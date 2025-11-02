Hont András ezúttal sem kímélte Magyar Pétert, akit kínos magyarázkodásával szembesített

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A publicista szerint akik azon röhögnek, hogy mindenért Brüsszel a hibás, most kikérhetik maguknak a Tisza elnökének oroszozását.
Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter Facebook-posztját Hont András, amelyben a Tisza Párt elnöke azt részletezi, hogy az újabb, 200 ezer ember személyes adatainak kiszivárgásához vezető adatbiztonsági botrányukért nem más a felelős, mint maga Orbán Viktor és az oroszok.
Mindez pedig jó okot ad arra, hogy ismét elhalassza a Tisza Párt 106 egyéni jelöltjének a bemutatását.
A publicista röviden összefoglalva az újabb ellentmondásoktól hemzsegő magyarázkodást azt írja, „kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal. A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol. Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én TUDOM, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk. Szóval mindezért SAJNOS a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt csak ÉN.”
No, nem azért, mert 106 sincsen meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok
– mutatott rá Hont, aki megjegyezte, azoknak kellene kikérniük maguknak Magyar Péter oroszozását, akik évek óta azon röhögnek, hogy a kormány mindenért Brüsszelt vagy Sorost teszi mindenért felelőssé.
Ezúttal a 200 ezer felhasználó személyes adatainak kiszivárgására hivatkozva marad el a 106 egyéni jelölt bemutatása?
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP
