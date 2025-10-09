Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikus visszatérés kormányinfó Magyar Péter esély Gulyás Gergely Varga Judit

Valami készül? – Gulyás Gergely jövő héten találkozik Varga Judittal

2025. október 09. 11:13

A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a csütörtöki kormányinfón beszélt.

2025. október 09. 11:13
null

Úgy tűnik a magyar közvéleményt egyre nagyobb lázban tartja, hogy Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége visszatér-e a politika színpadára. Még a csütörtöki kormányinfón is előkerült ennek az eshetősége.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a jövő héten találkozik vele. 

Sokan várják vissza Varga Juditot

Varga Judit visszatérése az elmúlt időszakban szinte minden hónapban előkerült. A mai tájékoztató előtt ugyancsak Gulyás Gergely közölt ezzel kapcsolatban egy videós tartalmat Facebook-oldalán. A miniszter ebben egy olvasói kérésnek tett eleget. A levélben azt állt, „ekkora visszavárást még soha nem láttam, mint ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatban. Kérem, tegyen érte, köszönöm!”.

Gulyás erre egy félmosollyal az arcán megjegyezte: 

Felolvastam — ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza!”

De emlékezetes, hog még korábban Kocsi Máté, a Fidesz frakcióvezetője is tett az egykori tárcavezető kapcsán egy érdekes kijelentést. Kocsis egy videót osztott meg még augusztusban a Facebook-oldalán, melyben arról kérdezték, hogy van-e esély Varga Judit visszatérésére a politikába.

Erre Kocsis Máté úgy felelt: „Én nagyon remélem. 

Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”.

De ugyancsak emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mind a Hotel Lentulai című műsorban, mind egy Facebook-posztban üzent már Varga Juditnak a nyár folyamán. 

Magyar Péternél ismét elszakadt a cérna

Nem meglepő, hogy amikor a vezető fideszes politikusok felemlegetik Varga visszatérésének lehetőségét, akkor exférje, a Tisza Párt vezetője szabályosan hisztirohamot kap. Így történt ezen a héten is. Magyar bejegyzésében ugyanakkor már-már fenyegető hangnemet is megütött. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ellenzéki politikus bár posztjában dicsérte Varga Juditot, egyúttal próbálta figyelmeztetni a Fidesz volt – és talán leendő – politikusát, hogy egy esetleges visszatérés esetén vegye fontolóra a három közös gyermekük érdekeit is.

Bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről” 

– jegyezte meg Magyar Péter.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
southwind-2
2025. október 09. 13:10
pedig rengeteg kegyelmi kérvény fog várni aláírásra
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. október 09. 13:07
Még nem történt semmi! Ehhez képest Agyar és a Ti-Sza Árt teljesen begőzölt! Csak 18+-os szóhasználat jön elő belőlük.
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. október 09. 13:02 Szerkesztve
lehet visszahozza a poloskát és újra az első sorban csápol ov. beszédén ... egy próbát biztos megér szánalmas patkányok vagytok a judittal, meg azokkal, aki vissza akarják hozni gondolom azért dobtátok fel a témát, hogy mik a vélemények ... na akkor ne a seggnyalók és vélemény nélküli nyomorultakat nézzétek
Válasz erre
0
1
regi-nyarakon21
2025. október 09. 13:02
Én a választások előtt nem hoznám vissza, de a téma lebegtetése jó
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!