Újabb szivárgás a Tisza Pártnál: óriási a pánik Magyar Péteréknél

„És az 50 ezerből is csak 20 ezren szavaztak. EZÉRT VAN EKKORA PÁNIK A TISZÁNÁL! A pártban belső ellentétek is vannak, az informátor szerint lassan mindenki elárul mindenkit” – sorolta az újságíró.

Szarvas Szilveszter azzal folytatta, hogy „Magyar Péternek még egy applikációval sem megy, ott is KAMUPROFILOKRA van szüksége. Aki meg valós tiszás, annak meg az érzékeny adatai szivárognak ki, telefonszáma, lakcíme, beceneve, és minden, amit megadott”.

Ha Magyar Péter így vigyáz az elkötelezett híveire, hogy tudna vigyázni egy nagyobb közösségre?

Na, ezért sem szabad őket soha a hatalom közelébe engedni!” – zárta gondolatait a Megafon Központ főszerkesztője.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: