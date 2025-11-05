Eddig bírták: Pikóék már a baloldali pártokat is elkezdték fenyegetni

Áll a bál Józsefvárosban: előkerült az a bizonyos felvétel Horváth Alexanderről (VIDEÓ)
„A magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel, Alexander nem lesz az” – nyilatkozta korábban Pikó András, a kerület ellenzéki polgármestere.
A józsefvárosi polgármesternek nem tetszik, hogy az ő támogatottja mellett más is el mer indulni az időközi választáson.
Fenyegető hangvételű nyílt levelet tett közzé Facebook-oldalán Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Jámbor András országgyűlési képviselővel együtt, a november 9-i időközi önkormányzati képviselő-választással kapcsolatban.
A Dobrev Klára DK-elnöknek és az MSZP-t vezető Komjáthi Imrének címzett levelükben Pikóék azt írják, hogy a korábban lemondott, de most újrainduló Horváth Alexandert támogatják, aki már bizonyított egyéves képviselősége alatt, az egyéni választókerületében élő választópolgárok többsége bízik benne és kifejezett kedveli őt.
„Mindannyian jól tudjuk, hogy csak neki van esélye legyőzni a Fideszt ezen az időközi választáson, minden más jelöltre adott szavazat a Fideszt fogja erősíteni” – írják.
Hozzáteszik: a Fidesz minden eszközt bevet Horváth lejáratására, és sajnálattal látják, hogy az MSZP és a DK helyi politikusai ehhez asszisztálnak és önálló képviselő-jelöltet állítva a Fideszt segítik.
„Számunkra ez elfogadhatatlan, és meggyőződésünk szerint az Ön pártja számára is haszontalan a kormánypárti jelölt nem is annyira burkolt segítése” – írják Pikóék, akik nyomatékosan kérik, hogy a két párt léptesse vissza jelöltjét.
Amennyiben ez nem történik meg, pártjának a nyilvánosság előtt is el kell számolnia a várható következményekkel
– koronázták meg a fenyegetőzést Dobrevnek és Komjáthinak címezve a levél jegyzői.
Az időközi választást azért kellett kiírni, mert Horváth Alexander kábítószerbotrányba keveredett, ezért lemondott. Horváthról egy olyan videót jelent meg, amelyen egy feltehetően drogot fogyasztó férfi jelenlétében látható, furcsa állapotban.
Ahogy a Magyar Nemzet írja, az ügy nem ilyen egyszerű, ahogy Pikóék láttatni akarják. Az MSZP-nek egyáltalán nem érdeke visszalépni, mert Józsefvárosban még erősnek számítanak, ráadásul a tét nagy: ők lehetnek a képviselő-testületben a mérleg nyelve, amennyiben nem Pikó András jelöltje nyer.
Komjáthi Imre az MSZP elnöke visszautasította Pikó András kérését. Emléketetett, hogy Horváth Alexander másfél év után magától, mindenféle jogi kényszer nélkül lemondott.
Most pedig ugyanő indul újra, és azt mondjátok, minden rendben, lépjenek vissza az embereink, támogassuk őt. Miért?
Miért mondott le, ha nem volt semmi oka? Mi itt a terv?
– tette fel a kérdést Komjáthi, aki szerint vérlázító, hogy most viszont azt mondják Pikóék, hogy aki elindul a függetlenné avanzsált Horváth Alexander ellen, az a Fideszt segíti.
Az időközi választásra egyébként összesen hat jelölt vetette magát nyilvántartásba.
