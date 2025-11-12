Kettős mérce: Lattmann Tamás kiakadt az MCC-s diákok törökországi látogatásán, de ő maga szívesen elmegy előadást tartani az Erdogan Egyetemre

Az MCC Média Iskolájának hallgatói szakmai tanulmányúton vettek részt Törökországban, ahol testközelből ismerhették meg a helyi média világát és kulturális életét. A programot Lattmann Tamás nemzetközi jogász kifogásolta közösségi oldalán: „Hova máshova is menne a janicsárképző? A sajtószabadság legjobb helyszíne. Ugye megvan, hogy az Anadolu Ajansı kb. a helyi MTI...? Persze hogy nincs. És amúgy a CNN Türk-től sem érdemes seggre esni, a helyi Demirören csoport használja a brand-et (kb. mint a McDonald's éttermek), semmi köze a CNN-hez” – írta.

A diákok ellátogattak az Anadolu Ajansı hírügynökséghez és a CNN Türk központjába, ahol megfigyelhették, hogyan készülnek a hírek és működnek a stúdiók, ezzel betekintést nyerve a szerkesztőségek mozgalmas mindennapjaiba. A tanulmányút nemcsak szakmai tapasztalatokat adott, hanem remek lehetőséget teremtett arra is, hogy a jövő magyar újságírói nemzetközi kapcsolatokat építsenek és új szemszögből lássák a média globális működését. A tanulmányút során az MCC Média Iskolájának hallgatóival, Büşra Arslantas, a csatorna közismert műsorvezetője és İdris Arıkan hírszerkesztő beszélgetett velük. Az MCC-s diákok nemcsak a médiával ismerkedtek Törökországban, számos más programon is részt vettek, többek között a keresztény egyházak helyzetével is foglalkoztak.

Liberális kettős mérce

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) – a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó hálózata – évtizedek óta elkötelezett amellett, hogy fiatal tehetségeit valós világbeli tapasztalatokkal gazdagítsa. A törökországi látogatás célja az volt, hogy segítse a hallgatókat Törökország megértésében mint kulcsfontosságú geostratégiai szereplőben. Törökország ellentmondásos, de lenyűgöző ország, amely kulturálisan hidat képez Kelet és Nyugat között.