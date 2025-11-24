Marco Rossi sorsa és lehetséges utódja, hitelminősítői ítélet, feszültség Brüsszelben – ezek a hét toplistás Mandiner-cikkei!

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”
„A kérdés leginkább az, hogy a kapitány talál-e további motivációt a munkához…”
A magyar nemzeti válogatott írek elleni vereségére még a FIFA is rátett egy lapáttal... Már megvan Marco Rossi lehetséges utódja. A Fitch Ratings ítéletet mondott hazánkról, Bóka János miniszter keményet mondott Brüsszelben, a németek pedig irigyek ránk – íme az elmúlt hét legolvasottabb cikkei a Mandineren!
Már több nap eltelt, de még mindig nehéz felocsúdni a vasárnapi sokkból, amikor is az írek egy 96. percben szerzett góllal szertefoszlatták 60 ezer szurkoló előtt a Puskás Arénában Marco Rossi magyar válogatottjának világbajnoki pótselejtezős álmait.
Mindenki okol valakit a kudarcért – kudarc ez, hiszen Szoboszlai Dominikék mindössze Örményországot tudták legyőzni a csoportban, így a harmadik helyen végeztek.
A felelősök között sokan a szövetségi kapitányt nevezik meg, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is utalt rá, hogy beszélnie kell a Magyar Labdarúgó-szövetséggel a folytatásról – a szervezet a médiát arról tájékoztatta kedden, hogy a jövő héten dőlhet el az olasz szakember jövője. Kiprich József szerint a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztján nem lesz változás. Ha Marco Rossi mégis távozna, akkor Bognár Györgyöt ültetné le a helyére.
A Fitch Ratings vezetője szerint a magyar költségvetési hiány vártnál nagyobb növekedése sem riasztotta el eddig a piacokat, az ország BBB besorolása stabil kilátásokkal marad fenn. Vezetője, Erich Arispe szerint nehéz felmérni, hogy egy esetleges amerikai pénzügyi támogatás milyen hatással lenne Magyarország hitelminősítésére, mivel
az ország jelenleg is hozzáfér a nemzetközi finanszírozási piacokhoz
– írja a Reuters, utalva arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásai során 10-20 milliárd dolláros lehetséges amerikai támogatást említett.
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásáról is nyilatkoztak.
A magyar válogatott négy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek. A FIFA honlapja alapján
Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1–0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3–2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn.
Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.
A FIFA közzétette legfrissebb világranglistáját.
Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar családok és adófizetők számára további pénzügyi kötelezettségvállalást vagy jogi felelősséget jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben. Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követően a miniszter sajtónyilatkozatában elmondta:
a miniszterek megkezdték a decemberi uniós csúcs előkészítését, amely az átlagosnál is jelentősebb kérdéseket tárgyal majd, köztük Ukrajna további finanszírozását, az uniós bővítési folyamatot és versenyképességi ügyeket.
„Indokoltabb lenne az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi támogatás felfüggesztése” – mondta Bóka János.
A Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel
egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra, ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.
A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.
A cikk bírálja a Friedrich Merz CDU-elnök vezette kormányt, amely szerinte késlekedik a szükséges reformokkal, miközben Kelet-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbbá válik a német befektetők számára.
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
Az Európai Unióban egyre erősebb a vita Magyarország szavazati jogának esetleges felfüggesztéséről,
mivel Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen blokkolja a közös döntéseket belpolitikai érdekből
– írja a Frankfurter Rundschau. David McAllister, az EP külügyi bizottságának elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán az egyhangúsági szabályt saját céljaira használja fel; szerinte szükség lenne olyan mechanizmusra, amely lehetővé teszi a minősített többségi döntéshozatalt.
Új módszerekre lesz szüksége Daniel Freundnak.