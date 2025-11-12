Kimondták: a Tisza keménymagja is bomlásnak indult (VIDEÓ)

Innen már nincs visszaút: terítette a Tisza lapjait Kéri László, többé nem tagadhatják az aggasztó tervet (VIDEÓ)
Nem nehéz elképzelni, mit jelentene mindez a gyakorlatban...
Sötét időket él Magyar Péter és pártja.
Gulyás Gergely az Igazság órája legújabb adásában reagált az Európai Bizottság tervére, miszerint Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat 2026-tól – írja a Magyar Nemzet.
Hogy még gesztusokat is tesznek, és ha baj van, akkor ránk hárítják a problémát, abból nem kérünk. Egyszer azért el kellene gondolkodniuk a saját felelősségükön is”
– fogalmazott a miniszter.
Hozzátette, az Európai Unió végső soron nem képes rá, hogy ránk kényszerítse a szándékát.
Felidézte a Tisza szakértőjének, Kéri Lászlónak azon kijelentését, mely szerint vissza kell kéredzkednünk Európába, amit
a teljesen torz gondolkodás legélesebb bizonyítékának”
nevezett.
Az Orbán–Trump megállapodással kapcsolatban Gulyás Gergely kifejtette: a legfontosabb, hogy pénzügyi nehézség esetén az Egyesült Államok segít Magyarországnak, de azt is hozzátette, hogy
jelenleg nem szorulunk rá.
Molnár Márk Károly Tiszából való távozásáról Németh Balázs megjegyezte, hogy a párt „kemény magja is bomlásnak indult”.
A Tisza adatbotránya is szóba került a műsorban, amiről kiderült, hogy azok adatai is kiszivárogtak, akik a Tisza webshopból vásároltak, ami alapvető nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.
„Gyakorlatilag egy nyitott könyv vagyunk” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő informátor.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP