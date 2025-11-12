Eljött a pillanat: Brüsszel kiadta az ukázt, Orbán Viktor azonnal reagált

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben egyértelműen leszögezte Magyarország álláspontját a Migrációs Paktummal kapcsolatban. A kormányfő szerint Brüsszel „kiadta az ukázt”, és aktiválni kívánják a paktumot, ám Magyarország ezt nem fogja végrehajtani.

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre”

– írta Orbán Viktor.