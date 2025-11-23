Megvan az időpont: ekkor jelenti be jelöltjeit a Fidesz – komoly nyomás alá kerül a Tisza Párt

Orbán Viktor a Facebookon reagált a Tisza jelöltjeire. Bejegyzésében azt írta: „Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz”.