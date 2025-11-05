Nyomott egy „Tarr Zoltánt” Magyar Péter: itt a nagy beismerés (VIDEÓ)

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A Tisza-vezér az Interaktív Magyar Infón többek között kijelentette, hogy nagyon sok mindenről csak azután tudnak beszélni, ha megnyerik jövőre a választást.
Bohár Dániel, a Megafon riportere osztotta meg közösségi oldalán azt a videót, amelyben az úgynevezett interaktív Magyar Infón
Magyar Péter elismerte, hogy a választásokig lényegében nem szabad semmit mondaniuk.
Utána viszont jönnek azok a dolgok, amik már kiszivárogtak: adóemelés, nyugdíj elvétel és a többi – írta az influenszer.
A Tisza-vezér úgy fogalmazott, hogy
amikor a Tisza megnyeri a választást, megkapja a választoktól a felhatalmazást ebben a struktúrában, ebben a rendszerben, ami most van, – amitől lehet van jobb – akkor azután nagyon sok mindenről lehet beszélni.
(...) De először meg kell nyernünk a választást” – jelentette ki Magyar Péter.
A videóban elhangzó mondatok bizonyára sokaknak ismerősek lehetnek, hiszen a nyáron Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szinte szóról szóra ugyanezt mondta a párt etyeki fórumán.
Emlékezetes, hogy a politikus akkor leszögezte, nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Majd ezután hangzott el az azóta sokat idézett mondat:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.
Sőt, az etyeki összejövetelen a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót is. De Tarr száját egy olyan mondta is elhagyta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
