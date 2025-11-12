„A Válasz Online-on kellene írnia, nem lógna ki a szerkesztőségből” – Hont András zseniális fordulattal idézte meg David Pressmant (VIDEÓ)

Magyarország után a saját hazáját is megtámadta Pressman: teljesen elgurult a volt nagykövet gyógyszere
Végül azt sikerült megállapítania, hogy „Magyarország gazdasága romokban hever”.
Az újságíró Orbán-károsultnak nevezte a volt nagykövetet.
David Pressman volt amerikai budapesti nagykövet teljesen félreértette a diplomáciát – mondta az ATV Öt című műsorában Hont András publicista arra reagálva, hogy a Budapestre akkreditált volt amerikai nagykövet élesen bírálta a Trump-Orbán találkozót.
Az újságíró annyiban megvédte Pressmant, hogy szerinte a jobboldalon kreáltak belőle egy ördögöt, de ez nem volt feltétlenül igaz.
Ugyanakkor a volt amerikai nagykövet beleesett a saját demagógiájának a csapdájába, elhitte, hogy neki küldetése van
– mondta Hont, aki szerint
Pressmanból olyan Orbán-károsult lett, mint a Simicska-árvák.
„Igazából a Válasz online-on kellene írnia, nem lógna ki a szerkesztőségből” – fogalmazott a publicista, aki szerint pressman eredetileg nem ilyen szerepet szánt magának, „megcsúszott Orbán Viktoron vagy az Orbán jelenségen.”