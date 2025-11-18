„Ha nem is november 17-én, de 18-án hajnalban – egy-két körzetet leszámítva – tényleg megismerhettük, kik azok, akiket a Tisza belső versenybe küld a parlamenti képviselő-jelöltségért. Elvileg!

Mert azt aligha hihetjük, hogy Forsthoffer Ágnes alelnök, Nagy Ervin vagy épp Rost Andrea érdemben verseng majd a helyi közösségek bizalmáért. Ráadásul épphogy kikerülnek a nevek, jön is a szavazás, arra lesz két napja a tiszásoknak – színház ez inkább, mintsem valamiféle mini demokrácia, érdemi közéleti viadal.

Ha november 30-án tényleg meglesznek a végleges aspiránsok, persze okosabbak leszünk, de hiába indulhat sok helyen a »nép egyszerű gyermeke«, az egész projektet valójában felülről és kívülről igazgatják. Magyar Péteren kívül más nem nyilatkozhat a Tisza nevében, a kormányváltást pedig az a brüsszeli erőközpont szorgalmazza, ami Ukrajna vagy épp a migráció ügyében irányváltást vár el Magyarországtól. Ez a lényeg: kockázat és külső befolyás!

Magyar egyébként az elmúlt hónapokban lendületet veszített, s kezd besorolni a szélre – a legutóbbi győri beszédének is jó része holmi O1G-tiráda volt, ráadásul üvöltve. Ez sem elhanyagolható körülmény, miközben ez az egész jelölt-hercehurca amúgy marketingfogásnak nem is rossz. Az influenszerkedéshez és a showműsorhoz mindig is értett Official The Man meg a szűk klientúrája. Ja, és az általa lealázott ellenzéki sajtóra is számíthat a színpadépítésben (lsd. az alábbi illusztrációt a 444 címlapjáról)!”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP