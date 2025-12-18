Ez fájhatott: Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül Török Gábor legutóbbi megjegyzését (VIDEÓ)

Közölte: szerencsére Orbán Viktor miniszterelnök nincs egyedül álláspontjával, hiszen egyre többen vannak a béke pártján Európában, ami azért is fontos, mert a németek, a franciák és a britek 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak.

Az Európai Parlament azon döntésére, hogy a tagországokat rá akarják kényszeríteni az orosz olaj és gáz vásárlásának tilalmára, Kocsis Máté közölte: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője már a háború kezdetén kimondta, hogy a gáztartalékkal rendelkező országoknak kötelességük lenne átadniuk készleteik egy részét. Akkor érdekes módon nem érdekelte, hogy például Magyarországon akkor is orosz gáz volt a tározókban - hívta fel a figyelmet.

Az európai gazdaságok letérdeltek, beletették a fejüket a hurkokba, azokat pedig az Európai Unió elkezdte szorítani - közölte, hozzátéve, hogy Európa egyszerűen nem fogja tudni olcsó energia nélkül fenntartani a korábbi gazdasági teljesítményét.