11. 18.
kedd
posztkommunista ellenzék Tisza Párt polip posztkommunista Magyar Péter jelöltállítás

A Tiszával egy baloldali restauráció készül, afféle 1994 vagy 2002

2025. november 18. 08:22

Újra meg akarjuk égetni magunkat ugyanazzal a posztkommunista garnitúrával és generációs csápjaikkal?

2025. november 18. 08:22
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Gyerekek, ne vicceljünk már! A Tiszával egy baloldali restauráció készül, afféle 1994 vagy 2002. Aztán mi lett mindkettő vége: csőd! Újra meg akarjuk égetni magunkat ugyanazzal a posztkommunista garnitúrával és a generációs csápjaikkal? Egyszer nem volt elég a vörös polipból?”

Fotó: Ficsor Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

díszponty
2025. november 18. 08:46
Bocsánat, nem restauráció készül, hanem valami új. Egy totálisba átbillenő ork szép új világ, egy mátrix, amiben az emberek csak egy tartály átvágott agyú nyesanyagok, elintézik a többit majd a cyver orkok, mely ha létrejönne (nem jön létre) túltenne kun bélán, sztalinon, rákosin, hitleren az szdsz-en, minden ilyesféle összefújt szeméten. Nem elég nagy senkinek a fantáziája, hogy az apokaliptikus orgiát bemérje. Így hát állítsuk meg őket, még ha nyerünk is, 2030-ig nagy lesz az ellenszél, s ha ott nem nyerünk akkor jönne nova trianon.
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 18. 08:45
Vagy 1919...
0
0
