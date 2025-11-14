„Amikor tavaly Vitézy Dávid bejelentette, hogy indul a főpolgármester-választáson, akkor azt mondtam, hogy ő valójában a Fidesz jelöltje és Szentkirályi Alexandra vissza fog lépni a javára.

Kellett néhány hónap, mire mindenki számára kiderült, hogy nekem volt igazam, és ő hazudott.

Most Vitézy azzal vádol, hogy én állok Barabás Richárd és Cseh Katka pártalapítása mögött és az én országos politikába való visszatérésemet készíti elő. Ez természetesen nem igaz. És legkésőbb jövő áprilisban újra mindenki számára kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és megint ő hazudott.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád