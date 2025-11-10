Ft
kormány napirend miniszterelnök

Orbán Viktor amerikai útja a hazai napirendet is átírhatja

2025. november 10. 07:36

Orbán Viktor washingtoni látogatása szerintem egyértelmű siker a miniszterelnöknek és ezáltal Magyarországnak is.

2025. november 10. 07:36
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„A leegyszerűsítő és az indulatos sértegetésekkel teli állásfoglalások között nehéz eligazodni, ezért szeretnék most ebben segítségére lenni azoknak, akik nem hitelvi alapon közelítenek a közéleti kérdések megértése felé.

Kezdem azzal, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása szerintem egyértelmű siker a miniszterelnöknek és ezáltal Magyarországnak is. Ennek a ténynek a tagadása könnyen a nemzeti érdekeket nem felismerők, a kákán is csomót keresők táborába sorolhatja azokat, akik igyekeznek lebecsülni a találkozó jelentőségét. Nem eredményes pozíció ez, hasznos lenne elkerülni az ide történő újbóli beszorulást a hazai ellenzéknek. Már régóta javaslom, hogy az uniós pénzek megszerzésénél közösen lépjen fel a kormány és az ellenzék.

A kormány értelmetlen támadása Brüsszelben évek óta stratégiai hiba a baloldal részéről, és most a Tisza párt oldaláról is.

Érdemes lenne ugyanezt a ballépést nem megismételni a mostani vizittel kapcsolatban. (A nagyvonalúság a politikában – és a mindennapi életben is – gyakran kifizetődő és elegáns viselkedésmód.)

Természetesen semmiféle csoda nem történt, az ájultan lelkesedő jelzők is indokolatlanok, de érdemes leszögezni, hogy nem szoktak magyar vezetőket ilyen szívélyesen vendégül látni a Fehér Házban.

Politikai pályafutásom alatt több amerikai elnökkel is találkoztam már, így tapasztalatból tudom, hogy ez a fogadtatás kiemelt figyelműnek számít. Azzal szeretném folytatni, hogy ez a siker nem pusztán a hazai kabinet vezetőjét erősíti, hanem hasznára válik Magyarországnak is.”

Nyitókép: Saul Loeb/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

neszteklipschik
2025. november 10. 09:12
"...hogy ez a siker nem pusztán a hazai kabinet vezetőjét erősíti, hanem hasznára válik Magyarországnak is.” "MAGYARORSZÁG"? Mintha elfelejtetted volna, hogy a lippsik szerint azt meg kell szüntetni, de az a minimum, hogy a szuverenitását el kell venni, vagyis MINDENRŐL a brüsszeli gecihordának kell döntenie és nem pedig a megválasztott többség által irányított kormánynak. Egy lippsevik NEM Magyarországban gondolkodik. Teljesen természetes ez alapján, amikor a tiszáskúrva azt mondja, hogy minél rosszabb, annál jobb...
tapir32
2025. november 10. 08:55
Petya miért hozta nyilvánosságra az agyhalottainak az adatait? Felvágni akart vagy sajnáltatja magát?
tapir32
2025. november 10. 08:48
Magyar Péter mondjon le az EP képviselőségről! Magyar Péter mondjon le a pártelnökségről! Magyar Pétert távozzon a közéletből! Magyar Péter vállalja a szavaiért és tetteiért a felelősséget! Ne bújjon Weber szoknyája mögé, legyen férfi!
states-2
2025. november 10. 08:30
A kommunista csürhét szerte a világon, de leginkább itthon és Brüsszelben az agyvérzés kerülgeti. Ez mindennél jobban bizonyítja a találkozó sikerét. Fodor pedig az egyetlen tisztességes ellenzéki politikus, a gyűlölet még nem vette el az eszét, mint az egész komcsi csürhének, amelyik megint hülyét csinál magából a találkozó kapcsán.
