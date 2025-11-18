Kezdődik a színjáték: kiderült, hol indul Tarr Zoltán és Radnai Márk

Botladozó előválasztás: kapkodva mutatta be baloldali jelöltjeit Magyar Péter
Deák Dániel gyorselemzésében azt is kifejtette, miért nem érdeke támadni a Fidesznek a tiszás jelölteket.
A párt egyik alelnöke Budapesten „méretteti meg magát”.
Hétfő este, jelentős késéssel, de végül elindult a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeinek bemutatása. A Tisza több ismertebb politikusairól is kiderült, hol indulnak a párton belüli előválasztáson:
Bár a Tisza Párt szerint demokratikus előválasztáson dől el, ki lesz a végleges jelöltjük az egyes körzetekben, a politikai szakértők és elemzők erősen kétségbe vonja, hogy valódi versengésről lenne szó. „Az előválasztás hátralévő 5 napja alatt gyakorlatilag kizárt, hogy a szavazók kellő információhoz jussanak a jelöltekről, és megalapozott döntést hozzanak” – fejtette ki Mráz Ágoston.
Szerinte az egész folyamat előre le van zsírozva, a jelöltek nagy része eleve a pártközpont által kijelölt, „budapesti küldöttekből” áll. „Valójában nem a választókerületekben kiválasztott helyi jelöltekről van szó, hanem a pártközpontból a körzetekbe irányított tiszásokról. Ők nem a helyi problémákkal lesznek elfoglalva, hanem a központi utasításokat fogják követni”.
A késve induló és rohamtempóban lebonyolítandó előválasztás valójában csak a demokratikus látszat fenntartását szolgálja.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
