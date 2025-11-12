Kulja csak egy hasznos idióta! - Takács Péter EXKLUZÍV interjú a Mandineren

Hozzátette: a Tisza Párt elképzelései működésképtelenek és veszélyesek, ezért sem vállalták a nyilvános szakmai vitát.

Takács hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ellátás mindenki számára alanyi jogon, megfelelő minőségben kell elérhető legyen. A kormány célja a magyar egészségügy modernizálása, a biztonság és hatékonyság növelése, valamint a szakdolgozók megbecsülése.

Az államtitkár kiemelte: a megfelelő szakmai és társadalmi előkészületeket követően benyújtásra került egy új törvényjavaslat a petesejt-donáció kapcsán, amely a korábbi hiányosságokat és visszaéléseket hivatott rendezni.

Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy korábban komoly nehézségek voltak a meddőségi ellátásban, ezeket azonban sikerült felszámolni. Kiemelte: az új, átláthatóbb és hatékonyabb rendszernek köszönhetően idén már több mint 3000 gyermek született meddőségi kezeléseket követően – ez is jelzi, hogy az ágazat fejlődési pályán van.

Takács Péter az interjúban elmondta: az egészségügyi fejlesztések nem állnak meg, hiszen ez egy folyamatos, hosszú távú munka. „A mi szakmánkban mindig van meló” – jegyezte meg.