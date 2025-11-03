Ez a nap is eljött: a jobboldali elemző szerint őszinte volt a Tisza Párt az egyik legfontosabb ügyben

Ukránok lakták be a Tisza Párt applikációját: itt lehet a döntő bizonyíték
Úgy néz ki, a PettersonApps nyakig benne volt a fejlesztésben.
A nyugdíjak kapcsán már legalább egy tucat olvasatot, tervet kaptunk a Tisza párttól. Magyar Péter szerint ez mind hazugság, ugyanakkor a körülötte lévők teljesen mást mondanak.
A nyugdíjak tervezett megadóztatása kezd ráégni Magyar Péterre. A Tisza párt elnöke továbbra is azt hangoztatja, hogy ebből semmi sem igaz, pedig szakértői rendszerint pont az ellenkezőjét mondják. Magyart ez nem érdekli, sőt, még fel is jelentette Orbán Balázst, amiért szembesítette a Tiszához közel álló nyilatkozók mondataival. Felmerül a kérdés: de akkor ki beszél őszintén a Tisza nyugdíj terveiről? A Mesterterv legutóbbi adásában erre is megkaptuk a választ.
Mráz Ágoston Sámuel szerint, ami eddig kiszivárgott a Tisza háza táljáról egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy lesz nyugdíjadó. A Nézőpont Intézet vezetője emlékezett, hogy eddig valamennyi Tiszához köthető felszólaló beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról. Meglátása szerint ha valaki pénzt akar begyűjteni, hogy csökkentse a multik adóját valamint, hogy Ukrajnát pénzzel tudja támogatni, akkor értelemszerűen valahonnan azt el kell venni.
„Ezek a szakértők, ezek őszintén beszéltek. Tényleg ezt gondolják a nyugdíjrendszer átalakításának a tervéről” - mondta G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója emlékezettet, hogy ezek az emberek a Tisza-szigetek fellépői, a Tisza nevében beszélnek. „A morális probléma ott jelentkezik, hogy a főnök, tehát Magyar Péter ezt elhazudja” - tette hozzá, majd folytatta: „Szerintem azért jelentette fel Orbán Balázst, mert sérült az ego”. Szerinte a Tisza szakértői őszintén beszéltek, hogy mit akarnak: nyugdíjadót, és a 13. havi nyugdíj kivezetését.
Címlapfotó: Attila KISBENEDEK / AFP