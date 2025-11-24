Marco Rossi sorsa és lehetséges utódja, hitelminősítői ítélet, feszültség Brüsszelben – ezek a hét toplistás Mandiner-cikkei!

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”

Már több nap eltelt, de még mindig nehéz felocsúdni a vasárnapi sokkból, amikor is az írek egy 96. percben szerzett góllal szertefoszlatták 60 ezer szurkoló előtt a Puskás Arénában Marco Rossi magyar válogatottjának világbajnoki pótselejtezős álmait.

Mindenki okol valakit a kudarcért – kudarc ez, hiszen Szoboszlai Dominikék mindössze Örményországot tudták legyőzni a csoportban, így a harmadik helyen végeztek.

A felelősök között sokan a szövetségi kapitányt nevezik meg, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is utalt rá, hogy beszélnie kell a Magyar Labdarúgó-szövetséggel a folytatásról – a szervezet a médiát arról tájékoztatta kedden, hogy a jövő héten dőlhet el az olasz szakember jövője. Kiprich József szerint a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztján nem lesz változás. Ha Marco Rossi mégis távozna, akkor Bognár Györgyöt ültetné le a helyére.