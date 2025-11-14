Ft
11. 14.
péntek
ellenzék Fidesz Karácsony Gergely Vitézy Dávid baloldal

Legkésőbb jövő áprilisban újra mindenki számára kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és megint ő hazudott

2025. november 14. 18:23

Korábban is kellett néhány hónap, mire mindenki számára kiderült.

2025. november 14. 18:23
null
Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
Facebook

„Amikor tavaly Vitézy Dávid bejelentette, hogy indul a főpolgármester-választáson, akkor azt mondtam, hogy ő valójában a Fidesz jelöltje és Szentkirályi Alexandra vissza fog lépni a javára.

Kellett néhány hónap, mire mindenki számára kiderült, hogy nekem volt igazam, és ő hazudott.

Most Vitézy azzal vádol, hogy én állok Barabás Richárd és Cseh Katka pártalapítása mögött és az én országos politikába való visszatérésemet készíti elő. Ez természetesen nem igaz. És legkésőbb jövő áprilisban újra mindenki számára kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és megint ő hazudott.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

madre79
2025. november 14. 19:11
Neked nem hisz senki! Még az sem igaz, amit kérdezel! Egy kelés vagy a főváros orrán!
pollip
2025. november 14. 19:10
Én hiszek Gelgelynek, hiszen anno azt mondta, soha többet nem lesz minelnök jelölt. Azért még van a sárga villamos opció:-))))
lemez
2025. november 14. 19:05
Mindketten egybites semmihez nem értö ingyenélö tolvajok vagytok.
Hopszjuliska
2025. november 14. 19:04
Ember! Gondolkodj! Itt szerencsétlenkedel, a törvényeket semmibe veszed, jajjgatsz egyfolytában és nem érsz el semmit. Gondolkodj, bár ez nagy kérés tudom!!!!
