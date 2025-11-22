Folytatódik a tiszás szürreality: odapirított a megfutamodó Magyar Péternek az államtitkár (VIDEÓ)

Óriási felkérést kapott Magyar Péter embere! – Vajon most is menekülőre fogja? (VIDEÓ)
Hegedűs Zsolt ahelyett, hogy felvállalna egy élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba.
Ismét sunyi megoldást választott a tiszás politikus.
Miután Kulja András csúnyán leszerepelt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral való ATV-vitában, újabb fejezet íródik a tiszás szürrealityben: Magyar Péter előbb megakadályozta, hogy létrejöjjön Takács és a megbukott Kulja utódja, Hegedűs Zsolt vitája, majd kerülőúton előállt egy teljesen képtelen megoldással. A Magyar Orvosi Kamara elnökének, Álmos Péternek kívánta kiszervezni a lehetőséget.
Takács Pétert a Válasz Online kereste meg azzal, hogy Álmos kezdeményezésére álljon ki egy vitára.
Kedves Tisza-vezér úr! Egy valamit tisztázzunk: politikus politikussal vitatkozik, nem egy érdekképviseleti szervezet vezetőjével és nem egy köztestület elnökével.
Velük ugyanis egyeztet. Ha vitát szeretnél, akkor szedd össze a bátorságod és küldd a kijelölt egészségügyi miniszterjelöltedet vagy gyere, Te magad! Állok rendelkezésetekre, akár a Válasz Online-on is!” – üzente Magyarnak a közösségi oldalán Takács Péter.
A Tisza-vezér szerint az egészségügyi államtitkár a „valaha volt legrosszabb”.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert