Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Tisza Párt Nyugati Fény kampánycsapat Tóth Péter Magyar Péter kampányfőnök riporter konfliktus

Kiszivárgott: kegyetlen belharc tombol a Tisza Pártban, Magyar Péter már a kampánycsapatával is összeveszett

2025. november 04. 11:31

Belső források szerint Tóth Péter kampányfőnök is egyre kevesebbet jelenik meg a pártirodában, amiből sokan a közelgő távozására következtetnek.

2025. november 04. 11:31
null

A Tisza Párt belső köreiből újabb kellemetlen információk szivárogtak ki, melyek szerint egyre feszültebb a légkör, miután komoly konfliktus alakult ki Magyar Péter és kampányfőnöke, Tóth Péter között – írta a Magyar Nemzet a Nyugati Fény értesüléseire hivatkozva.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Tóth Péter, a XIII. kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek a fia még év elején igazolt a Tisza Párthoz, mint kampányfőnök. Tóth nem meglepő mód korábban több politikai kampányban is szerepet vállalt, többek között: 

  • édesapja mellett,
  • illetve Kész Zoltán független jelölt kampányát is ő vezette.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bohár Dániel

Facebook

Idézőjel

Egy volt MSZP-s kampányguru lett Magyar Péter kampányigazgatója

Nincs új a nap alatt. Megint összeálltak a komcsik, hogy legyőzzék a Fideszt.

Egyre többeket zavar a one man show

A Nyugati Fény információi szerint azonban az együttműködés nem tartott sokáig. A Tisza Párt kampányában dolgozók közül többen úgy látják, hogy Magyar Péter az utóbbi időben egyre kiszámíthatatlanabbá vált, és sorra hozza a hibás döntéseket.

Sőt, 

sokan úgy érzik, hogy Magyar egyszemélyes pártként vezeti a Tiszát, nem engedi érvényesülni a körülötte dolgozókat, és nem hallgat a tanácsadóira„

– fogalmazott a baloldali portálnak az egyik névtelen forrás.

„Magyar Péter kontrollmániás vezetőként mindent személyesen akar irányítani, ami feszült légkört teremtett a kampánycsapatban” – hangzott el egy másik vélemény is.

A kiszivárgott értesülések szerint a konfliktusok középpontjába mostanra Tóth Péter kampányfőnök került, aki több alkalommal is összetűzésbe keveredett a pártvezérrel.

A belső források szerint Tóth egyre ritkábban jelenik meg a párt irodájában, amit 

sokan úgy értelmeznek, hogy hamarosan távozhat a kampány éléről

– olvasható az összeállításban.

Kilenc hónappal ezelőtt a Patrióta Youtube-csatornán Bohár Dániel riporter eredt Tóth Péter nyomába. Az oknyomozó riportot alább tekintheti meg:

Tarr Zoltán is egyre kritikusabb hangot üt meg

A lap hozzátette, hogy a Tisza Pártban többek szerint Tóth Péter és Tarr Zoltán is egyre kritikusabb Magyar Péter vezetői stílusával szemben. Mint írták, Tarr helyzete is feszültség forrása a párton belül, hiszen őt korábbi kijelentése – miszerint „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – után Magyar Péter állítólag letiltotta őt minden nyilvános szereplésről.

A párton belüli elégedetlenség tehát egyre nő, a kampányidőszak közepén pedig már sokan gondolják, hogy 

a Tisza belső válsága komoly következményekkel járhat a jövő tavaszi választásokra nézve

 – mutatott rá a Magyar Nemzet is.

Kerestük Tóth Pétert

A Nyugati Fény értesülései kapcsán megkerestük Tóth Pétert. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy igazak-e a kiszivárgott információk, illetve feltettük neki azt a kérdést, hogy ő viszi-e még a kampányfőnöki feladatokat a Tiszánál. 

Ha kapunk választ, cikkünket frissítjük.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Péter esélyeit

Nem semmi!

 

 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. november 04. 12:02
Ez egy jó hír. Ezek szerint van neki ilyenje, hogy kampánycsapat. Bár ez nehezen hihető :-D
Válasz erre
1
0
Horst_Tappert
2025. november 04. 12:01
"nyugalom 2025. november 04. 11:48 • Szerkesztve Rokanak volt önbecsülése vagy vmilye, hogy már nyaron ott hagyta a szektát?" Tegnap óta azon röhögök, hogy egy olyan valaki, aki azzal keresett pénz, hogy a szájába hugyoztak, az a tiszát már túl undorítónak találja :D
Válasz erre
2
0
Horst_Tappert
2025. november 04. 11:58
Nagyon érdekes a cikk elejére betett fénykép. 5 ember van rajta, mind az öten másfelé néznek... senki nem mosolyog, mindenki feszült. Bomlik a tiszafos...
Válasz erre
4
0
gullwing
2025. november 04. 11:55
Árad a tisza.. A klotyó irányába...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!