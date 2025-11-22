Ft
11. 22.
szombat
11. 22.
szombat
Sajnálatos, hogy Tüttő Katáról csak a „szocialista polip” jut eszükbe

2025. november 22. 11:13

Vitézy Dávid, Magyar Péter csípőből elutasította.

2025. november 22. 11:13
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Igazán sajnálatos, hogy Vitézy Dávid, Magyar Péter csípőből elutasította, hogy Tüttő Kata legyen Budapest főpolgármester-helyettese. Sajnálatos, hogy Tüttő Katáról csak a »szocialista polip« jut eszükbe és nem mérlegelik a jelölt érdemeit.

Tüttő hosszú éveken át volt önkormányzati képviselő, most is tagja a Fővárosi Közgyűlésnek. A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként (2019-2024) vált érett politikussá, alaposan beletanult az önkormányzat politikába, emellett megmaradt kedvenc témájánál, az európai uniós politikánál. Nemrég lett az EU Régiók Bizottságának, egy fontos döntéselőkészítő testületnek az elnöke. Közgazdász és nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát.

Tagja a Magyar Szocialista Pártnak, igaz - ám a Régiók Bizottsága aligha a végelgyengülésben lévő pártjára való tekintettel szavazott bizalmat neki. A politikusnak komoly szakmai-politikai életútja van és tekintettel európai uniós kapcsolataira, Budapest főpolgármester-helyetteseként még akár hasznot is hozhat.

De nem, szocialista, akkor pfúj! és kész. Semmi más nem számít.”

Fotó: Tüttő Kata Instagram-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

lemez
2025. november 22. 13:16
Nekem a vizilovaglás. Leisztinger volt a ló.
konyvtaros-0
2025. november 22. 13:01
Katarol a kornyezeteben mindenki tisztaban van vele,hogy o egy a seggebe dugott farok vegett csinalhatott karriert mint egy szofogado droid..
scorpicores
2025. november 22. 12:58
Egészítsük ki azzal, h remekűl pózól tengerből kilépő lovon és az airbnb is a kisújjában van, hiszen csak bp-en van neki kb 10 lakása, javítva a lakhatást...
billysparks
2025. november 22. 12:47
Nekem a tengeri lovaglás jut eszembe róla. Nem azért, mert ez valami elképesztően luxi cucc lenne, csak addig nem hallottam ilyesmiről. Vagyis hallottam, csak más kontextusban.
