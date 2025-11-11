Úgy tesznek, mintha a magyarok is havi 12-13 millió forintnyi eurót keresnének, mint Ursula és Freddy, hogy az sms-es ezüst tallérokat most ne is számítsuk, s meg sem éreznék, ha Budapesten a jelenlegi három-négyszeresére emelkedne az energia ára, miközben a magyar háztartások zöme ettől tönkremenne.
Freddy családjáról nem szól a fáma, az ő gyerekeit tehát nem viszik az ukrajnai háborúba, hogy a papa által pénzelt vérzivatarban rövid úton meghaljanak.
De hát normális ember a háborús öldökléstől is irtózik, Manfred meg szinte fürdőzik benne.
És ferde szemmel néz Orbánra, aki nem átallja kijelenteni, hogy ő békepárti. Hogy neki fontosabb az élet, mint a halál. Aki azt mondja, hogy a két háborúban elvesztettük közel másfél millió honfitársunkat, s többet egy szállal sem szeretnénk. Mi több, ott állnak mögötte a magyarok is milliószámra, és ők ugyanezt akarják. Akárhányszor megkérdezi őket, soha nem mondanak mást. Hogy miért? Mert normálisak! Mert nem hülyék. Orbán ráadásul meg is hallgatja őket. Nyugat-Európában ezt évtizedeken át elmulasztották. Úgy alakították át a választásokat, hogy mindegy, melyik párt nyert, a hatalomban lényegében ugyanazok maradtak. Lehet, hogy nem név szerint, de a balos, neomarxista ideológiát képviselik folyamatosan.
És ezt akarták csinálni Magyarországon is. Asszisztáltak Gyurcsány 2006-os választási csalásához. Ám 2010-ben már nem mehetett tovább. Jött Orbán és a nemzeti, családcentrikus értékrend, ami azóta is tartja magát.
Hiába reménykednek 2026-ban, azzal a többséggel, amelyet Orbán maga mögött tud, képtelenek mit kezdeni. Nemcsak azért, mert már a sokadik képességtelen kihívót állították vele szembe, hanem mert a kormányfő programja, felkészültsége, kivételes intellektuális képességei a világ élvonalába emelik..