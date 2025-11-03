Gyűlnek a viharfelhők: egyre több baloldali elemző kételkedik Magyar Péterék '26-os győzelmében

Egyre több baloldali politológus hajlik arra, hogy egyáltalán nem biztos Magyar Péter győzelme a 2026-os választásokon. Persze, hogy nem, sőt! Mégis, például a kérdező

Bolgár György ezt szinte készpénznek veszi, azért emlegeti a 18 százalékos Tisza-előnyt,

amelyet a korábban a Momentumot támogató Róna Dániel-féle 21 Kutatóközpont mért. Persze lehet, hogy maga sem hiszi, csak a szavazókat próbálja lelkesíteni. Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy politikai megrendelések esetén a megrendelő akarata érvényesül. A kutató legalább következetes: már 2022-ben is az ellenzék esélyeit próbálta javítgatni. Akkor azt mondta, hogy „közepes teljesítménnyel is nyerhet az ellenzék 2022-ben”. Ezt alaposan megcáfolta a valóság:

a Fidesz kétharmaddal győzött, a Momentum pedig szinte eltűnt.

Bolgár beszélgetőpartnere, Haraszti Miklós komoly energiát fektetett a Klikk TV Tíz című műsorában abba, hogy meggyőzze a baloldali szavazókat: nem szabad a DK-ra vagy a Kutyapártra szavazniuk, mert az nagymértékben rontja a Tisza esélyeit.