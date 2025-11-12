Dupla népszavazás és korai zárás jöhet a bulinegyedben

A terézvárosi polgármester a bulinegyed átvételét felelősségteljes döntésnek tartja és a korábbi éjjeli engedélyek felülvizsgálatát vetíti előre, miközben a csatlakozás csak két sikeres népszavazás után kerülhet a testület elé. A polgármester szerint „nagyon komoly döntést” kell hoznia a VI. kerületnek, amikor elbírálja a Belső-Erzsébetvárostól elszakadni kívánó negyed kérését.

Úgy fogalmazott, hogy az ügy csak akkor kerülhet a terézvárosi testület elé, ha mindkét népszavazáson többségi támogatást kap a csatlakozás. A voksolások előtt a kerületiek megismerhetik a pro és kontra érveket a korábbi, az Airbnb szabályozását megelőző véleménynyilvánító szavazáshoz hasonlóan.

„Nagyra értékelem Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó Györgynek, a Mazsök elnökének elkötelezettségét a belső-erzsébetvárosiak életminőségének javítása mellett. Terézváros számára a felvetésük megtisztelő, ugyanakkor ez olyan súlyú kérdés, amelyben egy esetleges sikeres erzsébetvárosi népszavazás után mindenképpen közvetlenül kell megkérdezni a terézvárosiakat a szándékaikról, szintén népszavazás útján” – mondta a Népszava kérdésére Soproni Tamás VI. kerületi polgármester.

Soproni elismerte, hogy a bulinegyed átvétele nagy teher lenne.

Kiemelte, hogy kérdéses a sorsa azoknak az engedélyeknek, amelyeket az előző erzsébetvárosi vezetés adott ki több ezer fős szórakozóhelyek éjjeli nyitvatartására, mivel a VI. kerületben ilyen éjszakai működés nem engedélyezett.