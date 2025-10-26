„Szerintem két csoport létezik ma Magyarországon: az Orbán-fóbiások, meg a nem fóbiások. Az Orbán-fóbiások bárkit megválasztanak, hogy leváltsák Orbánt. Bárkit, ezt nem kell ragozni. Ők maguk is elmondják, hogy majd leváltják, majd megbukik, nem tetszik, de ez van, stb. Így lett nővédő, aki szavaz a bántalmazóra, liberális, aki szavaz arra, aki nem áll ki a Pride mellett, ukránpárti, aki elfogadja, hogy taktikailag nem lehet beszélni Ukrajnáról, ellenzéki újságíró, akit megszíd, mert mer mást írni, gondolni, mint a főnök.

Érdekes az is, hogy az Orbán-fóbiásoknak nyilván van valami erős kötődése Orbánhoz, mert a vezérük magát Orbán másolatként definiálja. Tehát kell nekik egy saját Orbán. A fóbiások azt gondolják, hogy ha valaki a Fideszre szavaz az agyhalott (kimosták az agyát) vagy megvették. Más értelmes magyarázatot nem tudnak adni arra, hogy szavazhat valaki a Fideszre.

Szerintük Orbán tönkretette az országot, lebontotta a jogállamot, csődbevitte a gazdaságot, megosztotta az országot és Putyinnak eladott minket. A másik csoport, akik nem Orbán-fóbiások. Ez egy hatalmas csoport. Ebben vannak olyanok, akik Orbánra szavaznak, sőt rajonganak érte. Vannak olyanok, akik más pártokra szavaznak és van egy csomó bizonytalan, akik majd eldöntik, hogy kire szavaznak.

A nem Orbán-fóbiások tisztán látják az ellenzék vezérének is a hibáit. Csak azért nem szavaznak, hogy leváltsák a kormányt.”

