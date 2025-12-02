Ft
12. 02.
kedd
Mandiner Klubesten Kubatov Gábor kampány

Magyar Péterre mindig úgy tekintett a Fidesz, mint „Varga Judit mellett plusz egy fő” – Kubatov Gábor a Mandiner Klubesten

2025. december 02. 20:26

A korábbiakhoz képest egy teljesen újfajta kampányban kell helytállnia a Fidesznek a 2026-os választáson, mert a világ nagyon rövid idő alatt átalakult. Ehhez kellett létrehozni a megfelelő platformokat és elsődlegessé vált a kommunikációs készség szerepe – figyelmeztetett Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a decemberi Mandiner Klubesten.

2025. december 02. 20:26
null
Nagy Kristóf

„Már akkor sem tartottam morálisan sokra, amikor az én páholyomban díszelgett, de a felesége miatt – akit rendkívül sokra tartok – megtűrtem” – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, a Ferencváros elnöke, aki a decemberi Mandiner Klubest vendége volt. Lentulai Krisztián, a Mandiner műsorának, a Hotel Lentulai házigazdájának felvetésére megnyugtatta a közönséget:

Magyar Péter csak úgy volt itt, mint plusz egy fő.

A beszélgetésből kiderült, a Fidesz felkészült a 2026-os választási kampányra, ami nem volt egyszerű feladat, mert a világ olyan gyorsan alakult át, hogy szinte már semmiben sem hasonlít a 2022-es választásokhoz.

Hónapok alatt minden megváltozott

A Fidesz alelnöke kiemelte, az átalakult világhoz alkalmazkodnak az olyan új platformok, mint a Digitális Polgári Körök (DPK), ahol az emberek a digitális térben is a közösség tagjai, mert ebben a térben egyedül senkinek sincs esélye. A Fidesz számára ugyanakkor fontos maradt a személyes kapcsolattartás is, ezért is szerveznek a DPK-k rendezvényeket is.

Régen az önkormányzati képviselőinknek azt tanítottuk, hogy legközelebb is megválasszák, akkor el kell végezni azt, amit a helyben élők elvárnak, ma már ez nagyon kevés

– emelte ki a Fidesz alelnöke. Azzal folytatta, a médiatér átalakult, sok esetben egy komoly tévéműsor sokkal kevesebb interakciót hoz, mint egy gyorsan elkészített közösségimédia-bejegyzés. „A Facebook-bejegyzést kiteszed, öt perc alatt. Ez teljesen átalakította, a politikai információszerzés struktúráját. Míg 2014-ben az emberek 83 százaléka a televízióból szerezte meg az információkat, addig 2025-re már kevesebb, mint 40 százalékuk hagyatkozik erre a forrásra. A fiatalok már szinte csak podecastokat néznek, a nyomtatott sajtóból a hetilap maradtak az egyetlen releváns műfaj."

Minden átalakul körülöttünk, ami nehéz dolog, de egyben gyönyörű is 

– hangsúlyozta Kubatov Gábor.

Felidézte, először az internetet kellett megtanulnia, majd a közösségi médiát, most pedig a mesterséges intelligenciát fedezi fel. Átalakultak az olvasási szokások is: a legtöbben már egy hosszabb Facebook-posztot sem olvasnak végig, főleg, ha egybefüggő szövegről van szó. A DPK-kban ezekre a diskurzusokra is van lehetőség – utalt vissza az új közösségi platformok szerepére a Fidesz alelnöke.

„Ezt a választást nem lehet elveszíteni”

Kubatov Gábor kitért Magyar Péterre is és arra az újfajta politizálásra, amit a Tisza Párt elnöke hozott be a magyar közéletbe. 

Magyar Péter új kihívások elé állította a jobboldali politikát. Színre lépése egy családi árulással és bosszúval indult, majd a politikai család árulásává vált.

