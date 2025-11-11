Jó hír a nyugdíjasoknak: megvan, mikor érkezik a nyugdíjkiegészítés

Ez a különbség a jobboldal és a baloldal nyugdíjpolitikája között
Orbán Viktor egy interjúban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali. „A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell” – emlékeztetett a kormányfő szavaira a Ripost.
Az Origo összeállításában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót idézve pedig arról írt, hogy augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, és ha hozzáveszik az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz.
A főtanácsadó szerint szerint a 14. havi nyugdíj azt jelenti, hogyha szét lenne osztva hónapokra, minden hónapban 8,3 százalékkal nőne a nyugdíj, és ez az infláció fölötti növekedést jelent, tehát vásárlóértékben növelné a nyugdíjakat.