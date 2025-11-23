Ft
Tisza Párt jelöltbemutatás Magyar Péter Fidesz

Megvan az időpont: ekkor jelenti be jelöltjeit a Fidesz – komoly nyomás alá kerül a Tisza Párt

2025. november 23. 16:18

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően járnak el.

2025. november 23. 16:18
null

A Fidesz–KDNP 2026-os választásokon induló képviselőjelöltjeiről januárban dönt majd a Fidesz választmányi elnöksége – közölte a Hirado.hu-val az elnökség.

Mint írták, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jelöltek kiválasztása a következő év elején várható.

A Tisza Párt hétfőn hozta nyilvánosságra, kik lehetnek az egyéni jelöltjei a 106 választókerületben. A legtöbb helyen továbbra is három jelölt-jelölt verseng a végső indulásért, kivéve Budapest XII. kerületét, ahol már bejelentették, hogy Magyar Péter lesz a párt jelöltje.

Orbán Viktor a Facebookon reagált a Tisza jelöltjeire. Bejegyzésében azt írta: „Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz”.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban is beszélt a Tisza jelöltjeiről. Orbán Viktor úgy fogalmazott: egy tízmilliós országban „nincs három-négy politikai párt feltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány”. Szerinte Magyarországon „mindig két párt volt és két párt is lesz”: a jobboldaliak és a baloldaliak.

Kifejtette, hogy a jobboldalon a nemzeti érzelmű emberek állnak, míg a baloldalon azok, akik „Brüsszelt szolgálják”.

Hozzátette, hogy a Tisza a baloldali kategóriába tartozik, és megjegyezte azt is, hogy Magyar Péter pártja egy „ukránpárti” gyülekezet.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

