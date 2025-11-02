Ft
közélet édesanya tempó elnök Kohán Mátyás politika miniszterelnök

Az ELNÖKÖK legjobb emberei – Híres ANYÁK a POLITIKÁBAN – TEMPÓ Kohán Mátyással

2025. november 02. 16:00

A Tempó legfrissebb adását a „mamapolitizálásnak” szenteljük. Kohán Mátyás bemutatja világhírű politikusok édesanyjait, és hatásukat fiaik munkájára.

2025. november 02. 16:00
null

Kiemelt fénypontja volt a Békemenetnek Orbánné Sipos Erzsébet nyilatkozata. Azonban nem csak a magyar miniszterelnök édesanyja vált közismertté, és vált a közélet részévé. 

Hogy mi is az a

 mamapolitizálás?

Az új epizódban Kohán Mátyás ezt a témát is körüljárja, és bemutatja a világ leghíresebb elnökeinek legjobb embereit, akik mindig kiálltak fiaik mellett, és segítették gyermekük karrierjét. A főszerepben:

 a politikus édesanyák.

 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

