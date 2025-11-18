Elemző a Tisza-jelöltekről: Az egész jelöltállítás egy showműsor, ezek az emberek szavazógépekké válnak
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
Színház ez inkább, mintsem valamiféle mini demokrácia, érdemi közéleti viadal.
„Ha nem is november 17-én, de 18-án hajnalban – egy-két körzetet leszámítva – tényleg megismerhettük, kik azok, akiket a Tisza belső versenybe küld a parlamenti képviselő-jelöltségért. Elvileg!
Mert azt aligha hihetjük, hogy Forsthoffer Ágnes alelnök, Nagy Ervin vagy épp Rost Andrea érdemben verseng majd a helyi közösségek bizalmáért. Ráadásul épphogy kikerülnek a nevek, jön is a szavazás, arra lesz két napja a tiszásoknak – színház ez inkább, mintsem valamiféle mini demokrácia, érdemi közéleti viadal.
Ha november 30-án tényleg meglesznek a végleges aspiránsok, persze okosabbak leszünk, de hiába indulhat sok helyen a »nép egyszerű gyermeke«, az egész projektet valójában felülről és kívülről igazgatják. Magyar Péteren kívül más nem nyilatkozhat a Tisza nevében, a kormányváltást pedig az a brüsszeli erőközpont szorgalmazza, ami Ukrajna vagy épp a migráció ügyében irányváltást vár el Magyarországtól. Ez a lényeg: kockázat és külső befolyás!
Magyar egyébként az elmúlt hónapokban lendületet veszített, s kezd besorolni a szélre – a legutóbbi győri beszédének is jó része holmi O1G-tiráda volt, ráadásul üvöltve. Ez sem elhanyagolható körülmény, miközben ez az egész jelölt-hercehurca amúgy marketingfogásnak nem is rossz. Az influenszerkedéshez és a showműsorhoz mindig is értett Official The Man meg a szűk klientúrája. Ja, és az általa lealázott ellenzéki sajtóra is számíthat a színpadépítésben (lsd. az alábbi illusztrációt a 444 címlapjáról)!”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
