Magyar Péter adott egy kis ízelítőt abból, milyen lenne, ha ők kormányoznának – köszönjük, nem kell

Kétszázezer ember személyes adatai keringenek az interneten. Telefonszámuk, lakcímük, e-mail-címük, párthovatartozásuk. Legszemélyesebb magánügyeik, amelyeket a Tisza Pártra bíztak. Amikor kikerült a világhálóra az adattömeg, az ellenzéki alakulat egy közleményt adott ki: „A Tisza informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek azért, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait.”

Ennyire futotta. Felelősséget nem vállaltak, bocsánatot nem kértek.

A párt elnöke arról hadovált, hogy az orosz elhárítás és/vagy a kormánypárt állhat az adathömpölygés mögött. Érveik szerint azért, mert így akarják megakadályozni a Tisza jelöltállítását. Ennek persze logikailag élesen ellentmond, hogy eddig ugyanők azt mondták, azért kívánják minél később bemutatni a jelöltjeiket, mert így védik őket attól, hogy a jobboldali média leleplezze a választáson induló Tisza- képviselőjelöltek esetleges kétes ügyeit.

Ám mindez csak a felszín.