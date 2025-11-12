Eljött a pillanat: Brüsszel kiadta az ukázt, Orbán Viktor azonnal reagált

Máris újabb mérföldkőhöz ért az Orbán Viktor-interjú nézettsége, pedig még egy napja sincs fent a videó
És nem úgy tűnik, hogy lankadna a közönség érdeklődése.
Magyarország szuverén döntése alapján nem vesz részt a migrációs programban, és nem ad teret az illegális bevándorlásnak.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben egyértelműen leszögezte Magyarország álláspontját a Migrációs Paktummal kapcsolatban. A kormányfő szerint Brüsszel „kiadta az ukázt”, és aktiválni kívánják a paktumot, ám Magyarország ezt nem fogja végrehajtani.
Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre”
– írta Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette: „Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!” Ezzel egyértelműen megerősítette a magyar kormány eddigi migrációs politikáját, amely az illegális bevándorlás elutasítását és az nemzeti érdekek védelmét helyezi előtérbe.
A bejegyzés ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány következetesen elutasítja a nemzetközi migrációs programok végrehajtását, és hangsúlyozza Magyarország szuverenitását a bevándorlási döntésekben.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
