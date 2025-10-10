Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Aranyosi Péter Varga Ádám Mandiner Reakció Lentulai Krisztián Kacsoh Dániel

Újabb RÉSZLETEK Varga Ádám és ARANYOSI Péter hírhedt csörtéjéről – REAKCIÓ

2025. október 10. 19:03

Varga Ádám a The Fair Right és a Patrióta riportere volt a Reakció vendége. Ádám új részleteket mondott el az Aranyosi Péterrel történt megdöbbentő esetről, és a hozzá kapcsolódó balos hazugságcunamiról, de szó esett a jobboldali sajtót ért támadásokról, a Magyar Péter-jelenségről és a baloldali influenszerekről is.

2025. október 10. 19:03
 A The Fair Right és a Patrióta riportere elárulta, hogy hogy is történt az Aranyosi Péterrel készült hírhedtté vált interjú, és hogy milyen hazugságokat kreált a baloldal a megdöbbentő eset kapcsán.

Szó esett a baloldali influenszerekről, akik Varga Ádám szerint erőszakra hergelnek, minősítik a velük nem egyetértőket és álfüggetlenkedést képviselnek, de a riporter szerint mert így is van rájuk kereslet, mert 

Vannak emberek, akik az O1G nézetet képviselik, csak ezzel nem lehet politikát csinálni, ezzel 15 éve nem lehet politikát csinálni.

–mondta Varga Ádám.

A riporter hangsúlyozta: a Brüsszel által irányított Magyar Péter politikája mögött csak az uszítás van, nincs mögötte semmilyen konkrét program.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vata Aripeit
2025. október 10. 20:01
A tsz senkit nem igazolt. Mp beszélt egy qrva gazdag emberrel, aki a shellnél dolgozott 37 évet. Az aranyosi varga buli meg megye 3 szint. Akinek pedig van esze , az nem MP-nél keres kenyérre valót.
Válasz erre
3
0
FredShine
2025. október 10. 19:27
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 Te milyen tiszás vagy? Amelyik azt szereti, ha a szájába húgyoznak, vagy amelyik azt, ha a szájába szarnak?
Válasz erre
3
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 10. 19:13
Miközben a Tisza újabb piaci alapon bizonyított szakembert igazolt, Kapitány Istvánt, a Shell volt alelnökét, a Fidesz úgy vergődik, mint malac a szarban. Habzószájú Menczer, nőverő Dopeman, drogos Bayer, hőbörgő proli Bede, ezekkel a szellemi hulladékokkal próbálnak hergelni, uszítani, de már csak a legalja vevő rá. Az ország végre elindulhat a fejlődés útján. Tanács Zoltán, Kapitány István és más valódi szakemberek mutatják, hogy lehet ezt máshogy is. És egyre komolyabb a felhozatal. Egy mentős megint a rendszer áldozata lett. Gondolom M1-en erről sem lesz hír. Nem baj, Nagy István agrárminiszter TikTokon épp labubut unboxingol, mint valami óvodás kretén. A Harcosok órája podcast is csődöt mondott. Csupán pár száz néző, Facebook hirdetések nélkül kutyát sem érdekli... Orbán egy széken egyensúlyoz pár buszoztatott alkesz előtt. Facebookon és az EU-ban körberöhögik. Maradt pár tanulatlan, gyűlöletből élő proli. De az ország nem ellenségképekből épül. Vége van, Viktor.
Válasz erre
0
12
