Magyar Péter adott egy kis ízelítőt abból, milyen lenne, ha ők kormányoznának – köszönjük, nem kell

Baljós árnyak és sötét mágia – egy adatszivárgás margójára
Az adatvédelmi incidensek esetében az a bevett szokás, hogy ilyenkor az adatgazda mihamarabb vizsgálatot indít arról, hogy miként is történt a szivárgás.
A Tisza hamiskártyás, csak abban bizakodhatunk, hogy minél kevesebb embert lesz módja megtéveszteni; azt ugyanis azok sem érdemlik, akik bíztak benne.
Kétszázezer ember személyes adatai keringenek az interneten. Telefonszámuk, lakcímük, e-mail-címük, párthovatartozásuk. Legszemélyesebb magánügyeik, amelyeket a Tisza Pártra bíztak. Amikor kikerült a világhálóra az adattömeg, az ellenzéki alakulat egy közleményt adott ki: „A Tisza informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek azért, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait.”
Ennyire futotta. Felelősséget nem vállaltak, bocsánatot nem kértek.
A párt elnöke arról hadovált, hogy az orosz elhárítás és/vagy a kormánypárt állhat az adathömpölygés mögött. Érveik szerint azért, mert így akarják megakadályozni a Tisza jelöltállítását. Ennek persze logikailag élesen ellentmond, hogy eddig ugyanők azt mondták, azért kívánják minél később bemutatni a jelöltjeiket, mert így védik őket attól, hogy a jobboldali média leleplezze a választáson induló Tisza- képviselőjelöltek esetleges kétes ügyeit.
Ám mindez csak a felszín.
A valódi botrány, hogy a szokásos módon jár el a Tisza Párt elnöke akkor is, amikor véresen komoly, sokakat érintő ügyről van szó.
Először óriásit hibáznak, majd képtelen rágalmakkal illetik ellenfeleiket. Csupán azért nem tesznek semmit, hogy áldozataikat – a listán lévőket – kiengeszteljék, megkövessék.