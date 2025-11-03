„Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd.

Ám Észtország példája is rávilágít: a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.

Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be, amellyel a villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják fedezni.