Szijjártó helyretette az ellenzéki újságírókat, Brüsszel bosszút forral, Szoboszlai pedig nem ült fel a provokációnak

Ellenzéki újságírókat világosított fel az energiahelyzetről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülése után. „Még egyszer mondom, ma Magyarország energiaellátása, benne a kőolaj-ellátás, biztosított. Miért? Azért, mert van két kőolajvezeték, amin keresztül együttesen el lehet látni Magyarországot. Ennek az egyiknek a mesterséges leválasztása viszont létrehozna egy másik helyzetet, amelyben meg nem lehetne ellátni” – szögezte le a tárcavezető a 444 és az RTL riportereinek. „Miért kellene nekünk az Oroszországból származó energiahordozóktól megszabadulni? Azért, hogy mástól drágábban legyünk, valaki más gazdasági érdeke alapján, vagy miért?” – tette fel a kérdéseket a politikus.
Az Európai Bizottság jogi lépéseket fontolgat Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, mivel ezek az országok nem hajlandók feloldani az ukrán mezőgazdasági importtilalmat – írta a Hungarian Conservative.
Brüsszel terve azonban visszájára sülhet el.
Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs indok a nemzeti korlátozások fenntartására.
Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Brüsszel Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe az európai és magyar gazdákkal szemben, miközben jelentős támogatáscsökkentés várható számukra.
Higgadtan viselkedett a hétvégi Premier League meccsén a magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik, akit mellesleg az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választották. Szoboszlai az ellenfél kapusával, Emiliano Martínezzel akasztotta össze a bajszát. Martínez azután rontott neki a magyar játékosnak, hogy Szoboszlai az egyik támadásnál a testi erejét használva, azonban nem szándékosan, a pályán kívülre tessékelte a látogatók belga védőjét, Amadou Onanát.
Pedig mindent megtettek érte.
Martínez azonnal lerohanta Szoboszlait, a képébe mászott, és mindent megtett azért, hogy kiprovokáljon neki egy sárgát. Szoboszlai előbb próbálta kiszabadítani magát az argentin világbajnok szorításából, majd amikor már látványossá vált a konfliktus, a kezével jelezte, hogy inkább megvárja, amíg a bíró rendet tesz.
Így is lett, a hazaiak középpályása végül „ sértetlenül” megúszta az esetet.
Hihetetlen tragédia rázta meg a francia sportéletet: 39 éves korában gyilkosság áldozata lett a pályakerékpárban országos bajnok Cindy Morvan. A korábbi profi versenyzőt az észak-franciaországi Calais-ban található otthonában
lőtte le volt férje barátnője, aki ezt követően a kocsijában saját magával is végzett, és egy levelet hagyott hátra, amelyben beismerte a tettét.
A 39 éves áldozat két gyermek édesanyja volt.
A két nő között a családi viszonyok miatt nagyon feszült volt a helyzet, több komoly vitájuk is adódott, ez vezethetett a tragédiához. Morvan két gyermek édesanyja volt. Kerékpáriskolát működtetett, emellett tagja volt a francia szövetség nagyköveti csapatának, és sokat tett azért, hogy az észak-franciaországi régióban elismertebb legyen a sportág, azon belül is a női kerékpársport.
