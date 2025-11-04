Ft
11. 04.
kedd
Szijjártó helyretette az ellenzéki újságírókat, Brüsszel bosszút forral, Szoboszlai pedig nem ült fel a provokációnak

2025. november 04. 05:36

Ezek voltak a hétfő legolvasottabb cikkei.

2025. november 04. 05:36
null

Ellenzéki újságírókat világosított fel az energiahelyzetről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülése után. „Még egyszer mondom, ma Magyarország energiaellátása, benne a kőolaj-ellátás, biztosított. Miért? Azért, mert van két kőolajvezeték, amin keresztül együttesen el lehet látni Magyarországot. Ennek az egyiknek a mesterséges leválasztása viszont létrehozna egy másik helyzetet, amelyben meg nem lehetne ellátni” – szögezte le a tárcavezető a 444 és az RTL riportereinek.  „Miért kellene nekünk az Oroszországból származó energiahordozóktól megszabadulni? Azért, hogy mástól drágábban legyünk, valaki más gazdasági érdeke alapján, vagy miért?” – tette fel a kérdéseket a politikus.

Bosszút forral az Európai Bizottság: elküldték az ultimátumot Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának

Az Európai Bizottság jogi lépéseket fontolgat Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, mivel ezek az országok nem hajlandók feloldani az ukrán mezőgazdasági importtilalmat – írta a Hungarian Conservative.

Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs indok a nemzeti korlátozások fenntartására.

Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Brüsszel Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe az európai és magyar gazdákkal szemben, miközben jelentős támogatáscsökkentés várható számukra.

Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak

Higgadtan viselkedett a hétvégi Premier League meccsén a magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik, akit mellesleg az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választották. Szoboszlai az ellenfél kapusával, Emiliano Martínezzel akasztotta össze a bajszát. Martínez azután rontott neki a magyar játékosnak, hogy Szoboszlai az egyik támadásnál a testi erejét használva, azonban nem szándékosan, a pályán kívülre tessékelte a látogatók belga védőjét, Amadou Onanát.

Martínez azonnal lerohanta Szoboszlait, a képébe mászott, és mindent megtett azért, hogy kiprovokáljon neki egy sárgát. Szoboszlai előbb próbálta kiszabadítani magát az argentin világbajnok szorításából, majd amikor már látványossá vált a konfliktus, a kezével jelezte, hogy inkább megvárja, amíg a bíró rendet tesz.

Így is lett, a hazaiak középpályása végül „ sértetlenül” megúszta az esetet. 

Tragédia: lelőtték az országos bajnok sportolónőt, majd a gyilkos magával is végzett

Hihetetlen tragédia rázta meg a francia sportéletet: 39 éves korában gyilkosság áldozata lett a pályakerékpárban országos bajnok Cindy Morvan. A korábbi profi versenyzőt az észak-franciaországi Calais-ban található otthonában 

lőtte le volt férje barátnője, aki ezt követően a kocsijában saját magával is végzett, és egy levelet hagyott hátra, amelyben beismerte a tettét.

A két nő között a családi viszonyok miatt nagyon feszült volt a helyzet, több komoly vitájuk is adódott, ez vezethetett a tragédiához. Morvan két gyermek édesanyja volt. Kerékpáriskolát működtetett, emellett tagja volt a francia szövetség nagyköveti csapatának, és sokat tett azért, hogy az észak-franciaországi régióban elismertebb legyen a sportág, azon belül is a női kerékpársport.

Fotó: Szijjártó Péter Facebook oldala

