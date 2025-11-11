Kiderült: ezt kérte Trump Orbántól a szankciómentességért cserébe (VIDEÓ)

Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért.

„Akkor kötöttem barátságot az Egyesült Államok elnökével, amikor éppen mélyen volt” – idézte fel a miniszterelnök, utalva a két vezető személyes kapcsolatára. Orbán szerint az Egyesült Államokban a külügyminisztérium és más kormányzati szervek csak technikai kérdésekért felelősek, míg a döntéseket végső soron maga az elnök hozza meg. „Ezért azt érdemes figyelni, amit az elnök dönt és akar” – hangsúlyozta.

