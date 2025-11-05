Ft
11. 05.
szerda
Tisza-app Brüsszel Ukrajna Volodimir Zelenszkij adatszivárgás Szoboszlai Dominik

Tovább gyűrűzik az adatszivárgási botrány, mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben, Szoboszlai nem fogta vissza magát

2025. november 05. 05:34

Eközben pedig Magyar Péter embere már a Bloombergen csalogatja a multikat.

2025. november 05. 05:34
null

Ezek a témák tartották lázban olvasóinkat kedden:

Levitézlett ellenzéki politikusok adatai is kiszivároghattak

Mint megírtuk: a Tisza-appot megrázó adatvédelmi botrány kiszivárgott listája alapján valószínű, hogy számos volt szocialista és liberális politikus, értelmiségi, valamint ellenzéki újságíró is a felhasználók között van. 

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, e-mail címe, választókerületi adata, a regisztráció pontos ideje és helye és az, hogy  milyen készüléken regisztráltak. A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. 

Magyar Péter embere már a Bloombergen csalogatja a multikat

A Tisza Párt „átfogó gazdasági reformjairól” készített összeállítást a nemzetközi pénzvilág egyik vezető hírforrása, a Bloomberg. Kármán András, a Tisza vezető gazdaságpolitikusa szerint a Tisza Párt célja, hogy

fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben”.

A Tisza vezető gazdaságpolitikusának nyilatkozata újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter pártja a nemzetközi bankszektort részesítené előnyben a magyar adófizetőkkel szemben.

Mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához, és nem enged az Európai Unió vezetőinek ezzel kapcsolatos nyomásának. Szijjártó szerint Ukrajna Brüsszelben hamisan állítja, hogy már visszaadta ezeket a jogokat, miközben tényleges változás nem történt.

A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták, azonban a két ország közötti egyeztetések megszakadtak.

Nem fogta vissza magát Szoboszlai

Az Aston Villa világbajnok kapusa kis híján lerángatta a mezt a magyar válogatott csapatkapitányáról. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik az Aston Villa elleni bajnokin akaszkodott össze a birminghamiek kapusával, Emiliano Martínezzel. 

Az incidens a 27. percben történt, miután válogatottunk csapatkapitánya a reklámtáblára lökte a vendégek belga játékosát, Amadou Onanát, akit az eset után ápolni is kellett. A meccs  lefújását követően pedig a helyszínen nyilatkozott a Spíler Tv-nek. 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

states-2
2025. november 05. 06:56
Már Makizayról is tudta a komcsi hátország, hogy egy futóbolond, ennek ellenére hagyták, hogy kifussa magát. A kérdés, hogy a hátország belép-e kétszer ugyanabba a folyóba, és hagyják, hogy a pszichopatájuk is fussa tovább az ámokot, aminek a végén ugyanúgy ott az Orbán-kétharmad.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 05. 06:52
Ha már a sajátjai is MP fasznak hívják. Ennek a pszichopata fasznak tényleg annyi, pont ott tart, ahol 4 éve az elődje, a másik pszichopata fasz, Makizay.
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2025. november 05. 05:55 Szerkesztve
Adat kiszivárogtatásban nagy biznisz lehet , dollárkommunisták az anyjukat eladták sőt a gyerekeiket is . Ezeket a hazaárulókat 2026-ban le kell szavazni . Zelenszkij tömeggyilkos bűnöző maffia vezér nem elnök , bűntársai Brüsszelben székelnek.
Válasz erre
2
0
kobi40
2025. november 05. 05:48
MP1F Ez faktum.
Válasz erre
1
0
