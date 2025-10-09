Ft
Szarvas Szilveszter Tisza Párt Tisza Világ adatok Magyar Péter applikáció informátor pánik

Újabb szivárgás a Tisza Pártnál: óriási a pánik Magyar Péteréknél

2025. október 09. 10:50

Szarvas Szilveszter egy belső informátorra hivatkozva arról írt, hogy a Tisza Világ applikációt letöltők 80 százaléka kamuprofil.

2025. október 09. 10:50
null

Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője közösségi oldalán egy izgalmas belsős tiszás infót osztott meg követőivel. 

Mint írta, a Tisza pártban tevékenykedő informátora szerint óriási a pánik náluk, miután a Tisza Világ applikációból több mint 18 ezer tiszás adata szivárgott ki. 

A kiszivárgott adatok ugyanis valósak, ők azok, akik már szavaztak az applikációban. 

Így kiderült, hogy eddig mindössze 20 ezer szavazás történt.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindenki mindeki ellen

A főszerkesztő ezután kiemelte, hogy az igazi pánikot az okozza Magyar Péteréknél, hogy az appot letöltő valós profilok száma csak lassan éri el az 50 ezret, de a második és harmadik profilokkal ezt a számot 250 ezer körülire duzzasztották. 

Azaz 

az applikációt letöltők 80 százaléka kamuprofil

– mutatott rá Szarvas.

„És az 50 ezerből is csak 20 ezren szavaztak. EZÉRT VAN EKKORA PÁNIK A TISZÁNÁL! A pártban belső ellentétek is vannak, az informátor szerint lassan mindenki elárul mindenkit” – sorolta az újságíró.

Szarvas Szilveszter azzal folytatta, hogy „Magyar Péternek még egy applikációval sem megy, ott is KAMUPROFILOKRA van szüksége. Aki meg valós tiszás, annak meg az érzékeny adatai szivárognak ki, telefonszáma, lakcíme, beceneve, és minden, amit megadott”. 

Ha Magyar Péter így vigyáz az elkötelezett híveire, hogy tudna vigyázni egy nagyobb közösségre? 

Na, ezért sem szabad őket soha a hatalom közelébe engedni!” – zárta gondolatait a Megafon Központ főszerkesztője.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

llnnhegyi
2025. október 09. 13:11
A libbcsikommcsi bagázs is belebukik!
llnnhegyi
2025. október 09. 13:09
A TISZA app,szetrágja önmagát! Hagyni kell hagy működjön tovább!-:))
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 09. 13:05 Szerkesztve
Epét hányva vergődik a Fidesz. Minden nap toporzékolnak, hergelnek, hazudnak, mert érzik, hogy közel a vég. A hazaáruló, pedofilsimogató ruszkibérenc maffia rezsim most már az életéért küzd. Féltek? Helyes!
totumfaktum-2
2025. október 09. 12:36
Kamupárt.
