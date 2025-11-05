Tovább gyűrűzik az adatszivárgási botrány, mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben, Szoboszlai nem fogta vissza magát

Ezek a témák tartották lázban olvasóinkat kedden:

Levitézlett ellenzéki politikusok adatai is kiszivároghattak

Mint megírtuk: a Tisza-appot megrázó adatvédelmi botrány kiszivárgott listája alapján valószínű, hogy számos volt szocialista és liberális politikus, értelmiségi, valamint ellenzéki újságíró is a felhasználók között van.

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, e-mail címe, választókerületi adata, a regisztráció pontos ideje és helye és az, hogy milyen készüléken regisztráltak. A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát.