11. 03.
hétfő
Telex energiállátás Magyarország Szijjártó Péter RTL

„Nevetséges, amit Ön mond, uram” – hanyag eleganciával oktatta Szijjártó a 444 és az RTL riporterét (VIDEÓ)

2025. november 03. 19:07

Próbálkoztak az ellenzéki újságírók, de nem jártak sikerrel.

2025. november 03. 19:07
„Még egyszer mondom, ma Magyarország energiállátása, benne a kőolaj-ellátás, biztosított. Miért? Azért, mert van két kőolajvezeték, amin keresztül együttesen el lehet látni Magyarországot. Ennek az egyiknek a mesterséges leválasztása viszont létrehozna egy másik helyzetet, amelyben meg nem lehetne ellátni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, ellenzéki újságíróknak.

„Most kérdezem én: miért kell Magyarországot rászorítani arra, hogy a jelenleg teljesen stabil alapokban álló – ráadásul versenyképes árú –, teljesen megbízható energiállátását elcserélje valami bizonytalanra? Miért kellene nekünk az Oroszországból származó energiahorzóktól megszabadulni? Azért, hogy mástól drágábban legyünk, valaki más gazdasági érdeke alapján, vagy miért?” – tette fel a kérdéseket a politikus az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülése után.

„Az Unió szerint azért, hogy ne finanszírozzák Oroszország háborúját” – kontrázott a Telex riportere.

„De ez nevetséges, amit Ön mond, uram. És megmondom Önnek, miért: mert itt számok vannak. A számok nem hazudnak. Amit mi, magyarok, fizetünk Oroszországnak a földgázért és a kőolajért, az az orosz GDP 0,2 százaléka. Tehát, ha most Ön, vagy valamely európai vezető azt állítja nekem, hogy ha az oroszok a GDP-jük 0,2 százalékáért való energiaárbevételt nem kapják meg, akkor Ukrajna meg tudja nyerni ezt a háborút? Ne haragudjon, az minimum nevetséges”

– szögezte le Szijjártó Péter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ohel
2025. november 03. 20:35
Kis Simor volt, aki nem tud számolni? Egy vicc az a srác.
B_kanya
2025. november 03. 20:26
"Tehát, ha most Ön, vagy valamely európai vezető azt állítja nekem, hogy ha az oroszok a GDP-jük 0,2 százalékáért való energiaárbevételt nem kapják meg, akkor Ukrajna meg tudja nyerni ezt a háborút? " A kieső tranzitdíjjal meg az orosz olajból finomított dízel nélkül, természetesen.
ThunderDan
2025. november 03. 20:11
Ezúttal is jelezzük, hogy Poloska "Messiás" Péter még soha, ismétlem SOHA nem állt meg válaszolni mandineres/magyarnemzetes/hírtévés stb újságírónak. Jó, a "Bogi-bogi PRO-PA-GAN-DIS-TA, PRO-PA-GAN-DIS-TA" őrjöngés határeset.
elcapo-2
2025. november 03. 20:07
A buta RTL -es kretén legalább tájékozódott volna korábban. "Miközben Párizs, Amszterdam és Brüsszel hangosan támogatja Ukrajnát, a háttérben tovább áramlanak az eurómilliárdok Moszkvába. A Reuters által összegzett elemzés szerint több nyugat-európai ország – köztük Franciaország és Hollandia – idén kiugró mértékben növelte az orosz földgáz-behozatalát."
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!