„Tisztelettel köszöntöm a versenyben Bujdosó Andreát, a Tisza Párt jelöltjét!

Szél Bernadett jut róla eszembe, semmivel nem értek egyet, amit a pártja, pláne a vezetője, Magyar Péter csinál, de ez nem gátol meg abban, hogy őt emberként, különösen nőként tiszteljem.

Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk – sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik.

Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben.

Minden pontosan ugyanaz, mint Szél Bernadett esetében volt.