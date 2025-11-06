„Teljesen felesleges áldozati pózba vágnia magát a megváltó úrnak!” – Schiffer érzékeny ponton találta el Magyar Pétert

Kinek az érdeke a tiszás adatszivárgás és mik lesznek a következményei? – parázs vita az Öt-ben
Konok Péter szerint a Tisza Párt jól járt az adatszivárgási botránnyal, mert megint el lehet odázni a jelöltek bejelentését.
Schiffer András szerint azonnal nyomozást kell elrendelni a tiszás adatszivárgás ügyében. Az ügyvéd az Öt csatorna Közelkép című műsorában beszélt arról, hogy az adatszivárgás politikai szempontból mennyire tekinthető súlyosnak, de kitért Magyar Péter Fidesz számára hasznos karakterére is.
Lehet így vagy úgy keretezni a Tisza-app brutális adatszivárgását, de önmagában az a tény, hogy különleges személyes adatok így kikerülnek, indokolja, hogy „azonnal nyomozást kell elrendelni, mert valószínűsíthetően bűncselekmény történt” – jelentette ki a Közelképben Schiffer András.
Az ügyvéd mindettől függetlenül, politikai szempontból nem tartja annyira súlyosnak az adatszivárgást, mint a kormányoldal. Mint fogalmazott: nem önmagában ez az eset „ássa alá a Tisza kormányzóképességét”.
Hozzátette azt is, hogy ettől még
teljesen felesleges áldozati pózba vágnia magát a megváltó úrnak”.
Schiffer – aki a műsor további részében is „megváltó urazta” Magyar Pétert – kitért arra is, hogy a Tisza-elnök eleinte még orosz támadásról beszélt az adatszivárgás kapcsán.
Persze, Vlagyimir Vlagyimirovicsnak nincs is jobb dolga, mint hogy Magyar Péternek alávágjon”
– fogalmazott. Rávilágított arra is, hogy ha a fővárosban nem is, de vidéken, az ottani aktivisták lelkesedését negatívan befolyásolhatják a történtek, még akkor is, ha a Tisza Párt nem követett el mulasztást – ami nehezen elképzelhető.
