Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lattmann Tamás MCC

Kettős mérce: Lattmann Tamás kiakadt az MCC-s diákok törökországi látogatásán, de ő maga szívesen elmegy előadást tartani az Erdogan Egyetemre

2025. november 12. 19:12

A nemzetközi jogász újból az Mathias Corvinus Collegium diákjait akarja eszközként használni egy politikai támadáshoz.

2025. november 12. 19:12
null

Az MCC Média Iskolájának hallgatói szakmai tanulmányúton vettek részt Törökországban, ahol testközelből ismerhették meg a helyi média világát és kulturális életét. A programot Lattmann Tamás nemzetközi jogász kifogásolta közösségi oldalán: „Hova máshova is menne a janicsárképző? A sajtószabadság legjobb helyszíne. Ugye megvan, hogy az Anadolu Ajansı kb. a helyi MTI...? Persze hogy nincs. És amúgy a CNN Türk-től sem érdemes seggre esni, a helyi Demirören csoport használja a brand-et (kb. mint a McDonald's éttermek), semmi köze a CNN-hez” írta.

A diákok ellátogattak az Anadolu Ajansı hírügynökséghez és a CNN Türk központjába, ahol megfigyelhették, hogyan készülnek a hírek és működnek a stúdiók, ezzel betekintést nyerve a szerkesztőségek mozgalmas mindennapjaiba. A tanulmányút nemcsak szakmai tapasztalatokat adott, hanem remek lehetőséget teremtett arra is, hogy a jövő magyar újságírói nemzetközi kapcsolatokat építsenek és új szemszögből lássák a média globális működését. A tanulmányút során az MCC Média Iskolájának hallgatóival, Büşra Arslantas, a csatorna közismert műsorvezetője és İdris Arıkan hírszerkesztő beszélgetett velük. Az MCC-s diákok nemcsak a médiával ismerkedtek Törökországban, számos más programon is részt vettek, többek között a keresztény egyházak helyzetével is foglalkoztak.

Liberális kettős mérce

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) – a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó hálózata – évtizedek óta elkötelezett amellett, hogy fiatal tehetségeit valós világbeli tapasztalatokkal gazdagítsa. A törökországi látogatás célja az volt, hogy segítse a hallgatókat Törökország megértésében mint kulcsfontosságú geostratégiai szereplőben. Törökország ellentmondásos, de lenyűgöző ország, amely kulturálisan hidat képez Kelet és Nyugat között.

Lattmann érvelése már csak azért sem állja meg a helyét, mert saját bejegyzésében említi, hogy hamarosan előadásokat tart az Erdogan Egyetemen. Ismerjük már ezt a logikát: Lattmann törökországi látogatása jó, az MCC-s diákoké viszont rossz.

Az MCC már szervezett programokat Berlinben, Varsóban, Oxfordban, Cambridge-ben, az Egyesült Államokban, sőt Ázsiában is. Mi lenne, ha csak olyan országokba látogatnának, amelyekkel mindenben egyetértünk?

Lattmann szerint az Anadolu Ajansı (AA) Törökország hivatalos hírügynöksége, hasonlóan a magyar MTI-hez: mindkettő állami finanszírozású, mint minden állami hírügynökség, és minden ország hírügynöksége az adott ország érdekeit képviseli a médiában. Az AA nemzetközi tudósításai – például a szíriai vagy ukrán konfliktusokról – gyakran hivatkozott források a globális médiában. Hasonlóan, a CNN Türk valóban a Demirören Csoport tulajdonában van, de ez a modell nem egyedi: a CNN International is egy óriásvállalat része, amely üzleti érdekeket szolgál.

A nemzetközi jogász érvelése már csak azért sem megalapozott, mivel visszalapozva Lattmann Facebook-oldalát, hiába keressük véleményét a BBC utóbbi évtizedeinek legsúlyosabb álhírbotrányairól – úgy tűnik, azok nem érték el az ingerküszöbét, de az Anadolu Ajansı és a CNN Türk szerkesztési elveivel problémája van.

Lattmann bejegyzése egyébként sem korrekt, mivel egy tanulmányutat használ fel politikai célokra, és bele rángatja a diákokat, akiknek semmi közük a politikához. A nemzetközi jogász bejegyzése nem csak álszent – hanem tökéletesen megmutatja, hogyan használ fel egy ártatlan tanulmányutat politikai támadásra.

Az MCC-ben mind az oktatók mind a diákok eltérő szakterületekről érkeznek különböző háttérrel, különböző világnézettel. Az pedig óriási tévhit, hogy úgy lehet oktatni, ha csak egyfajta gondolatokat adunk át. Ezt a sokféleséget igyekezett megerősíteni a diákok törökországi látogatása is.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

