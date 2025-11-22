Folytatódik a tiszás szürreality: odapirított a megfutamodó Magyar Péternek az államtitkár (VIDEÓ)

Miután Kulja András csúnyán leszerepelt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral való ATV-vitában, újabb fejezet íródik a tiszás szürrealityben: Magyar Péter előbb megakadályozta, hogy létrejöjjön Takács és a megbukott Kulja utódja, Hegedűs Zsolt vitája, majd kerülőúton előállt egy teljesen képtelen megoldással. A Magyar Orvosi Kamara elnökének, Álmos Péternek kívánta kiszervezni a lehetőséget.