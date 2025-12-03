Bizalmasa fordult szembe Magyar Péterrel: a tanácsadó szerint baj van

Tovább pumpálja a pénzt a Tiszába Magyar Péter, idősek halálára alapozó tanácsadója
A korábban Márki-Zay Pétert is dotáló Raskó György agrárvállalkozó volt az, aki tavaly, egy azóta törölt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.
Raskó György úgy látja, konkrétabb üzenetekre lenne szükség és arra, hogy a Tisza egyéni jelöltjei bekapcsolódhassanak a politizálásba.
„Ha ez trend, akkor baj van.
Az ellenzéki kispártok szavazóbázisa elpárolgott, nem fog bejutni egyikük sem a parlamentbe. Sajnos a tőlük elfordulók a bizonytalanok közé mentek és nem a Tisza táborát erősítik”
– fogalmazott Raskó György Facebook-bejegyzésében.
Hozzátette: „30% feletti azok aránya, akiknek nincs pártpreferenciája. Hatalmas halmaz. Úgy tűnik őket konkrétabb üzenetekkel lehetne csak megfogni, mert nem érzelmi alapon közelítenek a pártokhoz. Valószínűleg azt nézik, ki mit ígér konkrétan élethelyzetük javulásával kapcsolatban”.
Raskó szerint „most, hogy megvannak az egyéni jelöltek, és ráadásul nagyon jók, engedni kellene bekapcsolódásukat a politikába és nem csak helyi szinten”.
„Nem értem, hogy Magyar Péter miért tart attól, hogy a Fideszmédia kikezdi őket. Aki még most is Orbán mellett van, azt reménytelen meggyőzni bármiről is. És fordítva is igaz. Aki szeretné leváltani az Orbán rendszert, nem fog tábort váltani, akár mekkora botrányt is kavarnak Rogánék” – vélekedett.
Bejegyzése végén aláhúzta:
Szóval bátrabb szerepvállalás kellene a Tisza jelöltek részéről. Ha meg nem bízik meg bennük Magyar Péter, nem tartja őket politizálásra alkalmasnak, akkor az még nagyobb baj.
De szeretném megnyugtatni, jók az egyéni jelöltjei, be lehet őket dobni a mélyvízbe.”
Raskó György rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.
Ő volt az, aki a kilencvenes években az állami tulajdonú mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek és a téeszek privatizációjáért felelt. Az évtized végére a magyar élelmiszeripar 70-80 százaléka többségben külföldi tulajdonban volt – Raskó tevékenységének súlyos következményeit ma is tapasztalhatjuk.
Az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója volt,
valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője. A Momentumot 2017-ben, majd 2022-ben Márki-Zay Pétert is kiemelten támogatta.
Újabban Magyar Péter tanácsadójaként tűnt fel, valamint az is kiderült, hogy a Tisza Párt politikusát anyagilag is segíti.
Az idősek halálára alapozó Raskó György segítette a párt képviselőinek és szakpolitikusainak kiválasztását, a Tisza Párt elnöke tavaly egy interjúban ismerte el.
