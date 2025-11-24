Ft
Marco Rossi Magyarország Bóka János Donald Trump Kelet-Európa Orbán Viktor

Marco Rossi sorsa és lehetséges utódja, hitelminősítői ítélet, feszültség Brüsszelben – ezek a hét toplistás Mandiner-cikkei!

2025. november 24. 05:47

A magyar nemzeti válogatott írek elleni vereségére még a FIFA is rátett egy lapáttal... Már megvan Marco Rossi lehetséges utódja. A Fitch Ratings ítéletet mondott hazánkról, Bóka János miniszter keményet mondott Brüsszelben, a németek pedig irigyek ránk – íme az elmúlt hét legolvasottabb cikkei a Mandineren!

2025. november 24. 05:47

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”

Már több nap eltelt, de még mindig nehéz felocsúdni a vasárnapi sokkból, amikor is az írek egy 96. percben szerzett góllal szertefoszlatták 60 ezer szurkoló előtt a Puskás Arénában Marco Rossi magyar válogatottjának világbajnoki pótselejtezős álmait.

Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad
Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad

Mindenki okol valakit a kudarcért – kudarc ez, hiszen Szoboszlai Dominikék mindössze Örményországot tudták legyőzni a csoportban, így a harmadik helyen végeztek.

A felelősök között sokan a szövetségi kapitányt nevezik meg, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is utalt rá, hogy beszélnie kell a Magyar Labdarúgó-szövetséggel a folytatásról – a szervezet a médiát arról tájékoztatta kedden, hogy a jövő héten dőlhet el az olasz szakember jövője. Kiprich József szerint a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztján nem lesz változás. Ha Marco Rossi mégis távozna, akkor Bognár Györgyöt ültetné le a helyére.

Ítéletet mondott Magyarországról a rettegett hitelminősítő, amely Ukrajnában csődöt hirdetett

A Fitch Ratings vezetője szerint a magyar költségvetési hiány vártnál nagyobb növekedése sem riasztotta el eddig a piacokat, az ország BBB besorolása stabil kilátásokkal marad fenn. Vezetője, Erich Arispe szerint nehéz felmérni, hogy egy esetleges amerikai pénzügyi támogatás milyen hatással lenne Magyarország hitelminősítésére, mivel 

az ország jelenleg is hozzáfér a nemzetközi finanszírozási piacokhoz

– írja a Reuters, utalva arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásai során 10-20 milliárd dolláros lehetséges amerikai támogatást említett.

Újabb csapás Rossiéknak: nem elég az írek elleni vereség, a FIFA is rátett egy lapáttal

A magyar válogatott négy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek. A FIFA honlapja alapján 

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1–0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3–2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. 

Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. 

Megfagyott a levegő Brüsszelben Magyarország miatt: ennek sem Von der Leyen, sem Zelenszkij nem fog örülni

Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar családok és adófizetők számára további pénzügyi kötelezettségvállalást vagy jogi felelősséget jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben. Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követően a miniszter sajtónyilatkozatában elmondta: 

a miniszterek megkezdték a decemberi uniós csúcs előkészítését, amely az átlagosnál is jelentősebb kérdéseket tárgyal majd, köztük Ukrajna további finanszírozását, az uniós bővítési folyamatot és versenyképességi ügyeket.

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek

Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel 

egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra, ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.

A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.

A cikk bírálja a Friedrich Merz CDU-elnök vezette kormányt, amely szerinte késlekedik a szükséges reformokkal, miközben Kelet-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbbá válik a német befektetők számára.

Csúnyán elszámolták magukat Brüsszelben: lezárult egy korszak, már nem tudnak keresztbe tenni Magyarországnak

Az Európai Unióban egyre erősebb a vita Magyarország szavazati jogának esetleges felfüggesztéséről, 

mivel Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen blokkolja a közös döntéseket belpolitikai érdekből

– írja a Frankfurter Rundschau. David McAllister, az EP külügyi bizottságának elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán az egyhangúsági szabályt saját céljaira használja fel; szerinte szükség lenne olyan mechanizmusra, amely lehetővé teszi a minősített többségi döntéshozatalt.

"Mindenki okol valakit a kudarcért" Ó, hát okolni, okoskodni, oktatni, okvetetlenkedni azt mindenki tud. És ezek véletlenül azonosak azokkal, akik érdemben tettek is a csapatért? Nahát, jobbára nem? De furcsa!
