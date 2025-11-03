Ft
11. 03.
hétfő
Tisza Párt Brüsszel energiaárak Magyar Péter Észtország

Az uniós ígéretek jól hangzanak, de a végén mindig az emberek fizetik meg az árát

2025. november 03. 18:09

Vannak pártok, amelyek ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára.

2025. november 03. 18:09
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd. 

Ám Észtország példája is rávilágít: a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.

Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be, amellyel a villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják fedezni.

Vagyis az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Az uniós ígéretek jól hangzanak, de a végén mindig az emberek fizetik meg az árát.

Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék. Vannak pártok, amelyek ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára. A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést Brüsszel kérésére. Magyar Péter szerint az alacsony energiaárakat biztosító intézkedés „humbug”, és „idővel” le kell válni az orosz energiáról, „ahogy az az Európai Unióban már elfogadott”. Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő szerint pedig „véget kell vetni” a rezsicsökkentésnek.

Nem fogjuk hagyni! Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig harcolni fogunk az alacsony energiaárakért!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

