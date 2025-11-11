Orbán Viktor „eltávolítható”, persze – de az őt támogató tömeg ettől még megmarad

Hiába a parlamentáris demokrácia, a többpártrendszer, a 199 országgyűlési képviselő,

azért a magyar ember szemlélete alapvetően monarchikus.

Történelmünk, népmeséink, de vallásunk is ezt tükrözi.

A kérdést úgy tesszük fel egy választás kapcsán: Orbán Viktor vagy Magyar Péter? A többi lényegtelen.

Látszólag. Azért a helyzet egy kicsit bonyolultabb. Mert szeretjük megszemélyesíteni a hatalmat, de ideológia, világnézet és valamiféle program nélkül gyorsan kiüresedik a legvonzóbb alak is. Az Isten sem éri be annyival, hogy egyetlen és mindenható, kell a tanítás is, csak azzal együtt értelmezhető.