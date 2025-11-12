Ft
Ez mindent megváltoztathat: Hont András olyat mondott Orbán Viktorról, hogy néma csendben figyelt a stúdió (VIDEÓ)

2025. november 12. 08:21

A publicista szerint az USA elnöke egy roppant fontos szövetségest talált.

2025. november 12. 08:21
null

Megszűnt az az állapot, hogy Magyarország a kis renitens uniós állam, amit Brüsszel előbb-utóbb kezelni fog – jelentette ki az ATV Öt című műsorában Hont András publicista, a múlt heti Tump–Orbán-találkozót értékelve. 

Az újságíró kifejtette: abban a „nemzetközi könyöklésben”, ahol Trump jól láthatóan más oldalon van, mint a brüsszeli vezetők, talált egy roppant fontos szövetségest. Ez nem feltétlenül Orbán Viktor, hanem mindazon politikai erők Európa szerte, amelyek kikezdik a saját hazájuk mainstream politikai erőit.

 Ennek vezetőjeként tételezi Trump a magyar miniszterelnököt”

– mondta Hont András, aki szerint ráadásul ez egy egymást erősíti folyamat, mert az USA elnöke minél inkább őt feltételezi a vezetőnek, annál inkább az lesz ténylegesen is. 

Ezt is ajánljuk a témában

A teljes adást itt nézheti meg:


 

 

polárüveg
2025. november 12. 10:29
Kiderült, hogy vágyvezérelt a brüsszeli vezetők Orbán elszigetelése... Orbán Viktor telefonját mindhárom világhatalom vezetői felveszik, vagy fogadják őt. Sőt, mondhatni mindhárom világhatalom bizonyos területeken számít Orbánra, felhasználja a viszonyrendszerét. Ebből is következik az alábbi megállapítás. Lassan, de körvonalazódik, ki Európa valódi vezetője. Egyelőre még szellemileg. Emlékezzünk Trump EU vezetéshez szóló szavaira az Orbán látogatáskor: "hallgassanak Orbán Viktorra".
Válasz erre
6
0
karcos-2
2025. november 12. 10:26
Szabadságot Néma Csendnek!
Válasz erre
0
0
monuskaroly
2025. november 12. 10:01
Válogatott kis társaság!!!!
Válasz erre
1
0
Galerida
2025. november 12. 09:26
Hontnak vannak érdekes reakciói is, de az tagadhatatlan, hogy nála a Messiás még fénykorában (a beszarás és okt.23 között) mindig negatív tartományban volt. Ez persze csak az ATV közegében meglepő, mert vagyunk ilyenek egy-két milliónyian.
Válasz erre
13
0
