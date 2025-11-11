Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trumpnak Egyesült Államokban Orbán Viktor miniszterelnök

Kiderült: ezt kérte Trump Orbántól a szankciómentességért cserébe (VIDEÓ)

2025. november 11. 17:47

A miniszterelnök azt is elárulta, mikor kötött mély barátságot az amerikai elnökkel.

2025. november 11. 17:47
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kormányfő Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában beszélt részletesen az amerikai csúcsról. A miniszterelnök a tárgyalások részleteiről elmondta: Donald Trumpnak nyíltan megfogalmazta, hogy ha fennmaradnak a szankciók, akkor Magyarország tönkremegy.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő hangsúlyozta: amíg ő az ország vezetője, addig érvényben marad a megállapodás, amely mentességet biztosít Magyarország számára a szankciók egyes elemei alól. „Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket” – tette hozzá. 

Orbán Viktor kiemelte: 

Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért.

„Akkor kötöttem barátságot az Egyesült Államok elnökével, amikor éppen mélyen volt” – idézte fel a miniszterelnök, utalva a két vezető személyes kapcsolatára. Orbán szerint az Egyesült Államokban a külügyminisztérium és más kormányzati szervek csak technikai kérdésekért felelősek, míg a döntéseket végső soron maga az elnök hozza meg. „Ezért azt érdemes figyelni, amit az elnök dönt és akar” – hangsúlyozta.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
•••
2025. november 11. 18:16 Szerkesztve
"Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért." Valaki hazudik.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. november 11. 18:08
Nagyon vártunk rá, hogy Magyarországgal végre valami jó is történjék... A jó megtörtént, ami sokaknál okozott sokkot! Megtörni a magyarságon fekvő átkot?! -a "Minél rosszabb, annál jobb!" követelményt?! Évszázados ellenségeink majd sürgősen kitalálnak, generálnak, kezdenek valamit, nehogy a magyarság, akár átmeneti időre is, nyugalmat találhasson! -mert ők ilyenek!
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. november 11. 17:54
Sok a duma, hőscincér! Ha nem lenne baj, nem kéne ennyit maszatolni... Viktor-Viktor, a Megváltód meg-e váltott? Hahaha!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!