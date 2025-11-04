„Juszt László nem érti, hogy miért probléma valakinek a halott édesanyjával való kapcsolatában kötekedni. Idekommentelt, válaszoltam.

(Szerencsére anyukámmal nagyon jó volt a kapcsolatom. Juszt László ezt max a besúgók jelentéseiből tudhatná.)

Íme az újabb üzenetváltásunk:

Juszt László: Skrabski Fruzsina Nos! Miután a szokott módon ferdítve továbbit félinformációkat, egyéb dolgom nincs, mint kiegészíteni azokat az eredeti bejegyzésemmel. Próbálja megérteni, hogy egyre lejjebb ássa magát. Igazán sajnálom a vergődését. Íme az eredeti bejegyzés: Kedves Skrabski Fruzsina!

Érdeklődéssel olvastam summázó véleményét Puzsér Róbertről, s magamról a közösen készített MAGÁNBESZÉLGETÉS című műsorról. És bevallom, több mindent nem értek. Kihagynám Robiról tett megjegyzéseit, s maradok azoknál, amiket rólam írt.

»Mondjuk Juszthoz én nem mennék be…, neki aztán komoly komcsi múltja van…«

Megnyugtatom, nem is fenyegeti az a veszély, hogy meghívjam. Ebben a műsorba olyanok voltak vendégek, mint például Faludy György, Radnóti Sándor, Ferge Zsuzsa, Bessenyi Ferenc, Moldova György, Beke Kata, Czeizel Endre, Eörsi István, Fejtő Ferenc, Glatz Ferenc, Hankiss Elemér, Heller Ágnes, Konrád György, Popper Péter, Szász Endre, Tamás Gáspár Miklós, Ungvári Tamás és nem utolsó sorban 17 évvel ezelőtt az Ön édesanyja Kopp Mária professzor asszony.

Megjegyzéséből arra következtetetek, hogy nem volt beszélőviszonyban az édesanyjával, akitől így nem sikerült átvenni a világlátását sem.

Tisztelettel: Juszt László