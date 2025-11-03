„Nevetséges, amit Ön mond, uram” – hanyag eleganciával oktatta Szijjártó a 444 és az RTL riporterét (VIDEÓ)

„Még egyszer mondom, ma Magyarország energiállátása, benne a kőolaj-ellátás, biztosított. Miért? Azért, mert van két kőolajvezeték, amin keresztül együttesen el lehet látni Magyarországot. Ennek az egyiknek a mesterséges leválasztása viszont létrehozna egy másik helyzetet, amelyben meg nem lehetne ellátni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, ellenzéki újságíróknak.

„Most kérdezem én: miért kell Magyarországot rászorítani arra, hogy a jelenleg teljesen stabil alapokban álló – ráadásul versenyképes árú –, teljesen megbízható energiállátását elcserélje valami bizonytalanra? Miért kellene nekünk az Oroszországból származó energiahorzóktól megszabadulni? Azért, hogy mástól drágábban legyünk, valaki más gazdasági érdeke alapján, vagy miért?” – tette fel a kérdéseket a politikus az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülése után.

„Az Unió szerint azért, hogy ne finanszírozzák Oroszország háborúját” – kontrázott a Telex riportere.

„De ez nevetséges, amit Ön mond, uram. És megmondom Önnek, miért: mert itt számok vannak. A számok nem hazudnak. Amit mi, magyarok, fizetünk Oroszországnak a földgázért és a kőolajért, az az orosz GDP 0,2 százaléka. Tehát, ha most Ön, vagy valamely európai vezető azt állítja nekem, hogy ha az oroszok a GDP-jük 0,2 százalékáért való energiaárbevételt nem kapják meg, akkor Ukrajna meg tudja nyerni ezt a háborút? Ne haragudjon, az minimum nevetséges”

– szögezte le Szijjártó Péter.