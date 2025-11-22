Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Vitézy Dávid, Magyar Péter csípőből elutasította.
„Igazán sajnálatos, hogy Vitézy Dávid, Magyar Péter csípőből elutasította, hogy Tüttő Kata legyen Budapest főpolgármester-helyettese. Sajnálatos, hogy Tüttő Katáról csak a »szocialista polip« jut eszükbe és nem mérlegelik a jelölt érdemeit.
Tüttő hosszú éveken át volt önkormányzati képviselő, most is tagja a Fővárosi Közgyűlésnek. A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként (2019-2024) vált érett politikussá, alaposan beletanult az önkormányzat politikába, emellett megmaradt kedvenc témájánál, az európai uniós politikánál. Nemrég lett az EU Régiók Bizottságának, egy fontos döntéselőkészítő testületnek az elnöke. Közgazdász és nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát.
Tagja a Magyar Szocialista Pártnak, igaz - ám a Régiók Bizottsága aligha a végelgyengülésben lévő pártjára való tekintettel szavazott bizalmat neki. A politikusnak komoly szakmai-politikai életútja van és tekintettel európai uniós kapcsolataira, Budapest főpolgármester-helyetteseként még akár hasznot is hozhat.
De nem, szocialista, akkor pfúj! és kész. Semmi más nem számít.”
Fotó: Tüttő Kata Instagram-oldala