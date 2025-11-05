Eddig bírták: Pikóék már a baloldali pártokat is elkezdték fenyegetni

Fenyegető hangvételű nyílt levelet tett közzé Facebook-oldalán Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Jámbor András országgyűlési képviselővel együtt, a november 9-i időközi önkormányzati képviselő-választással kapcsolatban.

A Dobrev Klára DK-elnöknek és az MSZP-t vezető Komjáthi Imrének címzett levelükben Pikóék azt írják, hogy a korábban lemondott, de most újrainduló Horváth Alexandert támogatják, aki már bizonyított egyéves képviselősége alatt, az egyéni választókerületében élő választópolgárok többsége bízik benne és kifejezett kedveli őt.

„Mindannyian jól tudjuk, hogy csak neki van esélye legyőzni a Fideszt ezen az időközi választáson, minden más jelöltre adott szavazat a Fideszt fogja erősíteni” – írják.

Hozzáteszik: a Fidesz minden eszközt bevet Horváth lejáratására, és sajnálattal látják, hogy az MSZP és a DK helyi politikusai ehhez asszisztálnak és önálló képviselő-jelöltet állítva a Fideszt segítik.