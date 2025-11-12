Kulja csak egy hasznos idióta! - Takács Péter EXKLUZÍV interjú a Mandineren

Fejvesztve menekülnek Magyar Péter emberei: úgy néz ki, nem merik megmérettetni magukat (VIDEÓ)
Ettől függetlenül mégis tett egy próbát Takács Péter.
Elmaradt a Hegedűs–Takács vita, de az államtitkár nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt terveit. Takács Péter a Mandinernek beszélt az egészségügy kihívásairól, fejlesztéseiről és a jövő feladatairól.
Exkluzív interjút adott a Mandinernek Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, aki élesen bírálta a Tisza Párt egészségügyi koncepcióját.
Mint mondta, a párt „liberális egészséggazdasági dogmákat harsog, ahol a pénz számít, nem az ember”.
Takács szerint a Tisza Párt szakértői „nem ismerik az országot, nem ismerik az embereket, mégis azt akarják a magyarok torkán lenyomni, hogy aki többet fizet, jobb ellátást kapjon”.
Az államtitkár egyértelműen leszögezte:
„Nem működhet úgy, hogy van a gazdagok egészségügye és a szegények egészségügye.”
Hozzátette: a Tisza Párt elképzelései működésképtelenek és veszélyesek, ezért sem vállalták a nyilvános szakmai vitát.
Takács hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ellátás mindenki számára alanyi jogon, megfelelő minőségben kell elérhető legyen. A kormány célja a magyar egészségügy modernizálása, a biztonság és hatékonyság növelése, valamint a szakdolgozók megbecsülése.
Az államtitkár kiemelte: a megfelelő szakmai és társadalmi előkészületeket követően benyújtásra került egy új törvényjavaslat a petesejt-donáció kapcsán, amely a korábbi hiányosságokat és visszaéléseket hivatott rendezni.
Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy korábban komoly nehézségek voltak a meddőségi ellátásban, ezeket azonban sikerült felszámolni. Kiemelte: az új, átláthatóbb és hatékonyabb rendszernek köszönhetően idén már több mint 3000 gyermek született meddőségi kezeléseket követően – ez is jelzi, hogy az ágazat fejlődési pályán van.
Takács Péter az interjúban elmondta: az egészségügyi fejlesztések nem állnak meg, hiszen ez egy folyamatos, hosszú távú munka. „A mi szakmánkban mindig van meló” – jegyezte meg.
Az államtitkár büszkén számolt be arról a 40 milliárdos támogatásról, melynek köszönhetően a diagnosztikai rendszerek fejlesztését tudják megvalósítani.
Hangsúlyozta: a kormány nem ideológiák, hanem a magyar emberek valós igényei alapján építi újjá az egészségügyet.
„A Tisza Párt nem más, mint egy webshop köré szervezett látványpékség.” – fogalmazott élesen, utalva arra, hogy szerinte a párt látványos kommunikáció mögé bújtatott, valóságtól elrugaszkodott ötletekkel próbál politikai tőkét kovácsolni.
