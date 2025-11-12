Ft
Hont András Donald Trump David Pressman Orbán Viktor

„A Válasz Online-on kellene írnia, nem lógna ki a szerkesztőségből” – Hont András zseniális fordulattal idézte meg David Pressmant (VIDEÓ)

2025. november 12. 10:38

Az újságíró Orbán-károsultnak nevezte a volt nagykövetet.

2025. november 12. 10:38
null

David Pressman volt amerikai budapesti nagykövet teljesen félreértette a diplomáciát – mondta az ATV Öt című műsorában Hont András publicista arra reagálva, hogy a Budapestre akkreditált volt amerikai nagykövet élesen bírálta a Trump-Orbán találkozót. 

Az újságíró annyiban megvédte Pressmant, hogy szerinte a jobboldalon kreáltak belőle egy ördögöt, de ez nem volt feltétlenül igaz.

Ugyanakkor a volt amerikai nagykövet beleesett a saját demagógiájának a csapdájába, elhitte, hogy neki küldetése van

– mondta Hont, aki szerint 

Pressmanból olyan Orbán-károsult lett, mint a Simicska-árvák.


Igazából a Válasz online-on kellene írnia, nem lógna ki a szerkesztőségből” – fogalmazott a publicista, aki szerint pressman eredetileg nem ilyen szerepet szánt magának, „megcsúszott Orbán Viktoron vagy az Orbán jelenségen.”

 
 

londonbaby
2025. november 12. 11:03
mi van kislány ? menstruációs görcseid vannak ? vagy csak a faszt vonták meg tőled, hogy egyre sűrűbben lobogtatod itt a segged ?? Nincs valahol sürgős szopni valód ?..
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 12. 10:58
Nagyot bukott Pressman, frusztrált szegényke
Válasz erre
2
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 12. 10:51
Hont (Holczer) miért haragszik Pressmannra? Hisz a fajtája. Mindkettő gyökértelen kozmopolita.
Válasz erre
0
6
google-2
2025. november 12. 10:50
Amerikából jöttem, mesterségem címere: Soros bérenc.
Válasz erre
6
0
