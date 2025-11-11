Jó hír a nyugdíjasoknak: megvan, mikor érkezik a nyugdíjkiegészítés

Mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíjkiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 csatorna reggeli műsorában.

Zsigó Róbert kifejtette: a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy

amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”.

A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják, illetve kézbesítik, decemberben pedig már az emelt nyugdíj érkezik azoknak, akik nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Ők mintegy 2,3 millióan vannak.