Elismerte, az ellenzéki térfélen hamarabb indult meg az előretörés a digitális térben, megjegyezve, hogy Magyar óriási segítséget kapott Dávid Dórától, a Tisza Párt EP-képviselőjétől, aki a Meta jogtanácsosa volt, de jelentős segítség érkezett Amerikából is a demokratáktól.

A politikai viták korszaka véget ért, a korábban sikeres kommunikáció nem működik

– tette világossá Kubatov. Példaként említette Hódmezővásárhelyet. Szerinte Lázár János fantasztikus várost épített, mégis elveszítették a kormánypártok, az eredmények nem számítottak semmit. 

Minden nap ezért folyik a küzdelem

„Régen a kampány egy történetmesélés volt, mindig megvolt az a mondat, amire az összes politikát fel tudtad húzni. Most napokat kell nyerni a kampányban, napi impulzus van. Legalább napi öt poszt kell. Minden nap figyelni kell az interakciók számát, a politikusokat, az influenszereket. Orbán Balázs belépésével álltunk át erre a rendszerre, ehhez meg kellett teremteni a platformokat. Kellenek az alkalmak, rendezvények, ahol relevánsan meg tudunk szólalni” – részletezte a nagyobbik kormánypárt alelnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök is tudja, hogy ma már az azonnali interakciókra van szükségük az embereknek és folyamatosan azon kell gondolkoznia, hogyan tudja röviden és érthetően elmondani a legfontosabb üzenetet.

A közösségi média és a digitális térben való elérés főszerepbe került éppen ezért a különböző felületek is aktív politikai szereplőkké váltak. Ezt Lentulai Krisztián saját példáján keresztül mutatta be. Felidézte, a közelmúltban a Mi Hazánk politikusa, Dúró Dóra bejelentette, lemond a mentelmi jogáról. Lentulai kitett egy posztot Dúró Dóra arcképével és kiírta, Magyar Péter példát vehetne róla. A Facebook pedig figyelmeztette, veszélyes személy és szervezetet népszerűsít. A műsorvezető elérését lecsavarta a Facebook, több héten keresztül a tizedére esett vissza az algoritmus miatt. Kubatovnak szegezve a kérdést felvetette, 

mi lesz akkor, ha leszedik a közösségi térben a fideszes politikusokat?

Kubatov ugyanakkor világossá tette, ha ez történik, „akkor elmegyünk lábon az emberekhez, lázadunk, de van ezer eszközünk, kicsináljuk őket.” 

A Fidesz sok jelöltet lecserél

Kubatov azt is elárulta, felkészült a Fidesz a kampányra: novemberben mind a 106 jelölttel szerveztek egy-egy beszélgetést. A beszélgetés során kiemelt szempont volt kommunikációs képesség.

A képviselők 40 százalékát lecseréljük, mert a ma szükséges kommunikációs képességeknek is meg kell lenniük. Mindezt egy sikeres időszak után. Sokan az életkoruk miatt nem tudják ezzel a gyors átalakulással tartani a lépést.

Kubatov egy másik kihívásra is rámutatott: „polgári gondolkodásúak vagyunk, mi az ellenfeleinkről nem szeretünk rosszat mondani. De ha mi nem mondjuk el, akkor ki mondja el? Ahhoz ragaszkodtam, hogy az igazat kell mondani.” 

Felidézte a Tisza Párt kiszivárgott, 600 oldalas gazdasági programját, e szerint 

a megemelt áfával a cigi 4000, a sör 1000 forint lenne. Ha van három kutyád, 18 ezer kutyánként. 

Zárásként a Fidesz alelnöke megjegyezte, „gondolkodtak, hülyeséget találták ki, leírták és még alá is írták. Az egész egy baloldali gondolkodásnak, az újraelosztásnak a programja. Minden kampányban úgy vagyunk vele, kicsináljuk őket, minden rendben lesz, de olyanok, mint a hétfejű sárkány.”

A Mandiner ezúttal is telt házas klubestjét a Bon-Bon zenekar koncertje zárta, a rendezvényről összeállított galériánkat ITT lehet megtekinteni.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

