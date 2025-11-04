Ft
Juszt László nem érti, hogy miért probléma valakinek a halott édesanyjával való kapcsolatában kötekedni

2025. november 04. 08:44

Szerencsére anyukámmal nagyon jó volt a kapcsolatom. Juszt László ezt max a besúgók jelentéseiből tudhatná.

2025. november 04. 08:44
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Juszt László nem érti, hogy miért probléma valakinek a halott édesanyjával való kapcsolatában kötekedni. Idekommentelt, válaszoltam.
(Szerencsére anyukámmal nagyon jó volt a kapcsolatom. Juszt László ezt max a besúgók jelentéseiből tudhatná.)

Íme az újabb üzenetváltásunk:

Juszt László: Skrabski Fruzsina Nos! Miután a szokott módon ferdítve továbbit félinformációkat, egyéb dolgom nincs, mint kiegészíteni azokat az eredeti bejegyzésemmel. Próbálja megérteni, hogy egyre lejjebb ássa magát. Igazán sajnálom a vergődését. Íme az eredeti bejegyzés: Kedves Skrabski Fruzsina!
Érdeklődéssel olvastam summázó véleményét Puzsér Róbertről, s magamról a közösen készített MAGÁNBESZÉLGETÉS című műsorról. És bevallom, több mindent nem értek. Kihagynám Robiról tett megjegyzéseit, s maradok azoknál, amiket rólam írt.
»Mondjuk Juszthoz én nem mennék be…, neki aztán komoly komcsi múltja van…«
Megnyugtatom, nem is fenyegeti az a veszély, hogy meghívjam.  Ebben a műsorba olyanok voltak vendégek, mint például Faludy György, Radnóti Sándor, Ferge Zsuzsa, Bessenyi Ferenc, Moldova György, Beke Kata, Czeizel Endre, Eörsi István, Fejtő Ferenc, Glatz Ferenc, Hankiss Elemér, Heller Ágnes, Konrád György,  Popper Péter, Szász Endre, Tamás Gáspár Miklós, Ungvári Tamás és nem utolsó sorban 17 évvel ezelőtt az Ön édesanyja Kopp Mária professzor asszony.
Megjegyzéséből arra következtetetek, hogy nem volt beszélőviszonyban az édesanyjával, akitől így nem sikerült átvenni a világlátását sem. 

Tisztelettel: Juszt László

Skrabski Fruzsina: László Juszt egy mondat az ami, szerinted nem voltam beszélőviszonyban édesanyámmal és így nem sikerült a világlátását átvennem.
Édesanyámmal való kapcsolatomban próbáltál kötekedni. Anyukám halott, de szerencsére életében és azóta is nagyon jó volt a kapcsolatunk. Sajnálom, hogy ilyen szintre süllyedhet valaki. De végülis a kommunizmusban is elvtelenséggel lehetett előre jutni. Sajnos a múlt terheit csak szembenézéssel és nehéz önismereti munkával lehet legyőzni. Különben maradnak a rossz beidegződések.”

Nyitókép: Képmetszet

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

zakar zoltán béla
2025. november 04. 09:22
Laczyka ! Önt igazi mély tisztelettel övezi az a kör, amely széthullott,de Müszikül...
Kamcsatka5
2025. november 04. 09:07
Mitől aktiváltad magad, libsibolsi turbobelga, Fugger-rocsi, szarosgyuri segg tísztitó?
Ödenburger
2025. november 04. 09:03
Kedves Fruzsi, ne álljon le kommentharcolni egy ilyennel. Semmit nem nyer vele, viszont sok idegességet és fájdalmat garantáltan el kell viselnie. Folytassa inkább csendben de szívósan Édesanyja munkáját, ahogy eddig is tette.
Obsitos Technikus
•••
2025. november 04. 09:00 Szerkesztve
Micsoda patkány ez a Juszt. Bezzeg az ő apja, a hentessegédből három hónapos pártiskolán miniszterhelyettessé avanzsált tótumfaktum elvtárs! Egy univerzumban nem lehet említeni Dr. Kopp Máriával...
