Az ELNÖKÖK legjobb emberei – Híres ANYÁK a POLITIKÁBAN – TEMPÓ Kohán Mátyással

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban
„Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk” – hangsúlyozta az egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalás kapcsán a miniszterelnök.
A Tempó legfrissebb adását a „mamapolitizálásnak” szenteljük. Kohán Mátyás bemutatja világhírű politikusok édesanyjait, és hatásukat fiaik munkájára.
Kiemelt fénypontja volt a Békemenetnek Orbánné Sipos Erzsébet nyilatkozata. Azonban nem csak a magyar miniszterelnök édesanyja vált közismertté, és vált a közélet részévé.
Hogy mi is az a
mamapolitizálás?
Az új epizódban Kohán Mátyás ezt a témát is körüljárja, és bemutatja a világ leghíresebb elnökeinek legjobb embereit, akik mindig kiálltak fiaik mellett, és segítették gyermekük karrierjét. A főszerepben:
a politikus édesanyák.
