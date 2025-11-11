A vágy titokzatos tárgya ezúttal nem egy spanyol szobalány, mint a Bunuel filmben, hanem az Orbán Viktor képviselte hatalom. Orbán azonban nem hitegeti a székét ostromlókat. Sőt, egyszerűen kijelenti: nagyarányú győzelmet arat jövő áprilisban.

Ezzel aztán még inkább őrületbe kergeti az ostromlókat.

Nemcsak a báb Magyar Pétert, akin már-már látszanak is a zakkantság jelei. De ott vannak mögötte a marionett-figura mozgatói, a brüsszeli főkommunisták, akikkel kapcsolatban Vigh Zoltán külpolitikai szakértő az ATV-ben zokon vette, hogy Orbán hányaveti módon beszél róluk, holott ők az Európai Unió vezetői, és szerinte nem brüsszeliták.

Pedig hát azt kapják, amit megérdemelnek. Mert mégis hogy képzeli el Ursula és Manfred, hogy azért, mert Orbán nem átallja a saját nemzete érdekeit képviselni, azt tenni, amit a választóknak ígért, s amiért megválasztották, ezért az Unió teljes erejével ellene fordul, hogy egy jelentéktelen, őket feltétlenül kiszolgáló bábfigurát ültessenek a helyére.