Ahogy felmerült Varga Judit visszatérése, Magyar Péter azonnal hisztirohamot kapott – a közös gyerekek sem maradtak ki a posztból

Mint ismert, Magyar Péter teljes politikai karrierjét egy felesége körüli botránnyal indította be, amikor is nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Varga Judit hallható, és amelyet még házasságuk idején, ő maga készített Varga Judit tudta nélkül. A volt igazságügyi miniszter egy későbbi interjúban elmondta azt is, hogy volt olyan alkalom, amikor Magyar Péter bántalmazta is őt.