Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Az igazság órája Magyar Péter Gulyás Gergely

Kimondták: a Tisza keménymagja is bomlásnak indult (VIDEÓ)

2025. november 12. 10:33

Sötét időket él Magyar Péter és pártja.

2025. november 12. 10:33
null

Gulyás Gergely az Igazság órája legújabb adásában reagált az Európai Bizottság tervére, miszerint Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat 2026-tól – írja a Magyar Nemzet.

Hogy még gesztusokat is tesznek, és ha baj van, akkor ránk hárítják a problémát, abból nem kérünk. Egyszer azért el kellene gondolkodniuk a saját felelősségükön is”

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, az Európai Unió végső soron nem képes rá, hogy ránk kényszerítse a szándékát.

Felidézte a Tisza szakértőjének, Kéri Lászlónak azon kijelentését, mely szerint vissza kell kéredzkednünk Európába, amit

a teljesen torz gondolkodás legélesebb bizonyítékának”

nevezett.

Ezt is ajánljuk a témában


Az Orbán–Trump megállapodással kapcsolatban Gulyás Gergely kifejtette: a legfontosabb, hogy pénzügyi nehézség esetén az Egyesült Államok segít Magyarországnak, de azt is hozzátette, hogy 

jelenleg nem szorulunk rá.

Molnár Márk Károly Tiszából való távozásáról Németh Balázs megjegyezte, hogy a párt „kemény magja is bomlásnak indult”.

A Tisza adatbotránya is szóba került a műsorban, amiről kiderült, hogy azok adatai is kiszivárogtak, akik a Tisza webshopból vásároltak, ami alapvető nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. november 12. 11:27
Kamugeri mar keszül, nagy tapasztalata van, az orszagot is gyorsan tönkre tenné poloska nelkül is.
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. november 12. 11:25
Kamugeri már rebesgeti, szivesen tönkre tenné az orszagot is a főváros után!
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. november 12. 11:24
Kamugeri mar rebesgeti, hogy szivesen tönkre tenné az orszagot is a főváros utan!
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. november 12. 11:16
Nem lennék meglepve hogy a fejlemények hatására Brüsszel leváltja Magyar Pétert és mással indul neki a 2026-os magyarországi választásnak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!