„Igazán sajnálatos, hogy Vitézy Dávid, Magyar Péter csípőből elutasította, hogy Tüttő Kata legyen Budapest főpolgármester-helyettese. Sajnálatos, hogy Tüttő Katáról csak a »szocialista polip« jut eszükbe és nem mérlegelik a jelölt érdemeit.

Tüttő hosszú éveken át volt önkormányzati képviselő, most is tagja a Fővárosi Közgyűlésnek. A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként (2019-2024) vált érett politikussá, alaposan beletanult az önkormányzat politikába, emellett megmaradt kedvenc témájánál, az európai uniós politikánál. Nemrég lett az EU Régiók Bizottságának, egy fontos döntéselőkészítő testületnek az elnöke. Közgazdász és nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát.