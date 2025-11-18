Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Tisza Párt jeloltek2026 Magyar Péter Kulja András Mandiner

Keressük a kampányoló Tisza-jelölteket!

2025. november 18. 06:44

Nem hagyjuk, hogy a Tisza Párt elnöke a választásokig rejtegesse jelöltjeit: arra kérjük olvasóinkat, új elérhetőségünkön jelezzenek minden fontos információt Magyar Péter embereiről.

2025. november 18. 06:44
null

Az ígérethez képest csaknem két hónappal később, de Magyar Péter csak bemutatta a Tisza Párt jelöltjeit – igaz, nem mindenhol, mert még ez a csúszás sem jelentett elég időt ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-ben és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-ben találjon 3-3 olyan választópolgárt, aki szívesen vállal vele politikai közösséget.

Mindez különösen érdekes, hiszen Magyar Péter már 2024 márciusában arról beszélt, hogy mind a 106 körzetben megvannak a jelöltjeik.

Nem lesz egyszerű dolguk a választópolgároknak, ha a Facebookon megjelent PR-cikkeken túl is meg akarnák ismerni a jelölteket, de az újságíróknak sem, hogy megkérdezzék őket, mit gondolnak a magyar adó- és nyugdíjrendszerről, Ukrajna EU-csatlakozásáról, az illegális migrációról, az LMBTQ-propagandáról vagy épp a szomszédban dúló háborúról.

Az mindenesetre már most látszik, hogy elsősorban baloldali politikai körökből érkeztek a jelöltek, Magyar Péter pedig már nem is titkolja:

Tarr Zoltán ámokfutása („Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk; előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.”) és Kulja András lebőgése után nem engedi a Tisza Párt embereit sem nyilatkozni, sem vitázni, de még a nyilvános szerepléseket is erősen korlátozza.

A történetet tovább színesíti, hogy valójában 212 vesztest toborzott Magyar Péter, akik november 30-a után már nem is lesznek jelen az országos politikában. Miután a Tisza elnöke vélhetően a jövőben is rejtegetni fogja a nyilvánosság elől jelöltjeit, a Mandiner létrehozott egy emailcímet, ahol olvasóink minden, közéleti szempontból releváns információt megoszthatnak róluk, vagy éppen azt, mikor és hol várható a következő Tisza-szigetes szereplésük: [email protected].

Lapunk pedig azt ígéri, feltesz minden olyan releváns kérdést a Tisza Párt jelöltjeinek, ami érdekli a magyar választópolgárokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

