szándék bulinegyed polgármester Soproni Tamás Szentgyörgyvölgyi Péter Niedermüller Péter szavazás

Dupla népszavazás és korai zárás jöhet a bulinegyedben

2025. november 12. 07:05

A momentumos polgármester szerint Belső-Erzsébetváros terézvárosi csatlakozása csak két sikeres népszavazás után kerülhet a testület elé.

2025. november 12. 07:05
null

A terézvárosi polgármester a bulinegyed átvételét felelősségteljes döntésnek tartja és a korábbi éjjeli engedélyek felülvizsgálatát vetíti előre, miközben a csatlakozás csak két sikeres népszavazás után kerülhet a testület elé. A polgármester szerint „nagyon komoly döntést” kell hoznia a VI. kerületnek, amikor elbírálja a Belső-Erzsébetvárostól elszakadni kívánó negyed kérését.

Úgy fogalmazott, hogy az ügy csak akkor kerülhet a terézvárosi testület elé, ha mindkét népszavazáson többségi támogatást kap a csatlakozás. A voksolások előtt a kerületiek megismerhetik a pro és kontra érveket a korábbi, az Airbnb szabályozását megelőző véleménynyilvánító szavazáshoz hasonlóan.

„Nagyra értékelem Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó Györgynek, a Mazsök elnökének elkötelezettségét a belső-erzsébetvárosiak életminőségének javítása mellett. Terézváros számára a felvetésük megtisztelő, ugyanakkor ez olyan súlyú kérdés, amelyben egy esetleges sikeres erzsébetvárosi népszavazás után mindenképpen közvetlenül kell megkérdezni a terézvárosiakat a szándékaikról, szintén népszavazás útján” – mondta a Népszava kérdésére Soproni Tamás VI. kerületi polgármester.

Soproni elismerte, hogy a bulinegyed átvétele nagy teher lenne.

Kiemelte, hogy kérdéses a sorsa azoknak az engedélyeknek, amelyeket az előző erzsébetvárosi vezetés adott ki több ezer fős szórakozóhelyek éjjeli nyitvatartására, mivel a VI. kerületben ilyen éjszakai működés nem engedélyezett.

Közölte, hogy tiszteli Niedermüller Pétert és nem akar neki ártani, az ügyről eddig nem egyeztettek, de várhatóan szóba kerülhet egy Nagykörútról szóló fővárosi egyeztetésen.

Soproni úgy látja, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter sem zárkózott el a két főrabbi által felvetett csatlakozástól, ugyanakkor elsődlegesnek tartja Belváros-Lipótváros lakóinak jólétét. Frölich Róbert országos főrabbi jelezte, hogy Szabó György a Mazsök elnöke társaságában megtörtént az első kapcsolatfelvétel Soproni Tamással és Szentgyörgyvölgyi Péterrel a közelgő népszavazások ügyében. Soproni arról biztosította őket, hogy „egy esetleges sikeres erzsébetvárosi népszavazás után mindenképpen megkérdezik a terézvárosiakat a szándékaikról, szintén népszavazás útján.”

Szentgyörgyvölgyi hangsúlyozta, hogy maximálisan a belvárosi lakók érdekeit veszi figyelembe. Közben a polgárőrség szervezése a finisben tart, remény szerint a következő egy két héten belül esedékes lakógyűlésen bejelenthető a megalakulása, az előkészítés apparátus hiányában a vártnál lassabban halad.

Nyitókép: Soproni Tamás Facebook oldala

Összesen 1 komment

gullwing
2025. november 12. 07:20
Mekkora ciki már a balos zsidó niderszartól el akar szakadni a balos zsidó negyed...🤣🤣🤣🤣
