Tisza Párt hamiskártyás Szalai Zoltán adatszivárgás vélemény

Magyar Péter adott egy kis ízelítőt abból, milyen lenne, ha ők kormányoznának – köszönjük, nem kell

2025. november 05. 15:17

A Tisza hamiskártyás, csak abban bizakodhatunk, hogy minél kevesebb embert lesz módja megtéveszteni; azt ugyanis azok sem érdemlik, akik bíztak benne.

2025. november 05. 15:17
Szalai Zoltán
Kétszázezer ember személyes adatai keringenek az interneten. Telefonszámuk, lakcímük, e-mail-címük, párthovatartozásuk. Legszemélyesebb magánügyeik, amelyeket a Tisza Pártra bíztak. Amikor kikerült a világhálóra az adattömeg, az ellenzéki alakulat egy közleményt adott ki: „A Tisza informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek azért, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait.”

Ennyire futotta. Felelősséget nem vállaltak, bocsánatot nem kértek.

A párt elnöke arról hadovált, hogy az orosz elhárítás és/vagy a kormánypárt állhat az adathömpölygés mögött. Érveik szerint azért, mert így akarják megakadályozni a Tisza jelöltállítását. Ennek persze logikailag élesen ellentmond, hogy eddig ugyanők azt mondták, azért kívánják minél később bemutatni a jelöltjeiket, mert így védik őket attól, hogy a jobboldali média leleplezze a választáson induló Tisza- képviselőjelöltek esetleges kétes ügyeit.

Ám mindez csak a felszín.

A valódi botrány, hogy a szokásos módon jár el a Tisza Párt elnöke akkor is, amikor véresen komoly, sokakat érintő ügyről van szó.

Először óriásit hibáznak, majd képtelen rágalmakkal illetik ellenfeleiket. Csupán azért nem tesznek semmit, hogy áldozataikat – a listán lévőket – kiengeszteljék, megkövessék.

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. november 05. 16:41
Elektromos szopórollert javaslok kárpótlásként.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. november 05. 16:34
totumfaktum-2 2025. november 05. 09:35 "A kezelt adatok köre is megérne egy elemzést. Minek kellett például az édesanyjuk neve, hozzáférés a telefonon tárolt adatokhoz, stb.?" Jó kérdés! Ezt az adatot tőlem utoljára évtizedekkel ezelőtt kértek, akkor is csak komolyabb JÓL- védett websites, pl. bankok. Ez nekem, egy kívülállónak úgy tűnik, hogy ez eleve 'setup', (csapda) lehetett a programozók részéről. Mondjuk arra, hogy elég adatuk legyen esetleges zsarolásra, vagy identitás/ személyazonosság 'ellopására'... Legalábbis az adatok alapján ez lehetséges lenne. Persze nem akárki tudja ezt megtenni, ehhez kell készség és szakértelem, de manapság vannak ilyenek, nem is kevesen. Egy dolog biztos: ha ilyen adatok kikerülnek az adott adatbázisból, akkor bármi is történhet velük.
Válasz erre
1
0
vapepe
2025. november 05. 16:31
Remélem, az a hír sem sikkad el, hogy az überapin folytatott szavazás KimJongUn-i arányokkal zárva (és még ez nem is annyira érdekes) TÖBB százezer ember szavazatával döntött el kérdéseket. Pl.: legyen vagyonadó. Lényeg, hogy NER-es részvények után NEM lesz, mert legatyásodna Petya. De nekem a lényegi kérdés: ha 200 ezer ember adatait lopták el, akkor ennyi volt regisztrálva, nem? Akkor a TÖBB (ld. fent) egyenlő kettő, nem? Szerintem belpestitől is többet kaphattak volna. Nem szavaztak, vagy mi történt???
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 05. 16:30 Szerkesztve
Áhh mindig csalódom a mandinerben.Mindig csak az a pár együgyü fidesz kommentelő.Kb mint a békemeneten.😊😊🤣👍 De a jó hír,a fidess rajongóknak és választóknak a 2026 os vesztes választás után, nyáron,egy. "imádom a bukott orbánt és csak a fidesz"feliratú pólót kell hordani.A rossz hír,hogy télen is😊😊🤣🤣🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!