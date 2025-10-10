Újabb RÉSZLETEK Varga Ádám és ARANYOSI Péter hírhedt csörtéjéről – REAKCIÓ

A The Fair Right és a Patrióta riportere elárulta, hogy hogy is történt az Aranyosi Péterrel készült hírhedtté vált interjú, és hogy milyen hazugságokat kreált a baloldal a megdöbbentő eset kapcsán.

Szó esett a baloldali influenszerekről, akik Varga Ádám szerint erőszakra hergelnek, minősítik a velük nem egyetértőket és álfüggetlenkedést képviselnek, de a riporter szerint mert így is van rájuk kereslet, mert

Vannak emberek, akik az O1G nézetet képviselik, csak ezzel nem lehet politikát csinálni, ezzel 15 éve nem lehet politikát csinálni.

–mondta Varga Ádám.

A riporter hangsúlyozta: a Brüsszel által irányított Magyar Péter politikája mögött csak az uszítás van, nincs mögötte semmilyen konkrét program.