11. 18.
kedd
Tisza Párt Bujdosó Andrea Magyar Péter

Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni

2025. november 18. 08:45

Sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik.

2025. november 18. 08:45
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Tisztelettel köszöntöm a versenyben Bujdosó Andreát, a Tisza Párt jelöltjét!

Szél Bernadett jut róla eszembe, semmivel nem értek egyet, amit a pártja, pláne a vezetője, Magyar Péter csinál, de ez nem gátol meg abban, hogy őt emberként, különösen nőként tiszteljem.

Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk – sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik. 

Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben.

Minden pontosan ugyanaz, mint Szél Bernadett esetében volt.

Kedves Andrea, csütörtökön 18 órakor Piliscsabán leszek, a Klarissza-házban tartok nyílt fórumot, szeretettel látom!”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

nogradi
2025. november 18. 09:10
Józan leszel Büdiszáj ManCzer?
0
1
freely
2025. november 18. 09:10
"Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni" Ne röhögtess már kora reggel, Öcsi!
2
0
nyugalom
2025. november 18. 08:51
Ez marosán utódja, egy üvöltöző barom.
2
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!