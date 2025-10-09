Valami készül? – Gulyás Gergely jövő héten találkozik Varga Judittal

Úgy tűnik a magyar közvéleményt egyre nagyobb lázban tartja, hogy Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége visszatér-e a politika színpadára. Még a csütörtöki kormányinfón is előkerült ennek az eshetősége.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a jövő héten találkozik vele.

Sokan várják vissza Varga Juditot

Varga Judit visszatérése az elmúlt időszakban szinte minden hónapban előkerült. A mai tájékoztató előtt ugyancsak Gulyás Gergely közölt ezzel kapcsolatban egy videós tartalmat Facebook-oldalán. A miniszter ebben egy olvasói kérésnek tett eleget. A levélben azt állt, „ekkora visszavárást még soha nem láttam, mint ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatban. Kérem, tegyen érte, köszönöm!”.

Gulyás erre egy félmosollyal az arcán megjegyezte: