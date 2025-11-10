„A leegyszerűsítő és az indulatos sértegetésekkel teli állásfoglalások között nehéz eligazodni, ezért szeretnék most ebben segítségére lenni azoknak, akik nem hitelvi alapon közelítenek a közéleti kérdések megértése felé.

Kezdem azzal, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása szerintem egyértelmű siker a miniszterelnöknek és ezáltal Magyarországnak is. Ennek a ténynek a tagadása könnyen a nemzeti érdekeket nem felismerők, a kákán is csomót keresők táborába sorolhatja azokat, akik igyekeznek lebecsülni a találkozó jelentőségét. Nem eredményes pozíció ez, hasznos lenne elkerülni az ide történő újbóli beszorulást a hazai ellenzéknek. Már régóta javaslom, hogy az uniós pénzek megszerzésénél közösen lépjen fel a kormány és az ellenzék.

A kormány értelmetlen támadása Brüsszelben évek óta stratégiai hiba a baloldal részéről, és most a Tisza párt oldaláról is.

Érdemes lenne ugyanezt a ballépést nem megismételni a mostani vizittel kapcsolatban. (A nagyvonalúság a politikában – és a mindennapi életben is – gyakran kifizetődő és elegáns viselkedésmód.)

Természetesen semmiféle csoda nem történt, az ájultan lelkesedő jelzők is indokolatlanok, de érdemes leszögezni, hogy nem szoktak magyar vezetőket ilyen szívélyesen vendégül látni a Fehér Házban.