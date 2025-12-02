Magyar Péterre mindig úgy tekintett a Fidesz, mint „Varga Judit mellett plusz egy fő” – Kubatov Gábor a Mandiner Klubesten

„Már akkor sem tartottam morálisan sokra, amikor az én páholyomban díszelgett, de a felesége miatt – akit rendkívül sokra tartok – megtűrtem” – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, a Ferencváros elnöke, aki a decemberi Mandiner Klubest vendége volt. Lentulai Krisztián, a Mandiner műsorának, a Hotel Lentulai házigazdájának felvetésére megnyugtatta a közönséget:

Magyar Péter csak úgy volt itt, mint plusz egy fő.

A beszélgetésből kiderült, a Fidesz felkészült a 2026-os választási kampányra, ami nem volt egyszerű feladat, mert a világ olyan gyorsan alakult át, hogy szinte már semmiben sem hasonlít a 2022-es választásokhoz.