Ez a nap is eljött: a jobboldali elemző szerint őszinte volt a Tisza Párt az egyik legfontosabb ügyben

2025. november 03. 15:56

A nyugdíjak kapcsán már legalább egy tucat olvasatot, tervet kaptunk a Tisza párttól. Magyar Péter szerint ez mind hazugság, ugyanakkor a körülötte lévők teljesen mást mondanak.

2025. november 03. 15:56
null
Mandiner
Mandiner

A nyugdíjak tervezett megadóztatása kezd ráégni Magyar Péterre. A Tisza párt elnöke továbbra is azt hangoztatja, hogy ebből semmi sem igaz, pedig szakértői rendszerint pont az ellenkezőjét mondják. Magyart ez nem érdekli, sőt, még fel is jelentette Orbán Balázst, amiért szembesítette a Tiszához közel álló nyilatkozók mondataival. Felmerül a kérdés: de akkor ki beszél őszintén a Tisza nyugdíj terveiről? A Mesterterv legutóbbi adásában erre is megkaptuk a választ.

Tisza párt: Magyar Péter, Tarr Zoltán
Magyar Péter szerint semmi sem igaz a nyugdíjadóból, de mindenki más a Tisza részéről erről beszél (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Mráz Ágoston Sámuel szerint, ami eddig kiszivárgott a Tisza háza táljáról egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy lesz nyugdíjadó. A Nézőpont Intézet vezetője emlékezett, hogy eddig valamennyi Tiszához köthető  felszólaló beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról. Meglátása szerint ha valaki pénzt akar begyűjteni, hogy csökkentse a multik adóját valamint, hogy Ukrajnát pénzzel tudja támogatni, akkor értelemszerűen valahonnan azt el kell venni.

Ezek a szakértők, ezek őszintén beszéltek. Tényleg ezt gondolják a nyugdíjrendszer átalakításának a tervéről” - mondta G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója emlékezettet, hogy ezek az emberek a Tisza-szigetek fellépői, a Tisza nevében beszélnek. „A morális probléma ott jelentkezik, hogy a főnök, tehát Magyar Péter ezt elhazudja” - tette hozzá, majd folytatta: „Szerintem azért jelentette fel Orbán Balázst, mert sérült az ego”. Szerinte a Tisza szakértői őszintén beszéltek, hogy mit akarnak: nyugdíjadót, és a 13. havi nyugdíj kivezetését.

Címlapfotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

2025. november 03. 16:37 Szerkesztve
A Gyurcsánytól megörökölt őskövület "szakértői" akiket már Gyurcsány is csak megörökölt, azóta se cseréltek agyat és ugyanazokkal az ötleteikkel nyomulnak, ahogy anno már sikerült csődös nyomorba dönteniük az országot. A szándékaik ráadásul egybevágnak a tiszafostos idegen hatalmi gazdáinak követelményeivel.
csulak
2025. november 03. 16:11
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
nemhiszemel-2
•••
2025. november 03. 16:06 Szerkesztve
Mráz téved. Nem lesz nyugdíjreform(meneküljön, ki merre lát, ha egy libernyák reformot emleget), mert nem lesz Tisza-kormány.
