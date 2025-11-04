Kiszivárgott: kegyetlen belharc tombol a Tisza Pártban, Magyar Péter már a kampánycsapatával is összeveszett

A Tisza Párt adópolitikai szakértője elismerte: Magyar Péterék szűkítenék az adójóváírást
Kármán András a közösségi oldalán tett beismerő vallomást.
Belső források szerint Tóth Péter kampányfőnök is egyre kevesebbet jelenik meg a pártirodában, amiből sokan a közelgő távozására következtetnek.
A Tisza Párt belső köreiből újabb kellemetlen információk szivárogtak ki, melyek szerint egyre feszültebb a légkör, miután komoly konfliktus alakult ki Magyar Péter és kampányfőnöke, Tóth Péter között – írta a Magyar Nemzet a Nyugati Fény értesüléseire hivatkozva.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Tóth Péter, a XIII. kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek a fia még év elején igazolt a Tisza Párthoz, mint kampányfőnök. Tóth nem meglepő mód korábban több politikai kampányban is szerepet vállalt, többek között:
Kapcsolódó vélemény
Nincs új a nap alatt. Megint összeálltak a komcsik, hogy legyőzzék a Fideszt.
A Nyugati Fény információi szerint azonban az együttműködés nem tartott sokáig. A Tisza Párt kampányában dolgozók közül többen úgy látják, hogy Magyar Péter az utóbbi időben egyre kiszámíthatatlanabbá vált, és sorra hozza a hibás döntéseket.
Sőt,
sokan úgy érzik, hogy Magyar egyszemélyes pártként vezeti a Tiszát, nem engedi érvényesülni a körülötte dolgozókat, és nem hallgat a tanácsadóira„
– fogalmazott a baloldali portálnak az egyik névtelen forrás.
„Magyar Péter kontrollmániás vezetőként mindent személyesen akar irányítani, ami feszült légkört teremtett a kampánycsapatban” – hangzott el egy másik vélemény is.
A kiszivárgott értesülések szerint a konfliktusok középpontjába mostanra Tóth Péter kampányfőnök került, aki több alkalommal is összetűzésbe keveredett a pártvezérrel.
A belső források szerint Tóth egyre ritkábban jelenik meg a párt irodájában, amit
sokan úgy értelmeznek, hogy hamarosan távozhat a kampány éléről
– olvasható az összeállításban.
Kilenc hónappal ezelőtt a Patrióta Youtube-csatornán Bohár Dániel riporter eredt Tóth Péter nyomába. Az oknyomozó riportot alább tekintheti meg:
A lap hozzátette, hogy a Tisza Pártban többek szerint Tóth Péter és Tarr Zoltán is egyre kritikusabb Magyar Péter vezetői stílusával szemben. Mint írták, Tarr helyzete is feszültség forrása a párton belül, hiszen őt korábbi kijelentése – miszerint „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – után Magyar Péter állítólag letiltotta őt minden nyilvános szereplésről.
A párton belüli elégedetlenség tehát egyre nő, a kampányidőszak közepén pedig már sokan gondolják, hogy
a Tisza belső válsága komoly következményekkel járhat a jövő tavaszi választásokra nézve
– mutatott rá a Magyar Nemzet is.
A Nyugati Fény értesülései kapcsán megkerestük Tóth Pétert. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy igazak-e a kiszivárgott információk, illetve feltettük neki azt a kérdést, hogy ő viszi-e még a kampányfőnöki feladatokat a Tiszánál.
Ha kapunk választ, cikkünket frissítjük.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
Kapcsolódó vélemény