„A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy” – kiállt a Nemzeti Mentál Pajzs Program mellett a Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma

A 444.hu betámadta az október közepén indult Nemzeti Mentál Pajzs Programot. Cikkükben azt írták, hogy az „minden ízében propaganda”. Ebben azt is megemlítették, hogy Varga Judit egykori igazságügyi miniszter is csatlakozott nemrég gyermekjogi védnökként a programhoz.

A program célját „nemesnek” nevezték, de az eszközeiről azt írták, hogy vitathatók. Mint írták, NMPP első ránézésre inkább tűnik „egy újabb nemzetitudat-építő, családpolitikai akciónak, mintsem valós gyerekeket segítő programnak”.