Kezdődik a színjáték: kiderült, hol indul Tarr Zoltán és Radnai Márk

Bár a Tisza Párt szerint demokratikus előválasztáson dől el, ki lesz a végleges jelöltjük az egyes körzetekben, a politikai szakértők és elemzők erősen kétségbe vonja, hogy valódi versengésről lenne szó. „Az előválasztás hátralévő 5 napja alatt gyakorlatilag kizárt, hogy a szavazók kellő információhoz jussanak a jelöltekről, és megalapozott döntést hozzanak” – fejtette ki Mráz Ágoston.

Szerinte az egész folyamat előre le van zsírozva, a jelöltek nagy része eleve a pártközpont által kijelölt, „budapesti küldöttekből” áll. „Valójában nem a választókerületekben kiválasztott helyi jelöltekről van szó, hanem a pártközpontból a körzetekbe irányított tiszásokról. Ők nem a helyi problémákkal lesznek elfoglalva, hanem a központi utasításokat fogják követni”.