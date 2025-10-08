Ahogy felmerült Varga Judit visszatérése, Magyar Péter azonnal hisztirohamot kapott – a közös gyerekek sem maradtak ki a posztból

Varga Judit visszatér? – sokat sejtető üzenet került ki (VIDEÓ)
„Ekkora visszavárást még soha nem láttam!”
A feleségét titokban felvevő és a családját mindenki szeme láttára eláruló Tisza-vezérnek hirtelen nagyon fontosak lettek a gyerekei.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben felolvasta egy választópolgár levelét, amely Varga Judit, volt igazságügyi miniszter visszatéréséről szólt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ekkora visszavárást még soha nem láttam!”
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált a hírekre, miszerint volt felesége visszatérhet a politikai életbe.
Az ellenzéki politikus posztjában dicsérte Varga Juditot és próbálta figyelmeztetni a Fidesz volt – és talán leendő – politikusát, hogy egy esetleges visszatérés esetén vegye fontolóra a három közös gyermekük érdekeit is.
Bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről”
– próbált előre védekezni Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke bejegyzése záró mondataként még háláját is kifejezte volt feleségének, mondván „büszke vagyok arra, hogy 18 évig társamnak tudhattam őt és örökké hálás leszek neki a 3 csodálatos fiunkért”.
Mint ismert, Magyar Péter teljes politikai karrierjét egy felesége körüli botránnyal indította be, amikor is nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Varga Judit hallható, és amelyet még házasságuk idején, ő maga készített Varga Judit tudta nélkül. A volt igazságügyi miniszter egy későbbi interjúban elmondta azt is, hogy volt olyan alkalom, amikor Magyar Péter bántalmazta is őt.
Nyitókép: Facebook
***