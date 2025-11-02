Ft
11. 02.
vasárnap
Tisza Párt Hont András botrány képviselő-jelölt Magyar Péter

Hont András ezúttal sem kímélte Magyar Pétert, akit kínos magyarázkodásával szembesített

2025. november 02. 22:20

A publicista szerint akik azon röhögnek, hogy mindenért Brüsszel a hibás, most kikérhetik maguknak a Tisza elnökének oroszozását.

2025. november 02. 22:20
null

Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter Facebook-posztját Hont András, amelyben a Tisza Párt elnöke azt részletezi, hogy az újabb, 200 ezer ember személyes adatainak kiszivárgásához vezető adatbiztonsági botrányukért nem más a felelős, mint maga Orbán Viktor és az oroszok.

Mindez pedig jó okot ad arra, hogy ismét elhalassza a Tisza Párt 106 egyéni jelöltjének a bemutatását.

A publicista röviden összefoglalva az újabb ellentmondásoktól hemzsegő magyarázkodást azt írja, „kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal. A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol. Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én TUDOM, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk. Szóval mindezért SAJNOS a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt csak ÉN.”

No, nem azért, mert 106 sincsen meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok 

– mutatott rá Hont, aki megjegyezte, azoknak kellene kikérniük maguknak Magyar Péter oroszozását, akik évek óta azon röhögnek, hogy a kormány mindenért Brüsszelt vagy Sorost teszi mindenért felelőssé.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

***

elcapo-2
2025. november 02. 22:52
Ez a szektásokat nem érdekli. Az egybites bagázs fel sem tudja fogni, hogy mi történik körülöttük.
fenris
2025. november 02. 22:45
Ultra gáz ez a kitartott webermajom... Ma hallgattam Sifi urat Fekete Ritánál, korrekt volt, ahogy megszokott, és hát ilyen elegánsan kevesen tudják elküldeni a 'csába ezt a bér-népgyilkost.
Hohokam
2025. november 02. 22:32
"azoknak kellene kikérniük maguknak Magyar Péter oroszozását, akik évek óta azon röhögnek, hogy a kormány mindenért Brüsszelt vagy Sorost teszi mindenért felelőssé." Ez valamiféle racionalitást feltételez - na pontosan EZ az, aminek még a nyomai sincsenek a tiszektánál.
soma100
2025. november 02. 22:31
Sajnos a tiszaszekta tagokat ez sem fogja meghatni! A gondolkodás az nem az ő erősségük. Egy a fontos: Vesszen Orbán!
