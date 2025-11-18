Elemző a Tisza-jelöltekről: Az egész jelöltállítás egy showműsor, ezek az emberek szavazógépekké válnak
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
Sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik.
„Tisztelettel köszöntöm a versenyben Bujdosó Andreát, a Tisza Párt jelöltjét!
Szél Bernadett jut róla eszembe, semmivel nem értek egyet, amit a pártja, pláne a vezetője, Magyar Péter csinál, de ez nem gátol meg abban, hogy őt emberként, különösen nőként tiszteljem.
Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk – sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik.
Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben.
Minden pontosan ugyanaz, mint Szél Bernadett esetében volt.
Kedves Andrea, csütörtökön 18 órakor Piliscsabán leszek, a Klarissza-házban tartok nyílt fórumot, szeretettel látom!”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
***