kormány nyugdíjkiegészítés infláció Zsigó Róbert átlagnyugdíj idősek Orbán Viktor államtitkár

Jó hír a nyugdíjasoknak: megvan, mikor érkezik a nyugdíjkiegészítés

2025. november 11. 14:37

„A nyugdíjat nem elvenni és csökkenteni, hanem odaadni és emelni kell” – jelentette ki Zsigó Róbert miniszterhelyettes a közmédia műsorában.

2025. november 11. 14:37


Mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíjkiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 csatorna reggeli műsorában.

Zsigó Róbert kifejtette: a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy 

amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”. 

A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják, illetve kézbesítik, decemberben pedig már az emelt nyugdíj érkezik azoknak, akik nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Ők mintegy 2,3 millióan vannak.

Januártól újabb nyugdíjemelés lesz, ezúttal 3,6 százalékos, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is. 

A nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 25 százalékkal emelkedett, a nyugdíjak összege pedig közel a duplájára nőtt, „minden eszközzel próbálunk segíteni az időseknek abban, hogy biztonságban, többek között anyagi biztonságban is éljenek” – fogalmazott az államtitkár.

Arról is beszélt, hogy a korábban megkapott 30 ezer forintos élelmiszerutalványt december 31-ig használhatják fel az idősek, eddig több mint 43 milliárd forint értékű utalványt váltottak be. További lépésként pedig megszületett a döntés arról, hogy lépésről lépésre bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

„A nyugdíjat emelni és odaadni kell”

Zsigó Róbert a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában később arról is beszélt, hogy 2010 előtt, a baloldali kormányok alatt csökkent a nyugdíjak értéke, elvették a 13. havi nyugdíjat is. Most ismét veszély fenyegeti az intézkedéseket, mert az ellenzéki megszólalások szerint megszüntetnék a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat és ezzel a 14.-et is, valamint megadóztatnák a nyugdíjakat.

Mi azon a véleményen vagyunk, hogy nyugdíjat nem elvenni és csökkenteni, hanem odaadni és emelni kell,”

mert az idősek dolgoztak a közösségért az elmúlt évtizedekben, ezért egyrészt vigyáznunk kell arra, amit tőlük kaptunk, másrészt vigyáznunk kell rájuk is. A jövő évi költségvetésben is a legnagyobb tétel a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra vonatkozik, 7700 milliárd forint van betervezve – jelezte a politikus.

Ez a különbség a jobboldal és a baloldal nyugdíjpolitikája között

Orbán Viktor egy interjúban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali. „A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell” – emlékeztetett a kormányfő szavaira a Ripost.

Az Origo összeállításában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót idézve pedig arról írt, hogy augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, és ha hozzáveszik az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz. 

A főtanácsadó szerint szerint a 14. havi nyugdíj azt jelenti, hogyha szét lenne osztva hónapokra,  minden hónapban 8,3 százalékkal nőne a nyugdíj, és ez az infláció fölötti növekedést jelent, tehát vásárlóértékben növelné a nyugdíjakat.

MTI/Mandiner

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

