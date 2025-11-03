„A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy” – kiállt a Nemzeti Mentál Pajzs Program mellett a Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma

„Az NMPP célja a magyar gyermekek, fiatalok mentális ellenállóképességének és megküzdési stratégiáinak fejlesztése a 21. század kihívásaival szemben.
A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy
– húzták alá az MTI-hez is eljuttatott kommünikében.
Hangsúlyozták, hogy a program szakmai vezetője, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus munkája a jobb- és baloldali horizontális látásmódból kiemelkedve egy olyan nemzetközi krízisre kínál megoldást, amely kiemelten fontos.
A fiatalok fejlesztése a mindennapi stressz kezelésében, segítség a szorongás és a depresszió leküzdésében, a digitális tudatosságra nevelés, a szociális készségek javítása csak néhány ezek közül – sorolták.