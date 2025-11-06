„Teljesen felesleges áldozati pózba vágnia magát a megváltó úrnak!” – Schiffer érzékeny ponton találta el Magyar Pétert

Lehet így vagy úgy keretezni a Tisza-app brutális adatszivárgását, de önmagában az a tény, hogy különleges személyes adatok így kikerülnek, indokolja, hogy „azonnal nyomozást kell elrendelni, mert valószínűsíthetően bűncselekmény történt” – jelentette ki a Közelképben Schiffer András.

Az adatszivárgásról beszélt Schiffer András az Öt-ben. Forrás: Youtube/Képernyőfotó

Az ügyvéd mindettől függetlenül, politikai szempontból nem tartja annyira súlyosnak az adatszivárgást, mint a kormányoldal. Mint fogalmazott: nem önmagában ez az eset „ássa alá a Tisza kormányzóképességét”.

Hozzátette azt is, hogy ettől még