Kimondták: a Tisza keménymagja is bomlásnak indult (VIDEÓ)

Gulyás Gergely az Igazság órája legújabb adásában reagált az Európai Bizottság tervére, miszerint Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat 2026-tól – írja a Magyar Nemzet.

Hogy még gesztusokat is tesznek, és ha baj van, akkor ránk hárítják a problémát, abból nem kérünk. Egyszer azért el kellene gondolkodniuk a saját felelősségükön is”

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, az Európai Unió végső soron nem képes rá, hogy ránk kényszerítse a szándékát.

Felidézte a Tisza szakértőjének, Kéri Lászlónak azon kijelentését, mely szerint vissza kell kéredzkednünk Európába, amit