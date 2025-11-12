Ft
Migrációs Paktum Brüsszel Magyarország migráns Orbán Viktor

Eljött a pillanat: Brüsszel kiadta az ukázt, Orbán Viktor azonnal reagált

2025. november 12. 14:08

Magyarország szuverén döntése alapján nem vesz részt a migrációs programban, és nem ad teret az illegális bevándorlásnak.

2025. november 12. 14:08
null

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben egyértelműen leszögezte Magyarország álláspontját a Migrációs Paktummal kapcsolatban. A kormányfő szerint Brüsszel „kiadta az ukázt”, és aktiválni kívánják a paktumot, ám Magyarország ezt nem fogja végrehajtani.

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre” 

– írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: „Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!” Ezzel egyértelműen megerősítette a magyar kormány eddigi migrációs politikáját, amely az illegális bevándorlás elutasítását és az nemzeti érdekek védelmét helyezi előtérbe.

A bejegyzés ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány következetesen elutasítja a nemzetközi migrációs programok végrehajtását, és hangsúlyozza Magyarország szuverenitását a bevándorlási döntésekben.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

cinkegolyó
2025. november 12. 14:33
Ez az!
pipa89
2025. november 12. 14:32
Jó lenne, ha Rothshieldisztán elengedné már a lábtörlőt!
zakar zoltán béla
2025. november 12. 14:32
Fodor POOFAJKÁS KALASNYIKOVOS Fideszt elhagyó Gábor: Dehát uniós tagok vagyunk......Forgács-Dopeman-...mosolyog!
patikus-3
•••
2025. november 12. 14:28 Szerkesztve
Az odáig rendben van, hogy Viktor nem hajtja végre. A probléma az, hogy a magyar nők sem hajtják végre Orbán mézes-mázos ukázait és b@sznak rá szülni neki. Hiába van szanaszéjjel bucherálva a magyar adórendszer, hogy mint a légypapír, csalikent fogja a pénzénél a nőt, ez nem működik. A társadalom kifárad és le fog ülni. Orbánra már csak legyintenek. Persze, Főni, miért is ne…? Ha Te mondod!!! A szülészeti klinikák pedig továbbra is ásítoznak a tolongás hiányától. Keresőkorú népesség hiányában a nyugdíjrendszer omlik össze először. Aztán Orbán Viktor nem is tehet mást, mint hogy szép lassan, kevésbé feltűnő turnusokban, gázkamrába küldi a nyugdíjasokat. Vagy kitalálja a magyar Covid-ot, ami csak az öregeket, a krónikusokat öli meg. De elegendő lehet az eredeti följavított változatát elkérni Izraeltől. Ez a mesterterv. Igazi mestermunka, Orbán saját krix-krax keze munkája! A kormány karakteres huszárvágása azokat érinti majd, akik a gyatra minőségű gázok miatt túlélik a gázkamrát.
