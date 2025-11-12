Ez mindent megváltoztathat: Hont András olyat mondott Orbán Viktorról, hogy néma csendben figyelt a stúdió (VIDEÓ)

Megszűnt az az állapot, hogy Magyarország a kis renitens uniós állam, amit Brüsszel előbb-utóbb kezelni fog – jelentette ki az ATV Öt című műsorában Hont András publicista, a múlt heti Tump–Orbán-találkozót értékelve.

Az újságíró kifejtette: abban a „nemzetközi könyöklésben”, ahol Trump jól láthatóan más oldalon van, mint a brüsszeli vezetők, talált egy roppant fontos szövetségest. Ez nem feltétlenül Orbán Viktor, hanem mindazon politikai erők Európa szerte, amelyek kikezdik a saját hazájuk mainstream politikai erőit.

Ennek vezetőjeként tételezi Trump a magyar miniszterelnököt”

– mondta Hont András, aki szerint ráadásul ez egy egymást erősíti folyamat, mert az USA elnöke minél inkább őt feltételezi a vezetőnek, annál inkább az lesz ténylegesen is.