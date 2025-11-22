Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 23.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Magyar Péter Takács Péter

Folytatódik a tiszás szürreality: odapirított a megfutamodó Magyar Péternek az államtitkár (VIDEÓ)

2025. november 22. 13:25

Ismét sunyi megoldást választott a tiszás politikus.

2025. november 22. 13:25
null

Miután Kulja András csúnyán leszerepelt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral való ATV-vitában, újabb fejezet íródik a tiszás szürrealityben: Magyar Péter előbb megakadályozta, hogy létrejöjjön Takács és a megbukott Kulja utódja, Hegedűs Zsolt vitája, majd kerülőúton előállt egy teljesen képtelen megoldással. A Magyar Orvosi Kamara elnökének, Álmos Péternek kívánta kiszervezni a lehetőséget.

Ezt is ajánljuk a témában

Takács Pétert a Válasz Online kereste meg azzal, hogy Álmos kezdeményezésére álljon ki egy vitára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)

Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Kedves Tisza-vezér úr! Egy valamit tisztázzunk: politikus politikussal vitatkozik, nem egy érdekképviseleti szervezet vezetőjével és nem egy köztestület elnökével.

Velük ugyanis egyeztet. Ha vitát szeretnél, akkor szedd össze a bátorságod és küldd a kijelölt egészségügyi miniszterjelöltedet vagy gyere, Te magad! Állok rendelkezésetekre, akár a Válasz Online-on is!” – üzente Magyarnak a közösségi oldalán Takács Péter.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ninini
2025. november 22. 18:40
De hogy a MOK élén még ilyen forma van, az a Fidesz sara. Miért nem takarították már ki ezt a sok dohos komcsit mindenhonnan? Tusk két év alatt olyan politikai geodíciumot végzett Lengyelországban, amit meg se közelít Orbán 15 éve.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 22. 17:08
Valószínűleg nem is tud odapirítani.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. november 22. 16:45
"És sajnos sokan vannak"... Mihez viszonyítva? Nyugat-Európában nehezen összetákolt koalíciók kormányoznak, aztán elvesztik a legközelebbi választást. Magyarországon ehhez képest már négyszer egyhuzamban kétharmados FIDESZ kormányzat van. De minden választás előtt úgy néz ki (főleg a vágyvezérelt Dollármédiában), hogy ez megdől ("az O1g-sek sokan vannak"), aztán MÉGSEM: sőt, '14 óta ('18, '22) egyre növekszik a Fidesz előnye! Úgyhogy ez benne van a Demokrácia Játékban. Egyszer majd meggyengül a FIDESZ is, sőt egyszer majd veszít is (és vannak akik ezt úgy szeretnék látni, hogy ők előre megmondták...), de NEM MOST!
Válasz erre
4
0
belbuda
2025. november 22. 16:29
Jaj,már megint ez a futballista-feleség,jóllakott napközis,aki jót seftelt a sógorral néhány milliárdos lélegeztetetőgépes ügyletben…komoly….🤨
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!