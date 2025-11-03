Gyűlnek a viharfelhők: egyre több baloldali elemző kételkedik Magyar Péterék '26-os győzelmében

Tízéves hekkereket emleget a tiszás pornószínésznő a brutális adatszivárgási botrány kapcsán
Bede Zsolt telefonon érdeklődött Róka Rékánál, mi a véleménye a Tisza Párt legújabb botrányáról. Róka azt mondta, még a nyáron befejezte velük.
Magyarral egy igazi bábkormány jönne létre Brüsszel irányítása alatt, ami rettenetesen rossz lenne hazánknak.
Egyre több baloldali politológus hajlik arra, hogy egyáltalán nem biztos Magyar Péter győzelme a 2026-os választásokon. Persze, hogy nem, sőt! Mégis, például a kérdező
Bolgár György ezt szinte készpénznek veszi, azért emlegeti a 18 százalékos Tisza-előnyt,
amelyet a korábban a Momentumot támogató Róna Dániel-féle 21 Kutatóközpont mért. Persze lehet, hogy maga sem hiszi, csak a szavazókat próbálja lelkesíteni. Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy politikai megrendelések esetén a megrendelő akarata érvényesül. A kutató legalább következetes: már 2022-ben is az ellenzék esélyeit próbálta javítgatni. Akkor azt mondta, hogy „közepes teljesítménnyel is nyerhet az ellenzék 2022-ben”. Ezt alaposan megcáfolta a valóság:
a Fidesz kétharmaddal győzött, a Momentum pedig szinte eltűnt.
Bolgár beszélgetőpartnere, Haraszti Miklós komoly energiát fektetett a Klikk TV Tíz című műsorában abba, hogy meggyőzze a baloldali szavazókat: nem szabad a DK-ra vagy a Kutyapártra szavazniuk, mert az nagymértékben rontja a Tisza esélyeit.
Nyilván érzi, hogy nem áll jól Magyar Péter alakulata, s ha mellé még elindulnak baloldali pártok, akkor bukás lehet a vége.
Főleg az egyéni körzetekben – ahol a választás eldől. Orbán Viktor már Tusványoson kimondta, hogy a Fidesz a 106 egyéni körzetből 80-at meg fog nyerni, ami elegendő a győzelemhez, de Orbán nem elégedett ezzel a jövendöléssel, mert 2022-ben 87-et húzott be a Fidesz.
A baloldal pedig hiába akar egységes lenni, ha bizonyos személyes érdekek ennek ellentmondanak. A baloldal eddig ugyanis is inkább csak bejutni akart a parlamentbe, nem megdönteni Orbán regnálását, mondta Haraszti.
Az volt a taktikájuk, hogy bejussanak és „heveny Orbánellenességben tündökölve” húzzák ki a ciklust. Tegyük hozzá: jó fizetéssel, kevés munkával, felelősség nélkül. A Tisza pártnak pedig joggal van erről olyan értelmezése, hogy nem is akarták leváltani a kormányt, mert nekik ez a felállás kényelmes.
Emiatt 2026-ban is fenyeget a veszély, s Haraszti nagyon nem szeretné az újabb kudarcot. Szerencsére a magyarok milliói fütyülnek rá, és élvezettel hallgatják, hogyan próbálja a tiszás támogatókat a nekik megfelelő „észszerű” döntésre bírni. Az „észszerűség” Magyarországnak persze teljes csőd lenne, mert az elemző meg sem említi ennek a szörnyűséges észszerűtlenségét.
Vagyis azt, hogy Magyarral egy igazi bábkormány jönne létre Brüsszel irányítása alatt, ami rettenetesen rossz lenne hazánknak.
A nekünk járó EU-s pénz nem jönne meg, a gazdák tönkremennének, mert az Unió mindent Ukrajnának küldene, hogy a háborút támogassa. Az LMBTQ mozgalom is hivatalosan érzékenyíthetne az óvodákban, iskolákban, a migránsok beözönléséről nem beszélve. A Haraszti-féle SZDSZ-es lelkület ezt támogatja; ez a kóros lelkület a Tiszában is fellelhető. Annak ellenére, hogy a Tisza jelöltjeit nem is ismerjük.
Valójában ez egy kétségbeesett lemondás. Annak a kisugárzása, hogy nem nyer a Tisza jövőre, de azért próbáljunk meg mindent ez ellen megtenni.
Szavazzunk az ismeretlen jelöltre, mert akkor lehet meg a siker. Még Caligula márványistállóban tartott lovát is megidézte, akit az őrült császár úgy szeretett, hogy konzulnak akarta kinevezni.
Kapkodás ez a hatalom mindenáron való megszerzésért.
Galgóczi Eszter sem túlzottan optimista az ellenzék választási esélyeit illetően. Ezért szerinte Magyar nem is teszi le a garast a parlamentbe jutásra leginkább esélyes két balos párt, a DK vagy a Kutyapárt mellett. A Népszavában azt írja, Magyarnak nem érdeke, hogy jobb- vagy baloldali, illetve liberális politikát vigyen. Amikor úgy érzékeljük, hogy Magyar Péter gesztusokat tesz a baloldaliaknak vagy a liberálisoknak, akkor általában csak politikai jelmondatokat hallunk, nem pedig értékekkel telített elképzeléseket, amelyek becsatornázhatók lennének ezekbe a szavazói csoportokba.
Legegyértelműbben Tölgyessy Péter fogalmazott a Partizánnak adott interjúban. Miközben első mondatában csatlakozik a Tisza-hívek Orbán-buktató hevületéhez, a következő pillanatban lehűti a kedélyeket:
„Az ellenzéki közeg közvetlenül napirenden lévőnek látja Orbán bukását. Sajnos ellent kell mondanom. Elfogyott a lendület, a felhajtóerő Magyar Péter mögül. Értsd: Magyar Péter kampánya elakadóban van. Bármi lehet a verseny végeredménye.”
Láthatjuk, egyre több baloldali politológus kételkedik Magyar Péter győzelmében, de mindent elkövetnek a sikere érdekében.
A jobboldal pedig ezerrel dolgozik azon, hogy a saját tábora még tovább gyarapodjon.
Magyar Péterék ukrán barátai úgy vigyáztak a személyes adatokra, hogy minden kikerült az internetre.
Miközben 200 ezer ember érzékeny adata jelent meg az interneten, Magyar Péter nem keres felelősöket. Azt mondja viszont, „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása.
