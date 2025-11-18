Orbán Viktor is megszólalt a tiszás „előválasztásról”: Déjà vu
A miniszterelnök Magyar Péterék fájó pontjára tapintott.
Újra meg akarjuk égetni magunkat ugyanazzal a posztkommunista garnitúrával és generációs csápjaikkal?
„Gyerekek, ne vicceljünk már! A Tiszával egy baloldali restauráció készül, afféle 1994 vagy 2002. Aztán mi lett mindkettő vége: csőd! Újra meg akarjuk égetni magunkat ugyanazzal a posztkommunista garnitúrával és a generációs csápjaikkal? Egyszer nem volt elég a vörös polipból?”
Fotó: Ficsor Márton