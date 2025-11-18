Ft
11. 18.
kedd
Tarr Zoltán Tisza Párt Radnai Márk

Kezdődik a színjáték: kiderült, hol indul Tarr Zoltán és Radnai Márk

2025. november 18. 06:50

A párt egyik alelnöke Budapesten „méretteti meg magát”.

2025. november 18. 06:50
null

Hétfő este, jelentős késéssel, de végül elindult a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeinek bemutatása. A Tisza több ismertebb politikusairól is kiderült, hol indulnak a párton belüli előválasztáson:

  • Radnai Márk, a párt egyik alelnöke Esztergomban, a Komárom-Esztergom 2. számú választókerületben száll ringbe a tiszás előválasztáson.
  • Tarr Zoltán, a Tisza európai parlamenti képviselője és alelnöke Soroksáron, a Budapest 16. számú választókerületben indul.

Bár a Tisza Párt szerint demokratikus előválasztáson dől el, ki lesz a végleges jelöltjük az egyes körzetekben, a politikai szakértők és elemzők erősen kétségbe vonja, hogy valódi versengésről lenne szó. „Az előválasztás hátralévő 5 napja alatt gyakorlatilag kizárt, hogy a szavazók kellő információhoz jussanak a jelöltekről, és megalapozott döntést hozzanak”fejtette ki Mráz Ágoston.

Szerinte az egész folyamat előre le van zsírozva, a jelöltek nagy része eleve a pártközpont által kijelölt, „budapesti küldöttekből” áll. „Valójában nem a választókerületekben kiválasztott helyi jelöltekről van szó, hanem a pártközpontból a körzetekbe irányított tiszásokról. Ők nem a helyi problémákkal lesznek elfoglalva, hanem a központi utasításokat fogják követni”.

A késve induló és rohamtempóban lebonyolítandó előválasztás valójában csak a demokratikus látszat fenntartását szolgálja.

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala 

