Egymásnak esett Magyar Péter és Karácsony Gergely: harmadfokú égést okozó beszólásokat vágtak egymás fejéhez ország-világ előtt
Cseh Katalin bejelentése és a 444 posztja nyomán tört ki a balhé.
Szép barátságok alakulnak az ellenzékben.
„Szép barátságok alakulnak az ellenzékben. Ami viszont érdekes, hogy csalódott fideszest nem láttunk még sokat, de csalódott tiszást már néhányat, ezek szerint az említett producer úr is a számukat gyarapítja.”
Ezt is ajánljuk a témában
Cseh Katalin bejelentése és a 444 posztja nyomán tört ki a balhé.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
***