Valami készül? – Gulyás Gergely jövő héten találkozik Varga Judittal

Felolvastam — ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza!”
De emlékezetes, hog még korábban Kocsi Máté, a Fidesz frakcióvezetője is tett az egykori tárcavezető kapcsán egy érdekes kijelentést. Kocsis egy videót osztott meg még augusztusban a Facebook-oldalán, melyben arról kérdezték, hogy van-e esély Varga Judit visszatérésére a politikába.
Erre Kocsis Máté úgy felelt: „Én nagyon remélem.
Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”.
De ugyancsak emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mind a Hotel Lentulai című műsorban, mind egy Facebook-posztban üzent már Varga Juditnak a nyár folyamán.