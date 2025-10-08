Ft
Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Gulyás Gergely Varga Judit

Ahogy felmerült Varga Judit visszatérése, Magyar Péter azonnal hisztirohamot kapott – a közös gyerekek sem maradtak ki a posztból

2025. október 08. 13:31

A feleségét titokban felvevő és a családját mindenki szeme láttára eláruló Tisza-vezérnek hirtelen nagyon fontosak lettek a gyerekei.

2025. október 08. 13:31
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben felolvasta egy választópolgár levelét, amely Varga Judit, volt igazságügyi miniszter visszatéréséről szólt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált a hírekre, miszerint volt felesége visszatérhet a politikai életbe.

Az ellenzéki politikus posztjában dicsérte Varga Juditot és próbálta figyelmeztetni a Fidesz volt – és talán leendő – politikusát, hogy egy esetleges visszatérés esetén vegye fontolóra a három közös gyermekük érdekeit is.

Bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről” 

próbált előre védekezni Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke bejegyzése záró mondataként még háláját is kifejezte volt feleségének, mondván „büszke vagyok arra, hogy 18 évig társamnak tudhattam őt és örökké hálás leszek neki a 3 csodálatos fiunkért”.

Mint ismert, Magyar Péter teljes politikai karrierjét egy felesége körüli botránnyal indította be, amikor is nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Varga Judit hallható, és amelyet még házasságuk idején, ő maga készített Varga Judit tudta nélkül. A volt igazságügyi miniszter egy későbbi interjúban elmondta azt is, hogy volt olyan alkalom, amikor Magyar Péter bántalmazta is őt.

Nyitókép: Facebook

***

 

Összesen 50 komment

Anubys
2025. október 08. 14:24
3 csodálatos Fiukért Magyar Péter ki is fejezte "háláját" egy a 3 Fiú Édesanyjáról készült, majd kiszvárogtatott hangfelvétellel. Nem semmi vastag bőr van a képén ennek a Magyar Péternek.
fortissima
2025. október 08. 14:22
Judit is nagyon szépen beszél Péterről, nincs itt semmi baj; " Én az anyaságot, a hagyományosnak mondható női feladatokat mindig úgy élhettem meg Péterrel, mintha egy nyitott ajtajú kalitkám lenne: tudtam, hogy ha szeretnék kiteljesedni más területen is, akkor kirepülhetek. Péter sosem várta el tőlem, hogy feladjak bármit is abból, aki én vagyok. Ha zárva lett volna a kalitka ajtaja, akkor nem biztos, hogy annyira jól éreztem volna magam benne, így viszont mindig szívesen repültem vissza."
hoci74
2025. október 08. 14:20
Piti szaralak.
macskieusz
2025. október 08. 14:20
mp-t az elmebeteg anyja irányítja-nyomorult, szdsz-es.
