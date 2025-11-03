Ft
11. 03.
hétfő
Nemzeti Mentál Pajzs Program nemzetvédelmi szabadegyetem védnök Hal Melinda gyerek akció Varga Judit

„A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy” – kiállt a Nemzeti Mentál Pajzs Program mellett a Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma

2025. november 03. 18:05

„Arra buzdítunk mindenkit, hogy a politikai csatákat ne az NMPP-n keresztül vívják meg, hanem támogassák a program törekvéseit, segítsék a megvalósítását” – írták a közleményükben.

2025. november 03. 18:05
null

A 444.hu betámadta az október közepén indult Nemzeti Mentál Pajzs Programot. Cikkükben azt írták, hogy az „minden ízében propaganda”. Ebben azt is megemlítették, hogy Varga Judit egykori igazságügyi miniszter is csatlakozott nemrég gyermekjogi védnökként a programhoz. 

A program célját „nemesnek” nevezték, de az eszközeiről azt írták, hogy vitathatók. Mint írták, NMPP első ránézésre inkább tűnik „egy újabb nemzetitudat-építő, családpolitikai akciónak, mintsem valós gyerekeket segítő programnak”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem a programon keresztül kell megvívni a politikai csatákat 

A Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma a 444.hu összeállítása után közleményben állt ki a Nemzeti Mentál Pajzs Program (NMPP) értékei mellett.

„Az NMPP célja a magyar gyermekek, fiatalok mentális ellenállóképességének és megküzdési stratégiáinak fejlesztése a 21. század kihívásaival szemben. 

A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy

– húzták alá az MTI-hez is eljuttatott kommünikében.

Hangsúlyozták, hogy a program szakmai vezetője, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus munkája a jobb- és baloldali horizontális látásmódból kiemelkedve egy olyan nemzetközi krízisre kínál megoldást, amely kiemelten fontos. 

A fiatalok fejlesztése a mindennapi stressz kezelésében, segítség a szorongás és a depresszió leküzdésében, a digitális tudatosságra nevelés, a szociális készségek javítása csak néhány ezek közül – sorolták.

„Arra buzdítunk mindenkit, hogy a politikai csatákat ne az NMPP-n keresztül vívják meg, hanem támogassák a program törekvéseit, segítsék a megvalósítását” – zárták a közleményüket.

MTI/Mandiner

Nyitókép: 

