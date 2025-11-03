Ez a nap is eljött: a jobboldali elemző szerint őszinte volt a Tisza Párt az egyik legfontosabb ügyben

A nyugdíjak tervezett megadóztatása kezd ráégni Magyar Péterre. A Tisza párt elnöke továbbra is azt hangoztatja, hogy ebből semmi sem igaz, pedig szakértői rendszerint pont az ellenkezőjét mondják. Magyart ez nem érdekli, sőt, még fel is jelentette Orbán Balázst, amiért szembesítette a Tiszához közel álló nyilatkozók mondataival. Felmerül a kérdés: de akkor ki beszél őszintén a Tisza nyugdíj terveiről? A Mesterterv legutóbbi adásában erre is megkaptuk a választ.

Magyar Péter szerint semmi sem igaz a nyugdíjadóból, de mindenki más a Tisza részéről erről beszél (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Mráz Ágoston Sámuel szerint, ami eddig kiszivárgott a Tisza háza táljáról egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy lesz nyugdíjadó. A Nézőpont Intézet vezetője emlékezett, hogy eddig valamennyi Tiszához köthető felszólaló beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról. Meglátása szerint ha valaki pénzt akar begyűjteni, hogy csökkentse a multik adóját valamint, hogy Ukrajnát pénzzel tudja támogatni, akkor értelemszerűen valahonnan azt el kell venni.