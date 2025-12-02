Ft
12. 02.
kedd
Mandiner Klubest Kubatov Gábor Fradi Lentulai Krisztián Fidesz

Újabb teltház a Mandiner Klubestjén (GALÉRIA)

2025. december 02. 19:09

Továbbra is hatalmas az igény a személyes találkozásokra.

2025. december 02. 19:09
null

Ismét hatalmas érdeklődés övezte a Mandiner Klubestjét. Ezúttal a Groupama Arénában Kubatov Gábor a Fradi elnöke és a Fidesz pártigazgatója volt a vendégünk, akivel teltház előtt Lentulai Krisztián beszélgetett.

Galériánkat alább tekinthetik meg:

Mandiner Klubest (12.02)

Mandiner Klubest (12.02)

***

 

