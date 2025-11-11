Orbán Viktor „eltávolítható”, persze – de az őt támogató tömeg ettől még megmarad

Ennek ellenére a baloldal másfél évtizede folyamatosan erre a monarchikus szemléletre játszik, és nem tud kilépni belőle.
Azt hiszi, végre csak talál valakit, aki egy az egyben megverheti Orbánt. Akkor majd összeomlik a jobboldal, és a hatalom érett gyümölcsként az ölükbe hull.
Ezért nem bíbelődnek komoly programokkal, önálló ötletekkel, távolba tekintő víziókkal, nemzetstratégiával, hanem felturbózzák azt az aktuális figurát (most éppen Magyar Pétert), akit kihívónak szánnak. (Hogy valós értékük mennyire nincs ezeknek az alakoknak, jól mutatja, ahogy a vereség éjszakáján már hátat is fordítanak nekik, pedig ha addig csakugyan akkora héroszok volt, mint hirdették, egy nap alatt aligha veszítették el a bölcsek kövét.)
Így aztán a Tisza Párt sem létezik; nem más, mint egy ígéret, amit egyetlen ember reprezentál.
Tulajdonképpen lényegtelen, milyen ez az ember, szinte még az is, létezik-e egyáltalán, vagy csak egy számítógép generálta karakter. Ő testesíti meg azt a lecsupaszított narratívát, hogy minden baj (ugyan milyen baj van?) megszűnne a jelenlegi kormány bukásával, és minden rögtön jobb lenne (pontosan mi lenne jobb és mennyivel?).