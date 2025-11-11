Kiderült: ezt kérte Trump Orbántól a szankciómentességért cserébe (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Budapest már csődben van!– élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)
A miniszterelnök Rónai Egonnak nyilatkozik.
A miniszterelnök azt is elárulta, mikor kötött mély barátságot az amerikai elnökkel.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kormányfő Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában beszélt részletesen az amerikai csúcsról. A miniszterelnök a tárgyalások részleteiről elmondta: Donald Trumpnak nyíltan megfogalmazta, hogy ha fennmaradnak a szankciók, akkor Magyarország tönkremegy.
A kormányfő hangsúlyozta: amíg ő az ország vezetője, addig érvényben marad a megállapodás, amely mentességet biztosít Magyarország számára a szankciók egyes elemei alól. „Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket” – tette hozzá.
Orbán Viktor kiemelte:
Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért.
„Akkor kötöttem barátságot az Egyesült Államok elnökével, amikor éppen mélyen volt” – idézte fel a miniszterelnök, utalva a két vezető személyes kapcsolatára. Orbán szerint az Egyesült Államokban a külügyminisztérium és más kormányzati szervek csak technikai kérdésekért felelősek, míg a döntéseket végső soron maga az elnök hozza meg. „Ezért azt érdemes figyelni, amit az elnök dönt és akar” – hangsúlyozta.
