Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter előválasztás

Tényleg megismerhettük, kik azok, akiket a Tisza belső versenybe küld a parlamenti képviselő-jelöltségért

2025. november 18. 07:15

Színház ez inkább, mintsem valamiféle mini demokrácia, érdemi közéleti viadal.

2025. november 18. 07:15
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Ha nem is november 17-én, de 18-án hajnalban – egy-két körzetet leszámítva – tényleg megismerhettük, kik azok, akiket a Tisza belső versenybe küld a parlamenti képviselő-jelöltségért. Elvileg!

Mert azt aligha hihetjük, hogy Forsthoffer Ágnes alelnök, Nagy Ervin vagy épp Rost Andrea érdemben verseng majd a helyi közösségek bizalmáért. Ráadásul épphogy kikerülnek a nevek, jön is a szavazás, arra lesz két napja a tiszásoknak – színház ez inkább, mintsem valamiféle mini demokrácia, érdemi közéleti viadal.

Ha november 30-án tényleg meglesznek a végleges aspiránsok, persze okosabbak leszünk, de hiába indulhat sok helyen a »nép egyszerű gyermeke«, az egész projektet valójában felülről és kívülről igazgatják. Magyar Péteren kívül más nem nyilatkozhat a Tisza nevében, a kormányváltást pedig az a brüsszeli erőközpont szorgalmazza, ami Ukrajna vagy épp a migráció ügyében irányváltást vár el Magyarországtól. Ez a lényeg: kockázat és külső befolyás!

Magyar egyébként az elmúlt hónapokban lendületet veszített, s kezd besorolni a szélre – a legutóbbi győri beszédének is jó része holmi O1G-tiráda volt, ráadásul üvöltve. Ez sem elhanyagolható körülmény, miközben ez az egész jelölt-hercehurca amúgy marketingfogásnak nem is rossz. Az influenszerkedéshez és a showműsorhoz mindig is értett Official The Man meg a szűk klientúrája. Ja, és az általa lealázott ellenzéki sajtóra is számíthat a színpadépítésben (lsd. az alábbi illusztrációt a 444 címlapjáról)!”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. november 18. 07:55
"Kezdődik a színjáték:" -csak nem színház a világ? Aggódva látom, hogy a magyarság megosztásának, szembe-fordításának a közügye előrehaladt állapotba került! Átfutottam a Tisza jelöltek nyilvánosságra került névsorát, majd az illetékesek bizonyára találnak benne kikezdhetőket, de gondolom a többség akár Fidesz-jelöltként is megállná helyét! Mégis szólnom kell a Tisza jelenség elhibázottsága végett, Magyarország, a magyarság megóvása végett, mert negatív "kalandba" kényszerítik, viszik a magyarságot! A látványosságot kedvelő zászlóvivővel van a legnagyobb baj! Magyar Péterrel! -a meleg zsidó-bolsevik, kommunista védett fészekből kipottyant sasunk, egyértelmű ígérvény a bizonytalanságra, a kivédhetetlenül bekövetkező gazdasági, pénzügyi, társadalmi válságra, akár a totális káoszra is belépőjegynek tekinthető..! -átéltünk hasonlót, mely az 1990 körüli évtizedekben Magyarország kifosztásával járt! A kifosztás újra esedékes lenne, mint a ciklikus bankbotrányok?! -ugyanazok elkövetőkkel..?!
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 18. 07:45
A győri Szaros happeningról miközben nyomta a rizsát kántáló fahangon szépen elfelé mentek az emberek onnan. (Az hagyján, hogy a beígért fiatalok helyett az MSZMP nyugdíjas tagozata volt ott döntően, ráadásul a "diplomások" is maximum Foxi maxiig jutottak el, de inkább a 8 általános dominált, de ezek közül is a kocsmatagozatos hivatásos hőbörgők adták a gerincet. ) A tanulság ebből az, hogy ez egy kis ország és nekünk csak egy csőcselékünk van az áramlik MSZP, DK, Momentum, Jobbik, Párbeszéd, LMP Tisza között. A másik, ha mégis van olyan aki úgy véli váltás kéne az megunja a kántálást és szeretné hallani mit tervezne a Szaros hatalmon. Mi a véleménye a migrációról, Ukrajna EU csatlakozásáról, Ukrajna parttalan gazdasági, sőt hadi segélyéről, Mit tervez az LMBTQ mozgalommal, le akar-e válni végleg az orosz energiáról, milyen adókat vetne ki stb. Mert amit mond az blabla. Miután ezekről semmit nem hall szépen hazaballag és vagy nem szavaz senkire, vagy -szomorúan - de a Fideszre voksol.
Válasz erre
1
0
[email protected]
2025. november 18. 07:29
BÓDITÓ KRISZTA MESÉLHET A NYÓÓÓCKER-I CIGÁNYOKNAK A LEROBBANT BÉRHÁZAK KÖRFOLYÓSÓI ELŐTT A LICHTHÓF-BAN A SZŐNYEGPOROLÓ ELŐTT...FRANKÓN. RÉZMŰVES-LAKATOS DZSENIFERKÉÉK MAJ' MEGHALLGASSÁK ŐTET...HA MEG.....?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!