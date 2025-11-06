Ft
11. 06.
csütörtök
Tisza-app Schiffer András Magyar Péter

„Teljesen felesleges áldozati pózba vágnia magát a megváltó úrnak!” – Schiffer érzékeny ponton találta el Magyar Pétert

2025. november 06. 17:48

Schiffer András szerint azonnal nyomozást kell elrendelni a tiszás adatszivárgás ügyében. Az ügyvéd az Öt csatorna Közelkép című műsorában beszélt arról, hogy az adatszivárgás politikai szempontból mennyire tekinthető súlyosnak, de kitért Magyar Péter Fidesz számára hasznos karakterére is.

2025. november 06. 17:48

Lehet így vagy úgy  keretezni a Tisza-app brutális adatszivárgását, de önmagában az a tény, hogy különleges személyes adatok így kikerülnek, indokolja, hogy „azonnal nyomozást kell elrendelni, mert valószínűsíthetően bűncselekmény történt” – jelentette ki a Közelképben Schiffer András. 

Az adatszivárgásról beszélt Schiffer András az Öt-ben. Forrás: Youtube/Képernyőfotó
Az adatszivárgásról beszélt Schiffer András az Öt-ben. Forrás: Youtube/Képernyőfotó

Az ügyvéd mindettől függetlenül, politikai szempontból nem tartja annyira súlyosnak az adatszivárgást, mint a kormányoldal. Mint fogalmazott: nem önmagában ez az eset „ássa alá a Tisza kormányzóképességét”.

Hozzátette azt is, hogy ettől még 

teljesen felesleges áldozati pózba vágnia magát a megváltó úrnak”.

Adatszivárgás: az oroszok voltak?

Schiffer – aki a műsor további részében is „megváltó urazta” Magyar Pétert – kitért arra is, hogy a Tisza-elnök eleinte még orosz támadásról beszélt az adatszivárgás kapcsán.

Persze, Vlagyimir Vlagyimirovicsnak nincs is jobb dolga, mint hogy Magyar Péternek alávágjon”

 – fogalmazott. Rávilágított arra is, hogy ha a fővárosban nem is, de vidéken, az ottani aktivisták lelkesedését negatívan befolyásolhatják a történtek, még akkor is, ha a Tisza Párt nem követett el mulasztást – ami nehezen elképzelhető.

llnnhegyi
2025. november 06. 18:36
Magyar Péter javíthatatlan. Marad sunyi, geciember.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. november 06. 18:30
És ez az egyhalott szekta akar kormányozni !
Válasz erre
0
0
bubi55
2025. november 06. 18:24
Majd megjelennek a zsaroló videók az arcképükkel, bizonyítékként az új lenyomataikkal...-azt sem normális aki hozzájárult, milyen garancia győzte meg az elvakultakat??? MP csak egy politizáló ürge, egy eszköz semmi más, hogy lehet megbízni a "büdös szájú" kappannak, aki csak piálni tud közterületeken, aztán még hülyére is vesz, több milliós fizetésért saját népe ellen szavaz és bólogat- párt állástól függetlenül. Anyukájának is biztos 14E a nyugdíja és nem jön jól a 13...., rezsivédelem...
Válasz erre
3
0
akitiosz
2025. november 06. 18:11
0 %-os bukott pártelnök. Csinálni nem tudja, érteni nem ért a politikához, de azért politikai haknizásból akar megélni.
Válasz erre
0
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!