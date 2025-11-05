Ft
11. 05.
szerda
Tarr Zoltán nyár Tisza Párt alelnök beismerés Magyar Péter összejövetel választás

Nyomott egy „Tarr Zoltánt” Magyar Péter: itt a nagy beismerés (VIDEÓ)

2025. november 05. 20:47

A Tisza-vezér az Interaktív Magyar Infón többek között kijelentette, hogy nagyon sok mindenről csak azután tudnak beszélni, ha megnyerik jövőre a választást.

2025. november 05. 20:47
null

Bohár Dániel, a Megafon riportere osztotta meg közösségi oldalán azt a videót, amelyben az úgynevezett interaktív Magyar Infón 

Magyar Péter elismerte, hogy a választásokig lényegében nem szabad semmit mondaniuk.

Utána viszont jönnek azok a dolgok, amik már kiszivárogtak: adóemelés, nyugdíj elvétel és a többi – írta az influenszer.

A Tisza-vezér úgy fogalmazott, hogy 

amikor a Tisza megnyeri a választást, megkapja a választoktól a felhatalmazást ebben a struktúrában, ebben a rendszerben, ami most van, – amitől lehet van jobb – akkor azután nagyon sok mindenről lehet beszélni. 

(...) De először meg kell nyernünk a választást” – jelentette ki Magyar Péter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Szeptember elején robbant ki a botrány

A videóban elhangzó mondatok bizonyára sokaknak ismerősek lehetnek, hiszen a nyáron Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szinte szóról szóra ugyanezt mondta a párt etyeki fórumán. 

Emlékezetes, hogy a politikus akkor leszögezte, nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Majd ezután hangzott el az azóta sokat idézett mondat:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Sőt, az etyeki összejövetelen a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót is. De Tarr száját egy olyan mondta is elhagyta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 10 komment

totumfaktum-2
2025. november 05. 21:37
Ha beszélne, megbukna. Miért szavazzon rá bárki is?
nemenvagyoken
2025. november 05. 21:27
A buta, primitív, irigy, gyűlölködő libsi szimpatizánsoknak ez úgysem számít. Őket az motiválja, hogy ne Orbán és a Fidesz legyen hatalmon, és kész. Az már nem érdekli őket, hogy utána mi lesz, mert képtelenek gondolkodni. (Valószínűleg egyébként nekik lenne a legnagyobb pofájuk, ha az egekbe szöknének a rezsiköltségek, ha hirtelen nem lenne 13. havi nyugdíj, ingyen tankönyv és iskolai étkezés, SZJA-kedvezmény stb.) 15 éve a torkukon lenyomott "Orbán lop" típusú mantrákon élnek, ez az igényszintjük. Morálisan pedig a béka segge alá jutottak, most már egy szociopata, nárcisztikus minihitlert éltetnek. Normális, épeszű ember valami hihető pártprogramot vár el, a proliknak viszont még erre sincs szükségük, ők beérik a zsákbamacskával is. Akkor most ki a hülyébb: a fideszes-e vagy a libsi proli?
westend
2025. november 05. 21:22
most mér', a szekta népe hajlandó a zsákbamacskára szavazni. Ennyi áldozatot meghoznak értünk :D
ThunderDan
2025. november 05. 21:14
Ez ugye a demokrácia nyílt megcsúfolása.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!