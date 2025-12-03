Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Raskó György Magyar Péter

Bizalmasa fordult szembe Magyar Péterrel: a tanácsadó szerint baj van

2025. december 03. 15:03

Raskó György úgy látja, konkrétabb üzenetekre lenne szükség és arra, hogy a Tisza egyéni jelöltjei bekapcsolódhassanak a politizálásba.

2025. december 03. 15:03
null

„Ha ez trend, akkor baj van. 

Az ellenzéki kispártok szavazóbázisa elpárolgott, nem fog bejutni egyikük sem a parlamentbe. Sajnos a tőlük elfordulók a bizonytalanok közé mentek és nem a Tisza táborát erősítik” 

– fogalmazott Raskó György Facebook-bejegyzésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: „30% feletti azok aránya, akiknek nincs pártpreferenciája. Hatalmas halmaz. Úgy tűnik őket konkrétabb üzenetekkel lehetne csak megfogni, mert nem érzelmi alapon közelítenek a pártokhoz. Valószínűleg azt nézik, ki mit ígér konkrétan élethelyzetük javulásával kapcsolatban”.

Raskó szerint „most, hogy megvannak az egyéni jelöltek, és ráadásul nagyon jók, engedni kellene bekapcsolódásukat a politikába és nem csak helyi szinten”.

„Nem értem, hogy Magyar Péter miért tart attól, hogy a Fideszmédia kikezdi őket. Aki még most is Orbán mellett van, azt reménytelen meggyőzni bármiről is. És fordítva is igaz. Aki szeretné leváltani az Orbán rendszert, nem fog tábort váltani, akár mekkora botrányt is kavarnak Rogánék” – vélekedett.

Bejegyzése végén aláhúzta: 

Szóval bátrabb szerepvállalás kellene a Tisza jelöltek részéről. Ha meg nem bízik meg bennük Magyar Péter, nem tartja őket politizálásra alkalmasnak, akkor az még nagyobb baj. 

De szeretném megnyugtatni, jók az egyéni jelöltjei, be lehet őket dobni a mélyvízbe.”

Kicsoda Raskó György?

Raskó György rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön. 

Ő volt az, aki a kilencvenes években az állami tulajdonú mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek és a téeszek privatizációjáért felelt. Az évtized végére a magyar élelmiszeripar 70-80 százaléka többségben külföldi tulajdonban volt – Raskó tevékenységének súlyos következményeit ma is tapasztalhatjuk.

Az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója volt, 

valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője. A Momentumot 2017-ben, majd 2022-ben Márki-Zay Pétert is kiemelten támogatta.

Újabban Magyar Péter tanácsadójaként tűnt fel, valamint az is kiderült, hogy a Tisza Párt politikusát anyagilag is segíti

Az idősek halálára alapozó Raskó György segítette a párt képviselőinek és szakpolitikusainak kiválasztását, a Tisza Párt elnöke tavaly egy interjúban ismerte el.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Krizsán Csaba/MTI
 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. december 03. 15:44
Ha a nép a Polosra szavaz, megérdemli. NEM engem fog legjobban sújtani , akinek a medián fölött egyharmaddal van a nyugdíjam.. A választás után egy évvel , mikor minden lezajlott , fellázad a nép...
Válasz erre
0
0
lemez
2025. december 03. 15:42
Poloska a hiradó.Tarr a beépitett úgynöl az eu-ba ósszekötő ö hozza az utasitásokat.Poloska nem is jár be a parlamenbe diszhimringyó.Megirják hogy gyalázza a kormányt és tagjait ,erre való lázitani.,szart kavarni.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. december 03. 15:31 Szerkesztve
Raskónak még mindig nem esett le, hogy ez nem a Szoci Párt, mint anno, ez egy szimpla kormánybuktatósdi megrendelésre! Ennek semmi köze a magyarok érdekéhez, csakis a PÉNZMAFFIA kiszolgálása, azaz Magyarország újbóli kifosztása, tovább darabolása a cél!
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. december 03. 15:27
No, és honnét tudja ez a kisgazdákat anno hülyére vevő, képmutató szarházi komcsi, hogy a tiszás jelöltek mind jók..? Beszélt valamennyivel, ismeri őket..?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!