Nyomott egy „Tarr Zoltánt” Magyar Péter: itt a nagy beismerés (VIDEÓ)

A videóban elhangzó mondatok bizonyára sokaknak ismerősek lehetnek, hiszen a nyáron Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szinte szóról szóra ugyanezt mondta a párt etyeki fórumán.

Emlékezetes, hogy a politikus akkor leszögezte, nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Majd ezután hangzott el az azóta sokat idézett mondat:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Sőt, az etyeki összejövetelen a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót is. De Tarr száját egy olyan mondta is elhagyta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Nyitókép: Képernyőfotó