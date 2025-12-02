Újabb teltház a Mandiner Klubestjén (GALÉRIA)

Puzsér rendesen odavert a rendszerváltó hangulatnak: szerinte „lehetséges, hogy '26-ban nem lesz váltás”
A publicista lélekben már készíti magát arra, hogy nem lesz vége a világnak akkor sem, ha az ellenzék ismét elveszíti a választást.
Továbbra is hatalmas az igény a személyes találkozásokra.
Ismét hatalmas érdeklődés övezte a Mandiner Klubestjét. Ezúttal a Groupama Arénában Kubatov Gábor a Fradi elnöke és a Fidesz pártigazgatója volt a vendégünk, akivel teltház előtt Lentulai Krisztián beszélgetett.
Galériánkat alább tekinthetik meg:
***