „kussolnia kell” – fogalmazott.
Ezért mondja a Fidesz, hogy
aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelre szavaz”
– hívta fel a figyelmet, megjegyezve: Magyar Pétert az sem zavarja, hogy ha Brüsszelen múlna, duplájára nőne az üzemanyagok és triplájára a villamos energia ára.
A Tisza előnyét mutató közvéleménykutatásokra, illetve Török Gábor elemző azon kommentárjára, miszerint „ha valóban ez a helyzet”, akkor ezt már nehéz lesz behoznia a Fidesznek, Kocsis Máté azt mondta: az említett kutatás a baloldal kiszolgálására született, amit Török Gábor kételkedést sejtető kijelentése is mutat.
Közölte: a választások után szívesen látnak egy „felelősség-konferenciát” közvéleménykutatók részvételével, ugyanis a hazug kutatások bizony hatással vannak a társadalomra, milliókat vernek át – vélekedett. Utalt arra, hogy 2022 előtt is ellenzéki előnyt mértek, mégis toronymagas győzelmet aratott a Fidesz, az ellenzéki oldalon pedig letargikus hangulat alakult ki.
Rámutatott: a baloldali megmondóemberek is úgy vélekednek, hogy fogadás esetén a Fideszre tennének, s hogy messze nincs lefutva a mérkőzés. "Akik láttak már karón varjút, értik, illetve érzik a helyzetet, a kamu kutatások pedig csak az ellenzéki szavazók kiszolgálására szorul" - vélekedett.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
(MTI)
Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala
