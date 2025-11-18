Keressük a kampányoló Tisza-jelölteket!

Az ígérethez képest csaknem két hónappal később, de Magyar Péter csak bemutatta a Tisza Párt jelöltjeit – igaz, nem mindenhol, mert még ez a csúszás sem jelentett elég időt ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-ben és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-ben találjon 3-3 olyan választópolgárt, aki szívesen vállal vele politikai közösséget.

Mindez különösen érdekes, hiszen Magyar Péter már 2024 márciusában arról beszélt, hogy mind a 106 körzetben megvannak a jelöltjeik.

Nem lesz egyszerű dolguk a választópolgároknak, ha a Facebookon megjelent PR-cikkeken túl is meg akarnák ismerni a jelölteket, de az újságíróknak sem, hogy megkérdezzék őket, mit gondolnak a magyar adó- és nyugdíjrendszerről, Ukrajna EU-csatlakozásáról, az illegális migrációról, az LMBTQ-propagandáról vagy épp a szomszédban dúló háborúról.

Az mindenesetre már most látszik, hogy elsősorban baloldali politikai körökből érkeztek a jelöltek, Magyar Péter pedig már nem is titkolja: