Újabb RÉSZLETEK Varga Ádám és ARANYOSI Péter hírhedt csörtéjéről – REAKCIÓ

A honvédelmi miniszter elárulta, már vezérkari főnökként is kínos volt Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése (VIDEÓ)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Ruszin-Szendi örökös erőfitogtatását hatásvadásznak és színpadiasnak nevezte Lentulai Krisztián műsorában.
Varga Ádám a The Fair Right és a Patrióta riportere volt a Reakció vendége. Ádám új részleteket mondott el az Aranyosi Péterrel történt megdöbbentő esetről, és a hozzá kapcsolódó balos hazugságcunamiról, de szó esett a jobboldali sajtót ért támadásokról, a Magyar Péter-jelenségről és a baloldali influenszerekről is.
A The Fair Right és a Patrióta riportere elárulta, hogy hogy is történt az Aranyosi Péterrel készült hírhedtté vált interjú, és hogy milyen hazugságokat kreált a baloldal a megdöbbentő eset kapcsán.
Szó esett a baloldali influenszerekről, akik Varga Ádám szerint erőszakra hergelnek, minősítik a velük nem egyetértőket és álfüggetlenkedést képviselnek, de a riporter szerint mert így is van rájuk kereslet, mert
Vannak emberek, akik az O1G nézetet képviselik, csak ezzel nem lehet politikát csinálni, ezzel 15 éve nem lehet politikát csinálni.
–mondta Varga Ádám.
A riporter hangsúlyozta: a Brüsszel által irányított Magyar Péter politikája mögött csak az uszítás van, nincs mögötte semmilyen konkrét program.
Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!