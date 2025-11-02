Hont András ezúttal sem kímélte Magyar Pétert, akit kínos magyarázkodásával szembesített

A publicista röviden összefoglalva az újabb ellentmondásoktól hemzsegő magyarázkodást azt írja, „kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal. A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol. Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én TUDOM, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk. Szóval mindezért SAJNOS a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt csak ÉN.”

No, nem azért, mert 106 sincsen meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok